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Her gün yedi hekim TTB'den yurt dışı için belge alıyor
Her gün yedi hekim TTB'den yurt dışı için belge alıyor
Türk Tabipleri Birliği’nden (TTB) ‘yurt dışına gitmek için’ belge isteyen doktorların sayısı hızla artıyor. Her gün ortalama yedi hekim yurt dışına gitmek için... 28.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-28T11:43+0300
2022-07-28T11:43+0300
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ttb
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hekim
yurtdışı
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Birgün’den Sibel Bahçetepe’nin haberine göre 2022'nin ilk altı ayında yaklaşık 1200’ü aşkın hekimin yurt dışına gitmek için TTB’den belge almak için başvurduğu, yıl sonunda bu rakamın 3 binleri bulabileceği belirtildi.2002 yılında yurtdışına gitmek için belge isteyen hekim sayısı 59 iken bu sayı Aralık 2021’de bin 405’e çıkmıştı. Bu yıl ise günde ortalama 7 hekimin yurtdışına gitme girişiminin olduğu kaydedildi. Önceki yıllarda daha çok asistan ve pratisyen hekimlerin gitmek için belge almak istediği kaydedilirken, bu yıl uzman ve akademisyenlerin de başvurularının artması dikkat çekti. Önümüzdeki yıllarda cerrahi, iç hastalıkları, çocuk sağlığı, anestezi, radyoloji, göz hastalıkları gibi branşlarda hekim eksikliği oluşabilir.'Ameliyatlar yapılamaz hale gelir'TTB Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut ise geçen yıllarda daha çok genç ve pratisyen hekimlerin yurtdışına gittiğini ancak bu yıl tablonun değiştiğini, daha çok akademisyen ve uzmanların gitmek için başvurularda bulunduğunu söyledi. Bulut, özetle şu bilgileri paylaştı:"Alanlarındaki uzman isimler de Türkiye’den ayrılmak istiyor. Temel nedenlerden biri ekonomik. Ayrıca siyasi liderlerin ‘giderlerse gitsinler söylemi’. Bu çok kırgınlık yarattı. Çalışma koşulları çok kötü, beş dakikada bir muayene, günde 70-100 hastaya bakmak hekimlerde verimliliği düşürdü. Sağlıkta Dönüşüm Programı sağlıkta çöküş yarattı. Bunu halen görmek istemiyorlar. Özellikle anestezi, yoğun bakım gibi belli alanlarda hizmet açığı oluşacak, cerrahi branşlardan gidişler daha fazla. Bu alanlarda gelecekte Türkiye’yi ciddi sorunlar bekliyor. 13 bin asistan kadrosu açtılar ama asistan kadrolarını eğitecek kadrolar yok, kim eğitecek bu asistanları? Önümüzdeki yıllarda bir takım ameliyatlar yapılamaz duruma gelir."
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ttb, doktor, hekim, yurtdışı

Her gün yedi hekim TTB'den yurt dışı için belge alıyor

11:43 28.07.2022
© AADoktor- Hekim - Hastane - Tedavi - Muayene
Doktor- Hekim - Hastane - Tedavi - Muayene - Sputnik Türkiye, 1920, 28.07.2022
© AA
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Türk Tabipleri Birliği’nden (TTB) ‘yurt dışına gitmek için’ belge isteyen doktorların sayısı hızla artıyor. Her gün ortalama yedi hekim yurt dışına gitmek için belge alıyor.
Birgün’den Sibel Bahçetepe’nin haberine göre 2022'nin ilk altı ayında yaklaşık 1200’ü aşkın hekimin yurt dışına gitmek için TTB’den belge almak için başvurduğu, yıl sonunda bu rakamın 3 binleri bulabileceği belirtildi.
2002 yılında yurtdışına gitmek için belge isteyen hekim sayısı 59 iken bu sayı Aralık 2021’de bin 405’e çıkmıştı. Bu yıl ise günde ortalama 7 hekimin yurtdışına gitme girişiminin olduğu kaydedildi.
Önceki yıllarda daha çok asistan ve pratisyen hekimlerin gitmek için belge almak istediği kaydedilirken, bu yıl uzman ve akademisyenlerin de başvurularının artması dikkat çekti. Önümüzdeki yıllarda cerrahi, iç hastalıkları, çocuk sağlığı, anestezi, radyoloji, göz hastalıkları gibi branşlarda hekim eksikliği oluşabilir.

'Ameliyatlar yapılamaz hale gelir'

TTB Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut ise geçen yıllarda daha çok genç ve pratisyen hekimlerin yurtdışına gittiğini ancak bu yıl tablonun değiştiğini, daha çok akademisyen ve uzmanların gitmek için başvurularda bulunduğunu söyledi. Bulut, özetle şu bilgileri paylaştı:
"Alanlarındaki uzman isimler de Türkiye’den ayrılmak istiyor. Temel nedenlerden biri ekonomik. Ayrıca siyasi liderlerin ‘giderlerse gitsinler söylemi’. Bu çok kırgınlık yarattı. Çalışma koşulları çok kötü, beş dakikada bir muayene, günde 70-100 hastaya bakmak hekimlerde verimliliği düşürdü. Sağlıkta Dönüşüm Programı sağlıkta çöküş yarattı. Bunu halen görmek istemiyorlar. Özellikle anestezi, yoğun bakım gibi belli alanlarda hizmet açığı oluşacak, cerrahi branşlardan gidişler daha fazla. Bu alanlarda gelecekte Türkiye’yi ciddi sorunlar bekliyor. 13 bin asistan kadrosu açtılar ama asistan kadrolarını eğitecek kadrolar yok, kim eğitecek bu asistanları? Önümüzdeki yıllarda bir takım ameliyatlar yapılamaz duruma gelir."
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