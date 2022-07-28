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https://tr.sputniknews.com/20220728/hong-kong-fedin-ardindan-faiz-artirdi--1059225837.html
Hong Kong, Fed'in ardından faiz artırdı
Hong Kong, Fed'in ardından faiz artırdı
Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gösterge faiz oranını 75 baz puan artırmasının ardından dolara bağlı döviz kur rejimi... 28.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-28T10:28+0300
2022-07-28T10:28+0300
ekonomi
hong kong
faiz artırımı
fed
dolar
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BloombergHT'nin aktardığına göre bölgenin defakto merkez bankası niteliğindeki Hong Kong Para Otoritesi'nden (HKMA) yapılan açıklamada, gösterge faiz oranının 75 baz puan artışla yüzde 2.75'e çıkarıldığı belirtildi.Fed, temmuz ayı toplantısında, kısa dönemli politika faizini 75 baz puan artışla yüzde 2.25-2.50 aralığına yükseltmişti.Artış, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl aldığı dördüncü faiz artırımı kararı oldu. Fed, mart ayı toplantısında 25 baz puan artışla 2018'den bu yana ilk kez faiz artırımına gitme kararı alırken mayıs toplantısında 50 baz puan ile 2000 yılından bu yana en hızlı faiz artışını gerçekleştirmişti.Banka, haziran toplantısında da 75 baz puanla 1994'ten bu yana en güçlü faiz artırımına gitmişti.HKMA, tüm artırımlarda Fed'in kararını izleyerek gösterge faiz oranını aynı oranda yükseltmişti.Hong Kong'un para birimi Hong Kong dolarının 1983'te ABD doları çıpasına bağlanmasından bu yana bölge, para politikasında Fed'in adımlarını aynen takip ediyor.
https://tr.sputniknews.com/20220728/new-york-borsasi-fedden-gelen-aciklamalarin-ardindan-ralli-yapti-1059216969.html
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hong kong, faiz artırımı, fed, dolar

Hong Kong, Fed'in ardından faiz artırdı

10:28 28.07.2022
© AFP 2022Hong Kong borsası
Hong Kong borsası - Sputnik Türkiye, 1920, 28.07.2022
© AFP 2022
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Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gösterge faiz oranını 75 baz puan artırmasının ardından dolara bağlı döviz kur rejimi nedeniyle aynı oranda artışa gitti.
BloombergHT'nin aktardığına göre bölgenin defakto merkez bankası niteliğindeki Hong Kong Para Otoritesi'nden (HKMA) yapılan açıklamada, gösterge faiz oranının 75 baz puan artışla yüzde 2.75'e çıkarıldığı belirtildi.
Fed, temmuz ayı toplantısında, kısa dönemli politika faizini 75 baz puan artışla yüzde 2.25-2.50 aralığına yükseltmişti.
Artış, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl aldığı dördüncü faiz artırımı kararı oldu. Fed, mart ayı toplantısında 25 baz puan artışla 2018'den bu yana ilk kez faiz artırımına gitme kararı alırken mayıs toplantısında 50 baz puan ile 2000 yılından bu yana en hızlı faiz artışını gerçekleştirmişti.
Banka, haziran toplantısında da 75 baz puanla 1994'ten bu yana en güçlü faiz artırımına gitmişti.
HKMA, tüm artırımlarda Fed'in kararını izleyerek gösterge faiz oranını aynı oranda yükseltmişti.
Hong Kong'un para birimi Hong Kong dolarının 1983'te ABD doları çıpasına bağlanmasından bu yana bölge, para politikasında Fed'in adımlarını aynen takip ediyor.
Fed - Sputnik Türkiye, 1920, 28.07.2022
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New York borsası Fed'den gelen açıklamaların ardından 'ralli' yaptı
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