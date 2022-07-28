https://tr.sputniknews.com/20220728/jorge-jesus-elenmemizi-10-kisi-kalmamiza-bagliyorum-1059217763.html

Jorge Jesus: Elenmemizi 10 kişi kalmamıza bağlıyorum

Jorge Jesus: Elenmemizi 10 kişi kalmamıza bağlıyorum

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Dinamo Kiev'e 2-1 kaybedilen mücadelenin ardından, "Elenmemizi 10 kişi kalmamıza bağlıyorum" değerlendirmesinde... 28.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-28T00:53+0300

2022-07-28T00:53+0300

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spor

jorge jesus

fenerbahçe

dinamo kiev

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Dinamo Kiev'e 2-1 kaybedilen mücadelenin ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu.Takımın 11'e 11'ken çok iyi mücadele ettiğini ve sahadan başları dik ayrıldıklarını belirten Jesus, "Her maçın olduğu gibi, bu maçın da bir hikayesi var. Kırılma anına kadar biz iyi oynadık. 7 şutumuz vardı, rakibin hiç şutu yoktu. 11'e 11'ken herkes Fenerbahçe'nin turu atlayacağına inanıyordu. İsmail'in gördüğü kırmızı kart maçı değiştirdi. O an takım organizasyonel anlamda dengesini kaybetti ve bu anda rakip golü attı. Takımımız inandı, ruh koydu, savaştı, Valencia'nın penaltısı kaçtı. Takımımız cesaretini korudu. Takım 1 kişi eksik oynarken direktifler verdim. Mağlup olunca mutlu olmazsınız. Takım buradan başı dik ayrılmalı. Gerçekten çok koştular. Tecrübe eksikliği, elenmemizde etkili oldu. Transferler tabii ki benim onayımla yapılıyor. Bu maçın hikayesini bununla konuşmak doğru olmaz. Taraftarlarımız, takımlarından gurur duymuşlardır. 11'e 11'ken, 11'e 10'ken çok iyi mücadele ettik. Takım inandı, savaştı. Şampiyonlar Ligi'nde küçük detaylar belirleyici oldu. Kırmızı kart bizim için belirleyici oldu. 11'e 11'ken yüzde 60 top bizdeydi. 7 şutumuz vardı. Rakibin sadece 1 şutu vardı. Kırmızı kart kontrolümüzü etkiledi. Takımımız beraberliği yakaladı. Çok koştuk ama uzatmalarda fiziksel kapasitemiz yetmedi. 1 kişi eksik, 30 dakika daha oynamak çok zordu. Bu maçın skorunda belirleyici oldu." diye konuştu.'Elenmemizi 10 kişi kalmamıza bağlıyorum'10 kişi kaldıkları için zorlandıklarını kaydeden Jesus, "Hafta boyunca oyuncularla ben çalışıyorum. Fiziksel olarak ne durumda olduklarını ben görüyorum. Aldığımız kararları da bunu göz önünde bulundurarak alıyoruz. İlk maçta takım iyiydi. Fiziksel olarak bir sıkıntısı yoktu. O takımı değiştirmek adil olmazdı. Joshua King forvet pozisyonundaki oyuncumuz, onun alternatifi Serdar Dursun. Serdar Dursun, fiziksel olarak henüz hazır değil. A ve B oyuncusu diye düşünmek doğru. A oynadı, B oynamadı demek doğru değil. Elenmemizi 10 kişi kalmamıza bağlıyorum." açıklamasını yaptı.Kiev'in gücüne dikkat çeken Jesus, "Biz çok iyi bir takıma karşı oynadık. Belki Dinamo Kiev'i çok iyi tanımıyor olabilirsiniz ama mükemmel bir takım. Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde onlarla karşılaştım. Grubumuzda Barcelona, Bayern Münih, Benfica ve Kiev vardı. Barça ve Bayern de onlara karşı zorlandı. Dinamo Kiev herhangi bir takım değil. Ben takımımdan ötürü gururluyum" dedi.Emre Mor'un oyundan alınma nedeniİkinci yarıda maça dahil olan Emre Mor'u oyundan almasıyla ilgili konuşan tecrübeli teknik adam, "Emre Mor'un oyundan çıkma nedeni fiziksel. İyi de başlamıştı. Oyuna iyi başladı ama 10 dakika sonra iyi hissetmediğini söyledi. Rakip beki takip etmekte sıkıntılar yaşıyordu. Bu yüzden bu değişikliği yaptık. Oyuna girenlerden memnunum. Yaptığımız değişikliklerden sonra beraberliği yakaladık. Bunlar futbolun bir parçası. Zaman zaman sonradan giren bir oyuncu taktiksel ve fiziksel nedenlerden ötürü oyundan çıkabiliyor. İlk defa yaptığım bir şey değil bu. Oyuna sonradan girenler, organizasyon anlamında daha iyi olmamızı sağladılar. Onlar girince beraberliği yakaladık" ifadelerini kullandı.'İkinci sarı kart biraz ağırdı'Tecrübe eksikliğine dikkat çeken Portekizli teknik adam, "Kazandığımız, kaybettiğimiz maçlardan sonra hakemler hakkında konuşmayı sevmem. Joshua King'in faul nedeniyle iptal edilen gol temizdi. İsmail Yüksek'in ikinci sarı kartı biraz ağırdı. İlk olarak topa dokundu. Ama normal. İsmail genç. İlk defa bu seviyede oynadı. Takımımızdaki birçok oyuncu için geçerli bir durum bu. Oynadığımız takımın tamamı tecrübeli. 5 yıldır birlikte oynuyorlar. Biz ise 5 haftadır birlikte çalışıyoruz. Bunlar da bugün mağlubiyete sebep oldu. Şampiyonlar Ligi'nde detaylar, hatalar belirleyici oluyor." diye konuştu.Transfer sorusuna da yanıt veren Jorge Jesus, "Fenerbahçe bu sezona Avrupa'daki tüm takımlardan daha erken başladı. Şu zamanda transfer yapmak kolay değil. Birçok Avrupa takımı bizden sonra sezonu açtı. Gönderecekleri oyuncuyu sezonu açar açmaz karar vermiyorlar. Transfer sürecinin zor bir dönemindeyiz. Genellikle son haftalar belirleyici olur. Dolayısıyla şu anda transferler hakkında konuşmak zor. Şu anda oyuncu transferi için kolay bir dönem değil." dedi.

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jorge jesus, fenerbahçe, dinamo kiev