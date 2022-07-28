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Kibritle oynarken 3 yaşındaki çocuğu yaktı
Kibritle oynarken 3 yaşındaki çocuğu yaktı
Diyarbakır'da, oyun oynarken arkadaşının kibritle kıyafetini tutuşturduğu 3 yaşındaki M.S., yanarak ağır yaralandı. 28.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-28T19:01+0300
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yaşam
diyarbakır
ateş
yanma
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Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde birlikte oyun oynadığı arkadaşı, kibritle 3 yaşındaki M.S.'nin kıyafetini tutuşturdu.Bir anda alevler için kalan M.S. için çocuklar bağırarak yardım istedi. Evden çıkan yakınlarının müdahale ettiği M.S.'nin kıyafeti söndürüldü.İhbarla adrese sağlık ekipleri sevk edildi. İlçe devlet hastanesine kaldırılan M.S., buradaki ilk müdahalenin ardından Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.Vücudunun yüzde 60'ında yanık oluşan M.S., ameliyata alındı. M.S.'nin tedavisi devam ediyor.
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diyarbakır, ateş, yanma

Kibritle oynarken 3 yaşındaki çocuğu yaktı

19:01 28.07.2022
© Sputnik / @hekim_birligiÇukurova Devlet Hastanesi Acil Servisi, 50 kişilik grup tarafından basıldı
Çukurova Devlet Hastanesi Acil Servisi, 50 kişilik grup tarafından basıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.07.2022
© Sputnik / @hekim_birligi
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Diyarbakır'da, oyun oynarken arkadaşının kibritle kıyafetini tutuşturduğu 3 yaşındaki M.S., yanarak ağır yaralandı.
Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde birlikte oyun oynadığı arkadaşı, kibritle 3 yaşındaki M.S.'nin kıyafetini tutuşturdu.
Bir anda alevler için kalan M.S. için çocuklar bağırarak yardım istedi. Evden çıkan yakınlarının müdahale ettiği M.S.'nin kıyafeti söndürüldü.
İhbarla adrese sağlık ekipleri sevk edildi. İlçe devlet hastanesine kaldırılan M.S., buradaki ilk müdahalenin ardından Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.
Vücudunun yüzde 60'ında yanık oluşan M.S., ameliyata alındı. M.S.'nin tedavisi devam ediyor.
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