https://tr.sputniknews.com/20220728/kibritle-oynarken-3-yasindaki-cocugu-yakti-1059246743.html

Kibritle oynarken 3 yaşındaki çocuğu yaktı

Kibritle oynarken 3 yaşındaki çocuğu yaktı

Diyarbakır'da, oyun oynarken arkadaşının kibritle kıyafetini tutuşturduğu 3 yaşındaki M.S., yanarak ağır yaralandı. 28.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-28T19:01+0300

2022-07-28T19:01+0300

2022-07-28T19:01+0300

yaşam

diyarbakır

ateş

yanma

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Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde birlikte oyun oynadığı arkadaşı, kibritle 3 yaşındaki M.S.'nin kıyafetini tutuşturdu.Bir anda alevler için kalan M.S. için çocuklar bağırarak yardım istedi. Evden çıkan yakınlarının müdahale ettiği M.S.'nin kıyafeti söndürüldü.İhbarla adrese sağlık ekipleri sevk edildi. İlçe devlet hastanesine kaldırılan M.S., buradaki ilk müdahalenin ardından Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.Vücudunun yüzde 60'ında yanık oluşan M.S., ameliyata alındı. M.S.'nin tedavisi devam ediyor.

diyarbakır

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diyarbakır, ateş, yanma