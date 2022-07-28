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Lucescu’dan Fenerbahçe maçı yorumu: Büyük bir mücadele oldu
Lucescu’dan Fenerbahçe maçı yorumu: Büyük bir mücadele oldu
Dinamo Kiev Teknik Direktorü Lucescu, Şampiyonlar Ligi elemelerinde Fenerbahçe ile oynadıkları maçı büyük bir mücadele olarak nitelendirdi. 28.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-28T20:09+0300
2022-07-28T20:09+0300
spor
mircea lucescu
fenerbahçe
dinamo kiev
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UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu rövanş maçında deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup eden Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu, karşılaşmayı ‘büyük bir mücadele’ olarak nitelendirdi.Dinamo Kiev’in internet sitesinde yayınlanan açıklamasında Lucescu, “İki güçlü takım arasında çok güzel bir maç oldu. Takımım maçın sonuna kadar fiziksel seviyeyi korumayı başardığı için çok memnunum. Bu eleme turunda galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum. Oyun oldukça sertti ve fiziksel dayanıklılık gerektiriyordu. Kısacası, sahada büyük bir mücadele vardı” ifadelerini kullandı.Fenerbahçe’nin ilk yarıdaki baskısına iyi dayandıklarını ve oyunu dengelemeyi başardıklarına vurgu yapan Lucescu, “Çocuklar sahada her şeylerini verdiler. Özellikle ilk yarıda savunmamızı çok iyi organize ettik çünkü Fenerbahçe'nin çok agresif başlayacağını ve baskı yapacağını biliyorduk. Bununla başa çıkmayı bildik ve ikinci yarıda daha önce de söylediğim gibi oyunu dengelemeyi ve kazanmayı başardık” değerlendirmesinde bulundu.
https://tr.sputniknews.com/20220727/dinamo-kieve-2-1-maglup-olan-fenerbahce-sampiyonlar-ligine-veda-etti-1059213822.html
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mircea lucescu, fenerbahçe, dinamo kiev

Lucescu’dan Fenerbahçe maçı yorumu: Büyük bir mücadele oldu

20:09 28.07.2022
© AAMircea Lucescu
Mircea Lucescu - Sputnik Türkiye, 1920, 28.07.2022
© AA
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Dinamo Kiev Teknik Direktorü Lucescu, Şampiyonlar Ligi elemelerinde Fenerbahçe ile oynadıkları maçı büyük bir mücadele olarak nitelendirdi.
UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu rövanş maçında deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup eden Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu, karşılaşmayı ‘büyük bir mücadele’ olarak nitelendirdi.
Dinamo Kiev’in internet sitesinde yayınlanan açıklamasında Lucescu,İki güçlü takım arasında çok güzel bir maç oldu. Takımım maçın sonuna kadar fiziksel seviyeyi korumayı başardığı için çok memnunum. Bu eleme turunda galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum. Oyun oldukça sertti ve fiziksel dayanıklılık gerektiriyordu. Kısacası, sahada büyük bir mücadele vardı ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe’nin ilk yarıdaki baskısına iyi dayandıklarını ve oyunu dengelemeyi başardıklarına vurgu yapan Lucescu, “Çocuklar sahada her şeylerini verdiler. Özellikle ilk yarıda savunmamızı çok iyi organize ettik çünkü Fenerbahçe'nin çok agresif başlayacağını ve baskı yapacağını biliyorduk. Bununla başa çıkmayı bildik ve ikinci yarıda daha önce de söylediğim gibi oyunu dengelemeyi ve kazanmayı başardık” değerlendirmesinde bulundu.
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti - Sputnik Türkiye, 1920, 27.07.2022
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Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti
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