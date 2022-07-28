https://tr.sputniknews.com/20220728/luceskudan-fenerbahce-maci-yorumu-buyuk-bir-mucadele-oldu-1059248958.html

Lucescu’dan Fenerbahçe maçı yorumu: Büyük bir mücadele oldu

Lucescu’dan Fenerbahçe maçı yorumu: Büyük bir mücadele oldu

Dinamo Kiev Teknik Direktorü Lucescu, Şampiyonlar Ligi elemelerinde Fenerbahçe ile oynadıkları maçı büyük bir mücadele olarak nitelendirdi. 28.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-28T20:09+0300

2022-07-28T20:09+0300

2022-07-28T20:09+0300

spor

mircea lucescu

fenerbahçe

dinamo kiev

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102956/50/1029565001_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_98ee51e15999e20af32ed4b28b50b6eb.jpg

UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu rövanş maçında deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup eden Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu, karşılaşmayı ‘büyük bir mücadele’ olarak nitelendirdi.Dinamo Kiev’in internet sitesinde yayınlanan açıklamasında Lucescu, “İki güçlü takım arasında çok güzel bir maç oldu. Takımım maçın sonuna kadar fiziksel seviyeyi korumayı başardığı için çok memnunum. Bu eleme turunda galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum. Oyun oldukça sertti ve fiziksel dayanıklılık gerektiriyordu. Kısacası, sahada büyük bir mücadele vardı” ifadelerini kullandı.Fenerbahçe’nin ilk yarıdaki baskısına iyi dayandıklarını ve oyunu dengelemeyi başardıklarına vurgu yapan Lucescu, “Çocuklar sahada her şeylerini verdiler. Özellikle ilk yarıda savunmamızı çok iyi organize ettik çünkü Fenerbahçe'nin çok agresif başlayacağını ve baskı yapacağını biliyorduk. Bununla başa çıkmayı bildik ve ikinci yarıda daha önce de söylediğim gibi oyunu dengelemeyi ve kazanmayı başardık” değerlendirmesinde bulundu.

https://tr.sputniknews.com/20220727/dinamo-kieve-2-1-maglup-olan-fenerbahce-sampiyonlar-ligine-veda-etti-1059213822.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mircea lucescu, fenerbahçe, dinamo kiev