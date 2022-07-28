https://tr.sputniknews.com/20220728/marmariste-yerlesim-yerlerine-yakin-ormanlik-alanda--yangin-1059246888.html

Marmaris'te yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda yangın çıktı

Marmaris'te yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda yangın çıktı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. 28.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-28T19:18+0300

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yaşam

marmaris

yangın

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Marmaris'in Sarıana Mahallesi'nde otogar yakınında bulunan ormanlık alanda, saat 18.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan müdahalede bulunuyor.

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marmaris, yangın