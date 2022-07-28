https://tr.sputniknews.com/20220728/marmariste-yerlesim-yerlerine-yakin-ormanlik-alanda--yangin-1059246888.html
Marmaris'te yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda yangın çıktı
Marmaris'te yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda yangın çıktı
Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. 28.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-28T19:18+0300
2022-07-28T19:18+0300
2022-07-28T19:49+0300
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yangın
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Marmaris'in Sarıana Mahallesi'nde otogar yakınında bulunan ormanlık alanda, saat 18.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan müdahalede bulunuyor.
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marmaris, yangın
Marmaris'te yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda yangın çıktı
19:18 28.07.2022 (güncellendi: 19:49 28.07.2022) Abone ol
Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Marmaris'in Sarıana Mahallesi'nde otogar yakınında bulunan ormanlık alanda, saat 18.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.
Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan müdahalede bulunuyor.