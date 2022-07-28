https://tr.sputniknews.com/20220728/tarihi-meydana-yuzlerce-motosiklet-park-ediyor--1059231832.html

Tarihi meydana yüzlerce motosiklet park ediyor

Tarihi meydana yüzlerce motosiklet park ediyor

Eminönü Meydanı'nda tarihi Rüştem Paşa Camii çevresine park eden onlarca motosiklet tepkiye neden oldu. Çevre esnafına ait olduğu belirtilen motosikletlerin... 28.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-28T12:44+0300

2022-07-28T12:44+0300

2022-07-28T12:44+0300

türkiye

motosiklet

park yeri

istanbul

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İstanbul'da binlerce yerli ve yabancı turistin gezdiği Eminönü Meydanı'nda, tarihi Rüştem Paşa Camii'nin çevresi motosiklet parkı haline geldi. Çevredeki esnafa ait olduğu öğrenilen ve daha çok iş amaçlı kullanılan motosikletler, yayaların kullandığı kaldırıma park ediliyor. Hem yolları daraltan hem de görüntü kirliliğine neden olan motosikletler, tarihi meydanı ziyarete gelenlerin tepkisine neden oluyor.'Park yeri yok'Esnaf etrafta motosikletleri için park yeri bulamadıklarını, belediyenin çözüm bulması gerektiğini belirtiyor.Esnaf Erdinç İnanç "Motosikletlerin tarihi binaların arasında olması görüntü kirliliği yaratıyor. Bir motosiklet kullanıcısı olarak ben de buraya park ediyorum çünkü, bir park yeri yok. Keşke güvenliği olan bir park yeri olsa, çalınma riskleri de ortadan kalkar. Hem görüntü kirliliği sona erer hem de belediyeye gelir olur. Eskiden Mısır Çarşısı'na daha yakın park ediyorduk. Restore edildiği için buraya park ediyoruz. Zabıta burayı yasaklayınca yolun karşısına koyacağız" dedi.Motosiklet sürücüsü Polat Ay, "Eminönü toptancı yeri olduğu için herkes motosiklet kullanıyor. Burayı esnaf park yeri olarak belirledi çünkü, başka park edecek yer yok" ifadelerini kullandı. Eminönü'ne gezmeye gelen Regaip Gündüz ise "Etik olarak baktığımızda çok güzel bir görüntü değil ama, yapacak bir şey yok gibi gözüküyor" diye konuştu.Öte yandan İBB yetkilileri, motosikletler için park yeri belirlenmesi konusunda herhangi bir açıklama yapmadı.

https://tr.sputniknews.com/20220720/kutahyada-ilginc-kaza-calinan-motosikletiyle-carpisti-1058913506.html

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motosiklet, park yeri, istanbul