https://tr.sputniknews.com/20220728/twitter-durum-ozelligini-test-ediyor-ancak-kullanicilarin-bekledigi-ozellik-circle-1059229196.html
Twitter durum özelliğini test ediyor, ancak kullanıcıların beklediği özellik 'circle'
Twitter durum özelliğini test ediyor, ancak kullanıcıların beklediği özellik 'circle'
Son zamanlarda pek çok farklı özelliği deneyen sosyal medya platformu Twitter, şimdi kullanıcılara güncel ruh hallerini yansıtabilecekleri bir durum özelliği... 28.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-28T11:53+0300
2022-07-28T11:53+0300
2022-07-28T11:59+0300
yaşam
twitter
özellik
deneme
test
sosyal medya
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Facebook, Instagram ve diğer bazı sosyal medya platformlarında yer alan, kullanıcıların anlık ruh hallerini ifade edebilecekleri 'durum' özelliği Twitter'a da geliyor.ABD ve Avustralya'daki kullanıcılarla test edilmeye başlanan özellik kapsamında, Twitter kullanıcıları daha önceden belirlenmiş ruh halleri arasından kendilerine olanı seçip bunu takipçilerinin göreceği şekilde yayınlayabiliyor.Ancak özellik daha şimdiden eleştiri toplamaya başladı. Bazı kullanıcılar yalnızca belirli seçeneklerin bulunduğu bir listeden durum seçmek zorunda olmaktan ve durumların kişiselleştirilememesinden yakınırken, kimileri ise bu özelliğin temel olarak gereksiz olduğunu söyledi.Şimdiye dek edinilen bilgilere göre, kullanıcılara sunulan durumlar arasında, 'tatil modu', 'hayallerini yaşıyor', 'tavsiyeye ihtiyacı var', 'spoiler alert' gibi seçenekler yer alıyor.Öte yandan geçtiğimiz haftalarda Twitter, tüm dünyada test edilen Circle özelliğini duyurmuştu. Yalnızca bazı kullanıcıların erişimine açık Circle özelliği sayesinde Twitter kullanıcıları, takipçileri arasından yalnızca belirledikleri kişilerin görebileceği paylaşımlar yapabiliyor. Twitter kullanıcılarına Instagram'daki 'Yakın arkadaşlar' özelliğine benzer bir imkan sunan Circle özelliğiyle atılan tweetler retweet'lenemiyor, yalnızca listede bulunan kişiler tarafından görülebiliyor.Her iki özelliğin de eş zamanlı test edildiği kullanıcılar, Circle'ın durum özelliğinden daha kullanışlı olduğunu belirtti.Bir kullanıcı, "Twitter'da space ve durum özelliğini aldım ama Circle yok. Ne anlamı kaldı?" derken, bir diğeri ise, "Twitter Circle'ı istiyorum, bu yeni durum şeyini değil. Sürekli insanların istemediği şeyleri yapıyorsunuz" diyerek Twitter yönetimini eleştirdi.
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twitter , özellik, deneme, test, sosyal medya
Twitter durum özelliğini test ediyor, ancak kullanıcıların beklediği özellik 'circle'
11:53 28.07.2022 (güncellendi: 11:59 28.07.2022) Abone ol
Son zamanlarda pek çok farklı özelliği deneyen sosyal medya platformu Twitter, şimdi kullanıcılara güncel ruh hallerini yansıtabilecekleri bir durum özelliği üzerinde çalışıyor. Ancak Twitter kullanıcıları, yakın zamanda test edilen bir başka özelliğe dair taleplerini dile getiriyor.
Facebook, Instagram ve diğer bazı sosyal medya platformlarında yer alan, kullanıcıların anlık ruh hallerini ifade edebilecekleri 'durum' özelliği Twitter'a da geliyor.
ABD ve Avustralya'daki kullanıcılarla test edilmeye başlanan özellik kapsamında, Twitter kullanıcıları daha önceden belirlenmiş ruh halleri arasından kendilerine olanı seçip bunu takipçilerinin göreceği şekilde yayınlayabiliyor.
Ancak özellik daha şimdiden eleştiri toplamaya başladı. Bazı kullanıcılar yalnızca belirli seçeneklerin bulunduğu bir listeden durum seçmek zorunda olmaktan ve durumların kişiselleştirilememesinden yakınırken, kimileri ise bu özelliğin temel olarak gereksiz olduğunu söyledi.
Şimdiye dek edinilen bilgilere göre, kullanıcılara sunulan durumlar arasında, 'tatil modu', 'hayallerini yaşıyor', 'tavsiyeye ihtiyacı var', 'spoiler alert' gibi seçenekler yer alıyor.
Öte yandan geçtiğimiz haftalarda Twitter, tüm dünyada test edilen Circle özelliğini duyurmuştu. Yalnızca bazı kullanıcıların erişimine açık Circle özelliği sayesinde Twitter kullanıcıları, takipçileri arasından yalnızca belirledikleri kişilerin görebileceği paylaşımlar yapabiliyor.
Twitter kullanıcılarına Instagram'daki 'Yakın arkadaşlar' özelliğine benzer bir imkan sunan Circle özelliğiyle atılan tweetler retweet'lenemiyor, yalnızca listede bulunan kişiler tarafından görülebiliyor.
Her iki özelliğin de eş zamanlı test edildiği kullanıcılar, Circle'ın durum özelliğinden daha kullanışlı olduğunu belirtti.
Bir kullanıcı, "Twitter'da space ve durum özelliğini aldım ama Circle yok. Ne anlamı kaldı?" derken
, bir diğeri ise, "Twitter Circle'ı istiyorum, bu yeni durum şeyini değil. Sürekli insanların istemediği şeyleri yapıyorsunuz" diyerek
Twitter yönetimini eleştirdi.