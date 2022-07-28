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UEFA, Fenerbahçe taraftarının 'uygunsuz davranışları' sebebiyle soruşturma başlattı
UEFA, Fenerbahçe taraftarının 'uygunsuz davranışları' sebebiyle soruşturma başlattı
UEFA, Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçında Fenerbahçe taraftarının 'uygunsuz davranışları' sebebiyle disiplin soruşturması başlattığını açıkladı. 28.07.2022, Sputnik Türkiye
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UEFA, Fenerbahçe taraftarının Dinamo Kiev maçında gündem olan tezahüratı ile ilgili soruşturma başlattığını açıkladı.Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş maçında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i konuk etmiş, karşılaşmanın 57.dakikasında Dinamo Kiev, Vitali Buyalsky'nin golüyle 1-0 öne geçmişti.Buyalskiy, gol sevinci esnasında Fenerbahçe tribünlerine yönelik tahrik edici hareketlerde bulunması sonrası. futbolcuya tepki gösteren Fenerbahçe tribünleri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin lehine tezahüratta bulunmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220727/dinamo-kieve-2-1-maglup-olan-fenerbahce-sampiyonlar-ligine-veda-etti-1059213822.html
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uefa, fenerbahçe, dinamo kiev, vladimir putin

UEFA, Fenerbahçe taraftarının 'uygunsuz davranışları' sebebiyle soruşturma başlattı

17:45 28.07.2022 (güncellendi: 18:04 28.07.2022)
© AAUEFA Logosu
UEFA Logosu - Sputnik Türkiye, 1920, 28.07.2022
© AA
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UEFA, Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçında Fenerbahçe taraftarının 'uygunsuz davranışları' sebebiyle disiplin soruşturması başlattığını açıkladı.
UEFA, Fenerbahçe taraftarının Dinamo Kiev maçında gündem olan tezahüratı ile ilgili soruşturma başlattığını açıkladı.
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş maçında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i konuk etmiş, karşılaşmanın 57.dakikasında Dinamo Kiev, Vitali Buyalsky'nin golüyle 1-0 öne geçmişti.
Buyalskiy, gol sevinci esnasında Fenerbahçe tribünlerine yönelik tahrik edici hareketlerde bulunması sonrası. futbolcuya tepki gösteren Fenerbahçe tribünleri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin lehine tezahüratta bulunmuştu.
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti - Sputnik Türkiye, 1920, 27.07.2022
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Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti
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