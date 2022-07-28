https://tr.sputniknews.com/20220728/uefa-fenerbahce-taraftarinin-uygunsuz-davranisi-sebebiyle-sorusturma-baslatti-1059245312.html
UEFA, Fenerbahçe taraftarının 'uygunsuz davranışları' sebebiyle soruşturma başlattı
UEFA, Fenerbahçe taraftarının 'uygunsuz davranışları' sebebiyle soruşturma başlattı
UEFA, Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçında Fenerbahçe taraftarının 'uygunsuz davranışları' sebebiyle disiplin soruşturması başlattığını açıkladı. 28.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-28T17:45+0300
2022-07-28T17:45+0300
2022-07-28T18:04+0300
uefa
fenerbahçe
spor
dinamo kiev
vladimir putin
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UEFA, Fenerbahçe taraftarının Dinamo Kiev maçında gündem olan tezahüratı ile ilgili soruşturma başlattığını açıkladı.Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş maçında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i konuk etmiş, karşılaşmanın 57.dakikasında Dinamo Kiev, Vitali Buyalsky'nin golüyle 1-0 öne geçmişti.Buyalskiy, gol sevinci esnasında Fenerbahçe tribünlerine yönelik tahrik edici hareketlerde bulunması sonrası. futbolcuya tepki gösteren Fenerbahçe tribünleri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin lehine tezahüratta bulunmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220727/dinamo-kieve-2-1-maglup-olan-fenerbahce-sampiyonlar-ligine-veda-etti-1059213822.html
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uefa, fenerbahçe, dinamo kiev, vladimir putin
UEFA, Fenerbahçe taraftarının 'uygunsuz davranışları' sebebiyle soruşturma başlattı
17:45 28.07.2022 (güncellendi: 18:04 28.07.2022) Abone ol
UEFA, Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçında Fenerbahçe taraftarının 'uygunsuz davranışları' sebebiyle disiplin soruşturması başlattığını açıkladı.
UEFA, Fenerbahçe taraftarının Dinamo Kiev maçında gündem olan tezahüratı ile ilgili soruşturma başlattığını açıkladı.
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş maçında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i konuk etmiş, karşılaşmanın 57.dakikasında Dinamo Kiev, Vitali Buyalsky'nin golüyle 1-0 öne geçmişti.
Buyalskiy, gol sevinci esnasında Fenerbahçe tribünlerine yönelik tahrik edici hareketlerde bulunması sonrası. futbolcuya tepki gösteren Fenerbahçe tribünleri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin lehine tezahüratta bulunmuştu.