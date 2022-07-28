https://tr.sputniknews.com/20220728/yattara-mugla-ekibi-ortakoysporla-anlasti-1059229542.html
Yattara, Muğla ekibi Ortaköyspor'la anlaştı
Yattara, Muğla ekibi Ortaköyspor'la anlaştı
Trabzonspor’un unutulmaz futbolcularından Gineli Yattara, Muğla’nın amatör ekiplerinden Ortaköyspor’la 1 yıllığına anlaştı. 28.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-28T12:10+0300
2022-07-28T12:10+0300
2022-07-28T12:14+0300
ibrahim yattara
spor
muğla
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Geçen sezon Denizli Süper Amatör Lig ekiplerinden Yeşil Çivril Belediyespor’da oynayarak 7 yıl sonra futbola geri dönen 42 yaşındaki İbrahima Yattara, bu kez Muğla Süper Amatör Lig’de yer alan Ortaköyspor’un başarısı için ter dökecek.Ortaköyspor Başkanı Hüseyin Uçar, Yattara transferiyle lige damga vurmak istediklerini söyledi.Türk vatandaşlığı bulunan ve İbrahim Üçüncü adıyla forma giyen Gineli emektar futbolcu yaptığı paylaşımda, "Bekle Muğla, Ortaköyspor’a futbola renk katmaya geliyoruz. Ortaköyspor’u izlemeye devam edin. Seviyorum sizi, işte bu. Beklemede kalın" diye konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220214/yattara-61-numarali-forma-ile-yesil-sahalara-geri-dondu-1053808075.html
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ibrahim yattara, muğla
Yattara, Muğla ekibi Ortaköyspor'la anlaştı
12:10 28.07.2022 (güncellendi: 12:14 28.07.2022) Abone ol
Trabzonspor’un unutulmaz futbolcularından Gineli Yattara, Muğla’nın amatör ekiplerinden Ortaköyspor’la 1 yıllığına anlaştı.
Geçen sezon Denizli Süper Amatör Lig ekiplerinden Yeşil Çivril Belediyespor’da oynayarak 7 yıl sonra futbola geri dönen 42 yaşındaki İbrahima Yattara, bu kez Muğla Süper Amatör Lig’de yer alan Ortaköyspor’un başarısı için ter dökecek.
Ortaköyspor Başkanı Hüseyin Uçar, Yattara transferiyle lige damga vurmak istediklerini söyledi.
Türk vatandaşlığı bulunan ve İbrahim Üçüncü adıyla forma giyen Gineli emektar futbolcu yaptığı paylaşımda, "Bekle Muğla, Ortaköyspor’a futbola renk katmaya geliyoruz. Ortaköyspor’u izlemeye devam edin. Seviyorum sizi, işte bu. Beklemede kalın" diye konuştu.