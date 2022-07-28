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Yattara, Muğla ekibi Ortaköyspor'la anlaştı
Yattara, Muğla ekibi Ortaköyspor'la anlaştı
Trabzonspor’un unutulmaz futbolcularından Gineli Yattara, Muğla’nın amatör ekiplerinden Ortaköyspor’la 1 yıllığına anlaştı. 28.07.2022, Sputnik Türkiye
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ibrahim yattara
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Geçen sezon Denizli Süper Amatör Lig ekiplerinden Yeşil Çivril Belediyespor’da oynayarak 7 yıl sonra futbola geri dönen 42 yaşındaki İbrahima Yattara, bu kez Muğla Süper Amatör Lig’de yer alan Ortaköyspor’un başarısı için ter dökecek.Ortaköyspor Başkanı Hüseyin Uçar, Yattara transferiyle lige damga vurmak istediklerini söyledi.Türk vatandaşlığı bulunan ve İbrahim Üçüncü adıyla forma giyen Gineli emektar futbolcu yaptığı paylaşımda, "Bekle Muğla, Ortaköyspor’a futbola renk katmaya geliyoruz. Ortaköyspor’u izlemeye devam edin. Seviyorum sizi, işte bu. Beklemede kalın" diye konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220214/yattara-61-numarali-forma-ile-yesil-sahalara-geri-dondu-1053808075.html
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ibrahim yattara, muğla

Yattara, Muğla ekibi Ortaköyspor'la anlaştı

12:10 28.07.2022 (güncellendi: 12:14 28.07.2022)
© AAİbrahima Yattara
İbrahima Yattara - Sputnik Türkiye, 1920, 28.07.2022
© AA
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Trabzonspor’un unutulmaz futbolcularından Gineli Yattara, Muğla’nın amatör ekiplerinden Ortaköyspor’la 1 yıllığına anlaştı.
Geçen sezon Denizli Süper Amatör Lig ekiplerinden Yeşil Çivril Belediyespor’da oynayarak 7 yıl sonra futbola geri dönen 42 yaşındaki İbrahima Yattara, bu kez Muğla Süper Amatör Lig’de yer alan Ortaköyspor’un başarısı için ter dökecek.
Ortaköyspor Başkanı Hüseyin Uçar, Yattara transferiyle lige damga vurmak istediklerini söyledi.
Türk vatandaşlığı bulunan ve İbrahim Üçüncü adıyla forma giyen Gineli emektar futbolcu yaptığı paylaşımda, "Bekle Muğla, Ortaköyspor’a futbola renk katmaya geliyoruz. Ortaköyspor’u izlemeye devam edin. Seviyorum sizi, işte bu. Beklemede kalın" diye konuştu.
Yattara, 5 yıl sonra 61 numaralı forma ile yeşil sahalarla buluştu - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2022
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14 Şubat, 10:05
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