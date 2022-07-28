https://tr.sputniknews.com/20220728/yattara-mugla-ekibi-ortakoysporla-anlasti-1059229542.html

Yattara, Muğla ekibi Ortaköyspor'la anlaştı

Yattara, Muğla ekibi Ortaköyspor'la anlaştı

Trabzonspor’un unutulmaz futbolcularından Gineli Yattara, Muğla’nın amatör ekiplerinden Ortaköyspor’la 1 yıllığına anlaştı. 28.07.2022, Sputnik Türkiye

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ibrahim yattara

spor

muğla

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Geçen sezon Denizli Süper Amatör Lig ekiplerinden Yeşil Çivril Belediyespor’da oynayarak 7 yıl sonra futbola geri dönen 42 yaşındaki İbrahima Yattara, bu kez Muğla Süper Amatör Lig’de yer alan Ortaköyspor’un başarısı için ter dökecek.Ortaköyspor Başkanı Hüseyin Uçar, Yattara transferiyle lige damga vurmak istediklerini söyledi.Türk vatandaşlığı bulunan ve İbrahim Üçüncü adıyla forma giyen Gineli emektar futbolcu yaptığı paylaşımda, "Bekle Muğla, Ortaköyspor’a futbola renk katmaya geliyoruz. Ortaköyspor’u izlemeye devam edin. Seviyorum sizi, işte bu. Beklemede kalın" diye konuştu.

https://tr.sputniknews.com/20220214/yattara-61-numarali-forma-ile-yesil-sahalara-geri-dondu-1053808075.html

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ibrahim yattara, muğla