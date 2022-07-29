https://tr.sputniknews.com/20220729/bakan-koca-eczanelere-iliskin-yeni-kararlari-paylasti-1059256010.html
Bakan Koca, eczanelere ilişkin yeni kararları paylaştı
Bakan Koca, eczanelere ilişkin yeni kararları paylaştı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, eczanelerin ilaç takip sisteminde düzenleme çalışmaları yapılacağını, eczane ve ecza depolarında bulunması gereken ilaç... 29.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-29T00:36+0300
2022-07-29T00:36+0300
2022-07-29T00:36+0300
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Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Türkiye Eczacılar Birliği başkan ve üyeleriyle toplantı yaptıklarını belirterek toplantıda alınan kararları açıkladı.Koca'nın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:
https://tr.sputniknews.com/20220719/ilac-fiyat-kararnamesine-tepki-eczanelerimizin-yarisi-kapanma-tehlikesiyle-karsi-karsiya-1058874908.html
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Bakan Koca, eczanelere ilişkin yeni kararları paylaştı
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, eczanelerin ilaç takip sisteminde düzenleme çalışmaları yapılacağını, eczane ve ecza depolarında bulunması gereken ilaç listesinin güncelleneceğini bildirdi.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Türkiye Eczacılar Birliği başkan ve üyeleriyle toplantı yaptıklarını belirterek toplantıda alınan kararları açıkladı.
Koca'nın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:
"Pandemi nedeniyle eczanelerimizin İTS (İlaç Takip Sistemi) kayıtlarında meydana gelmiş olan uyumsuzluklara ilişkin düzenleme çalışmaları yapılacak. Güncel ilaç stok yönetiminin daha etkin bir şekilde yapılması sağlanarak ilaç tedarikindeki sorunlar minimuma indirgenecek. Eczane ve ecza depolarında bulunması gereken ilaç listesi güncellenecek."