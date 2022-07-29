https://tr.sputniknews.com/20220729/bakan-varank-umit-ozdag-hakkinda-suc-duyurusunda-bulundu-1059297763.html
Bakan Varank, Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulundu
Bakan Varank, Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulundu
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 'yeğen' tartışması üzerine Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulundu. 29.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-29T22:51+0300
2022-07-29T22:51+0300
2022-07-29T22:51+0300
politika
mustafa varank
ümit özdağ
tartışma
yeğen
suç duyurusu
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın,"Mustafa Varank'ın yeğenleri olumsuz işlere karıştı ve adli mercilerce tespit edildi" sözlerine Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın, "Bu yalanını ispat edersen ben istifa etmeye hazırım, edemezsen sen partinden ve vekillikten istifa edecek misin?" diyerek karşılık vermesi üzerine Özdağ ve Varank arasında dün gece sosyal medya üzerinden tartışma çıkmıştı. Bakan Varank, bugün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.Varank, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:"İki yeğenimi kamuda üst pozisyona getirdiğim, adli makamlarca yanlışı tespit edilip yerlerini değiştirdiğim YALANINI hala ispatlamayan MÜFTERİ için suç duyurusunda bulundum.Korkakça dokunulmazlık zırhının arkasına saklanmazsa tıpış tıpış gelip mahkemede hesap verecek!"
https://tr.sputniknews.com/20220728/zafer-partisi-lideri-ozdag-kiliste-sinir-hattina-yurudu-1059241016.html
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mustafa varank, ümit özdağ, tartışma, yeğen, suç duyurusu
Bakan Varank, Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulundu
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 'yeğen' tartışması üzerine Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulundu.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın,"Mustafa Varank'ın yeğenleri olumsuz işlere karıştı ve adli mercilerce tespit edildi" sözlerine Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın, "Bu yalanını ispat edersen ben istifa etmeye hazırım, edemezsen sen partinden ve vekillikten istifa edecek misin?" diyerek karşılık vermesi üzerine Özdağ ve Varank arasında dün gece sosyal medya üzerinden tartışma çıkmıştı.
Bakan Varank, bugün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.
Varank, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"İki yeğenimi kamuda üst pozisyona getirdiğim, adli makamlarca yanlışı tespit edilip yerlerini değiştirdiğim YALANINI hala ispatlamayan MÜFTERİ için suç duyurusunda bulundum.
Korkakça dokunulmazlık zırhının arkasına saklanmazsa tıpış tıpış gelip mahkemede hesap verecek!"