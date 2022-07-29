https://tr.sputniknews.com/20220729/ben-affleck-aquaman-2de-batman-olarak-donuyor-1059277670.html

Ben Affleck, 'Aquaman 2'de Batman olarak dönüyor

Ben Affleck, 'Aquaman 2'de Batman olarak dönüyor

'Aquman'in ikinci filminde seyirciyi Batman sürprizi bekliyor. Ünlü oyuncu Momoa, eski Batman'lerden Affleck'in yeniden yarasa adam olarak seyirciyle... 29.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-29T15:19+0300

2022-07-29T15:19+0300

2022-07-29T15:19+0300

yaşam

ben affleck

batman

jason momoa

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Süper kahraman filmi 'Aquaman'in yıldızı Jason Mamoa daha önce seyircinin karşısına birçok kez Batman olarak çıkan Ben Affleck'in bir kez daha maskeyi takacağını duyurdu. Instagram hesabından Affleck ile fotoğrafını paylaşan Mamoa, filmlerdeki isimlerine atfen 'Bruce ve Arthur'un yeniden bir araya geldiğini yazdı. Mamoa'nın fotoğrafın yanı sıra paylaştığı videoda da karavanda 'Bruce Wayne' kostümüyle Affleck görülüyor. 'Batman ve Superman: Adaletin Şafağı', 'Adalet Birliği' ve 'İntihar Timi' (Suicide Squad) filmlerinde Batman'i canlandıran Affleck 2019'da artık bu role veda ettiğini açıkladı. Affleck'in vizyon tarihi 2023 olarak belirlenen 'The Flash' filminde de Batman olarak boy göstereceği duyurulmuştu.

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ben affleck, batman, jason momoa