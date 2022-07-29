https://tr.sputniknews.com/20220729/depp-yalnizca-birkac-saatte-resimlerinden-milyon-dolarlar-kazandi-insan-kendini-sinirlamamali-1059264001.html

Depp yalnızca birkaç saatte resimlerinden milyon dolarlar kazandı: 'İnsan kendini sınırlamamalı'

Depp yalnızca birkaç saatte resimlerinden milyon dolarlar kazandı: 'İnsan kendini sınırlamamalı'

Hollywood'un en bilindik aktörlerinden Depp'in, arkadaşları ve kahramanı olarak gördüğü isimlerin portrelerinden oluşan resim koleksiyonundaki parçalarının her... 29.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-29T10:41+0300

2022-07-29T10:41+0300

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yaşam

johnny depp

resim

galeri

amber heard

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Eski eşi Amber Heard ile giriştiği zorlu dava sürecini galip kapatan ünlü ABD'li aktör Johnny Depp yöneltilen suçlamalar nedeniyle birçok projesini iptal eden Hollywood'a tepki koyduğu bu dönemde kendini sanatın başka kollarına verdi. Mahkemenin nihai kararını beklerken de sahnelerde görüntülenerek hayranlarını şaşırtan Depp 'Arkadaşlar & Kahramanlar' adı altında topladığı resimlerini 3.6 milyon dolara sattı. Aktör Al Pacino, Rollin Stones gitaristi Keith Richards, sanatçı Bob Dylan ve aktris Elizabeth Taylor gibi Hollywood ve rock müzik dünyasından isimlerin portrelerinin yer aldığı 780 parçalık Depp koleksiyonu, Instagram'da satış ilanı yapılmasından sonra İngiltere'deki Castle Fine Art galerileri üzerinden saatler içinde satıldı, satışın yapıldığı internet sitesi yoğunluktan çöktü. Duygularını ifade etmek için hep sanata başvurduğu söyleyen 59 yaşındaki Depp resmin hayatında önemli bir yer kapladığını ama bugüne kadar bunları hep kendine saklayıp sınırlar koyduğu şeklinde özeleştiri yaptı, "İnsan kendini sınırlamamalı" mesajı verdi. Depp bu ay başında da 'Hakikatten Asla Korkma' adını verdiği ve yine yakın arkadaşlarını resmettiği NFT'leri bir hayır kuruluşu adına 800 bin dolara satmıştı.

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johnny depp, resim, galeri, amber heard