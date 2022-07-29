https://tr.sputniknews.com/20220729/depp-yalnizca-birkac-saatte-resimlerinden-milyon-dolarlar-kazandi-insan-kendini-sinirlamamali-1059264001.html
Depp yalnızca birkaç saatte resimlerinden milyon dolarlar kazandı: 'İnsan kendini sınırlamamalı'
Depp yalnızca birkaç saatte resimlerinden milyon dolarlar kazandı: 'İnsan kendini sınırlamamalı'
Hollywood'un en bilindik aktörlerinden Depp'in, arkadaşları ve kahramanı olarak gördüğü isimlerin portrelerinden oluşan resim koleksiyonundaki parçalarının her... 29.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-29T10:41+0300
2022-07-29T10:41+0300
2022-07-29T10:42+0300
yaşam
johnny depp
resim
galeri
amber heard
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/1d/1059264070_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_8b83c9b1becc709c774af5d682b37f27.jpg
Eski eşi Amber Heard ile giriştiği zorlu dava sürecini galip kapatan ünlü ABD'li aktör Johnny Depp yöneltilen suçlamalar nedeniyle birçok projesini iptal eden Hollywood'a tepki koyduğu bu dönemde kendini sanatın başka kollarına verdi. Mahkemenin nihai kararını beklerken de sahnelerde görüntülenerek hayranlarını şaşırtan Depp 'Arkadaşlar & Kahramanlar' adı altında topladığı resimlerini 3.6 milyon dolara sattı. Aktör Al Pacino, Rollin Stones gitaristi Keith Richards, sanatçı Bob Dylan ve aktris Elizabeth Taylor gibi Hollywood ve rock müzik dünyasından isimlerin portrelerinin yer aldığı 780 parçalık Depp koleksiyonu, Instagram'da satış ilanı yapılmasından sonra İngiltere'deki Castle Fine Art galerileri üzerinden saatler içinde satıldı, satışın yapıldığı internet sitesi yoğunluktan çöktü. Duygularını ifade etmek için hep sanata başvurduğu söyleyen 59 yaşındaki Depp resmin hayatında önemli bir yer kapladığını ama bugüne kadar bunları hep kendine saklayıp sınırlar koyduğu şeklinde özeleştiri yaptı, "İnsan kendini sınırlamamalı" mesajı verdi. Depp bu ay başında da 'Hakikatten Asla Korkma' adını verdiği ve yine yakın arkadaşlarını resmettiği NFT'leri bir hayır kuruluşu adına 800 bin dolara satmıştı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/1d/1059264070_298:0:2603:1729_1920x0_80_0_0_84bfdc217a907d3324b271274f2c72a3.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
johnny depp, resim, galeri, amber heard
Depp yalnızca birkaç saatte resimlerinden milyon dolarlar kazandı: 'İnsan kendini sınırlamamalı'
10:41 29.07.2022 (güncellendi: 10:42 29.07.2022) Abone ol
Hollywood'un en bilindik aktörlerinden Depp'in, arkadaşları ve kahramanı olarak gördüğü isimlerin portrelerinden oluşan resim koleksiyonundaki parçalarının her biri saatler içinde alıcı buldu. Resmin hayatında önemli bir yeri olduğunu söyleyen Depp bundan böyle bu yönünü daha çok ortaya çıkaracağının işaretini verdi.
Eski eşi Amber Heard ile giriştiği zorlu dava sürecini galip kapatan ünlü ABD'li aktör Johnny Depp yöneltilen suçlamalar nedeniyle birçok projesini iptal eden Hollywood'a tepki koyduğu bu dönemde kendini sanatın başka kollarına verdi.
Mahkemenin nihai kararını beklerken de sahnelerde görüntülenerek hayranlarını şaşırtan Depp 'Arkadaşlar & Kahramanlar' adı altında topladığı resimlerini 3.6 milyon dolara sattı.
Aktör Al Pacino, Rollin Stones gitaristi Keith Richards, sanatçı Bob Dylan ve aktris Elizabeth Taylor gibi Hollywood ve rock müzik dünyasından isimlerin portrelerinin yer aldığı 780 parçalık Depp koleksiyonu, Instagram'da satış ilanı yapılmasından sonra İngiltere'deki Castle Fine Art galerileri üzerinden saatler içinde satıldı, satışın yapıldığı internet sitesi yoğunluktan çöktü.
Duygularını ifade etmek için hep sanata başvurduğu söyleyen 59 yaşındaki Depp resmin hayatında önemli bir yer kapladığını ama bugüne kadar bunları hep kendine saklayıp sınırlar koyduğu şeklinde özeleştiri yaptı, "İnsan kendini sınırlamamalı" mesajı verdi.
Depp bu ay başında da 'Hakikatten Asla Korkma' adını verdiği ve yine yakın arkadaşlarını resmettiği NFT'leri bir hayır kuruluşu adına 800 bin dolara satmıştı.