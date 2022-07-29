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https://tr.sputniknews.com/20220729/ispanya-enerji-sorununu-kravat-gevseterek-cozmeye-calisiyor-1059282922.html
İspanya, enerji sorununu kravat gevşeterek çözmeye çalışıyor
İspanya, enerji sorununu kravat gevşeterek çözmeye çalışıyor
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, klimalardan tasarruf edilmesine yardımcı olduğunu iddia ederek sıcak havalarda kravat takmamayı önerdi. 29.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-29T16:25+0300
2022-07-29T16:29+0300
dünya
ispanya başbakanı pedro sanchez
kravat
enerji
tasarruf
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Rusya'ya yönelik yaptırımlar nedeniyle Avrupa'da enerji krizi devam ederken çok sayıda ülke tasarruf tedbirlerini yürürlüğe koyuyor.İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, bugün basın mensuplarına verdiği demeçte, sıcak havalarda iç mekanlarda kravatsız daha rahat olunacağını ve bunun da klimalardan tasarruf edilmesine yardımcı olacağını iddia etti.Sanchez, "Kravat takmadığımı görmenizi isterim. Bu, hepimizin enerjiden tasarruf edebileceği anlamına geliyor. Bakanlara ve tüm hükümet yetkililerine, özel sektöre de sordum, eğer yapmamışlarsa, gerekmedikçe kravat kullanmamalarını istiyorum" ifadelerini kullandı.Sanchez, hükümetin enerji tasarrufu amaçlı yeni acil önlemleri önümüzdeki hafta onaylamayı planladığını da sözlerine ekledi.
https://tr.sputniknews.com/20220729/almanyanin-enerji-tasarrufu-tedbirleri-hanoverdeki-devlet-binalarinda-sicak-su-kapatilacak-1059277830.html
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ispanya başbakanı pedro sanchez, kravat, enerji, tasarruf

İspanya, enerji sorununu kravat gevşeterek çözmeye çalışıyor

16:25 29.07.2022 (güncellendi: 16:29 29.07.2022)
© AP Photo / MariscalPedro Sanchez
Pedro Sanchez - Sputnik Türkiye, 1920, 29.07.2022
© AP Photo / Mariscal
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İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, klimalardan tasarruf edilmesine yardımcı olduğunu iddia ederek sıcak havalarda kravat takmamayı önerdi.
Rusya'ya yönelik yaptırımlar nedeniyle Avrupa'da enerji krizi devam ederken çok sayıda ülke tasarruf tedbirlerini yürürlüğe koyuyor.
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, bugün basın mensuplarına verdiği demeçte, sıcak havalarda iç mekanlarda kravatsız daha rahat olunacağını ve bunun da klimalardan tasarruf edilmesine yardımcı olacağını iddia etti.
Sanchez, "Kravat takmadığımı görmenizi isterim. Bu, hepimizin enerjiden tasarruf edebileceği anlamına geliyor. Bakanlara ve tüm hükümet yetkililerine, özel sektöre de sordum, eğer yapmamışlarsa, gerekmedikçe kravat kullanmamalarını istiyorum" ifadelerini kullandı.
Sanchez, hükümetin enerji tasarrufu amaçlı yeni acil önlemleri önümüzdeki hafta onaylamayı planladığını da sözlerine ekledi.
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