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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Türkiye turizmde tekrar rekor kıracak
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Türkiye turizmde tekrar rekor kıracak
Turizmde pandemi etkisinde geçen iki yılın ardından bu sezon beklentiler yüksek. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizmde daha önce belirlenen... 29.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-29T10:20+0300
2022-07-29T10:20+0300
ekonomi
türkiye
kültür ve turizm bakanlığı
mehmet nuri ersoy
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nda basın mensuplarıyla bir araya geldi.Temmuz ayının turizm için çok iyi geçtiğini söyleyen Ersoy, ağustos ayı rezervasyon verilerinin de çok iyi olduğunu bildirdi.'37 milyar dolarlık hedefimizi yukarı çekeceğiz''İstanbul ve Ege'nin turizm aktivitesinde 2019'u yakalayacağını öngördüklerini belirten Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'nın ise yılı geçen senenin çok üzerinde kapatacağını dile getirdi.Kültür ve Turizm Bakanı, 2019 yılında 34,5 milyar dolar ile turizm rekoru kırıldığını hatırlatarak, "Türkiye tekrar rekor kıracak. Hedefimiz 37 milyar dolar, bunu da yukarı çekeceğiz" ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220727/kultur-ve-turizm-bakanligi-30-sozlesmeli-restorator-alacak-1059181060.html
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türkiye, kültür ve turizm bakanlığı, mehmet nuri ersoy

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Türkiye turizmde tekrar rekor kıracak

10:20 29.07.2022
© İHA / İHAAntalya'da turizm verilerindeki artış devam ediyor. Antalya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden alınan verilere göre 1 Ocak-30 Nisan arası şehri hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı 2021 yılına göre yüzde 162 arttı.
Antalya'da turizm verilerindeki artış devam ediyor. Antalya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden alınan verilere göre 1 Ocak-30 Nisan arası şehri hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı 2021 yılına göre yüzde 162 arttı. - Sputnik Türkiye, 1920, 29.07.2022
© İHA / İHA
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Turizmde pandemi etkisinde geçen iki yılın ardından bu sezon beklentiler yüksek. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizmde daha önce belirlenen hedefin artırılacağını, rekor beklediklerini söyledi.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nda basın mensuplarıyla bir araya geldi.
Temmuz ayının turizm için çok iyi geçtiğini söyleyen Ersoy, ağustos ayı rezervasyon verilerinin de çok iyi olduğunu bildirdi.

'37 milyar dolarlık hedefimizi yukarı çekeceğiz''

İstanbul ve Ege'nin turizm aktivitesinde 2019'u yakalayacağını öngördüklerini belirten Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'nın ise yılı geçen senenin çok üzerinde kapatacağını dile getirdi.
Kültür ve Turizm Bakanı, 2019 yılında 34,5 milyar dolar ile turizm rekoru kırıldığını hatırlatarak, "Türkiye tekrar rekor kıracak. Hedefimiz 37 milyar dolar, bunu da yukarı çekeceğiz" ifadelerini kullandı.
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