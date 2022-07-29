https://tr.sputniknews.com/20220729/kultur-ve-turizm-bakani-ersoy-turkiye-turizmde-tekrar-rekor-kiracak-1059263847.html

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Türkiye turizmde tekrar rekor kıracak

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Türkiye turizmde tekrar rekor kıracak

Turizmde pandemi etkisinde geçen iki yılın ardından bu sezon beklentiler yüksek. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizmde daha önce belirlenen... 29.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-29T10:20+0300

2022-07-29T10:20+0300

2022-07-29T10:20+0300

ekonomi

türkiye

kültür ve turizm bakanlığı

mehmet nuri ersoy

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nda basın mensuplarıyla bir araya geldi.Temmuz ayının turizm için çok iyi geçtiğini söyleyen Ersoy, ağustos ayı rezervasyon verilerinin de çok iyi olduğunu bildirdi.'37 milyar dolarlık hedefimizi yukarı çekeceğiz''İstanbul ve Ege'nin turizm aktivitesinde 2019'u yakalayacağını öngördüklerini belirten Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'nın ise yılı geçen senenin çok üzerinde kapatacağını dile getirdi.Kültür ve Turizm Bakanı, 2019 yılında 34,5 milyar dolar ile turizm rekoru kırıldığını hatırlatarak, "Türkiye tekrar rekor kıracak. Hedefimiz 37 milyar dolar, bunu da yukarı çekeceğiz" ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20220727/kultur-ve-turizm-bakanligi-30-sozlesmeli-restorator-alacak-1059181060.html

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türkiye, kültür ve turizm bakanlığı, mehmet nuri ersoy