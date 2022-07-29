Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220729/meksikada-atin-carptigi-adam-hayatini-kaybetti-1059255726.html
Meksika’da atın çarptığı adam hayatını kaybetti
Meksika’da atın çarptığı adam hayatını kaybetti
Meksika’da bir festivaldeki at yarışı etkinliği sırasında hızla giden atın başka bir ata çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. 29.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-29T00:33+0300
2022-07-29T00:50+0300
dünya
meksika
at
kaza
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/1d/1059255799_0:99:740:515_1920x0_80_0_0_aaa390035e9d5da23aad933a30ec5594.png
Meksika’nın Tabasco eyaletinde yer alan Tucta kasabasında düzenlenen Santiago Apostol Festivali'ndeki at yarışı etkinliğinde atlardan biri hızlı bir şekilde koşarken başka bir ata çarptı. Çarpışmanın etkisi ile atların ikisi devrilerken, atın binicisi ise yere düşerek hareketsiz kaldı.Çevrede bulunanlar yerde hareketsiz şekilde yatan Jorge adlı at binicisine ilk müdahaleyi yaparken, kazada ağır yaralanan binicinin hastaneye sevk edildiği sırada ambulansta hayatını kaybettiği bildirildi. Görgü tanıkları, festival yetkililerinin yeterli güvenlik önlemi almamasına tepki gösterdi.
meksika
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/1d/1059255799_0:29:740:584_1920x0_80_0_0_2b840a2ed89c7023bad4c3501e42aa2d.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
meksika, at, kaza

Meksika’da atın çarptığı adam hayatını kaybetti

00:33 29.07.2022 (güncellendi: 00:50 29.07.2022)
© İHAMeksika’da atın çarptığı adam hayatını kaybetti
Meksika’da atın çarptığı adam hayatını kaybetti - Sputnik Türkiye, 1920, 29.07.2022
© İHA
Abone olTelegram
Meksika’da bir festivaldeki at yarışı etkinliği sırasında hızla giden atın başka bir ata çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Meksika’nın Tabasco eyaletinde yer alan Tucta kasabasında düzenlenen Santiago Apostol Festivali'ndeki at yarışı etkinliğinde atlardan biri hızlı bir şekilde koşarken başka bir ata çarptı.

Çarpışmanın etkisi ile atların ikisi devrilerken, atın binicisi ise yere düşerek hareketsiz kaldı.

Çevrede bulunanlar yerde hareketsiz şekilde yatan Jorge adlı at binicisine ilk müdahaleyi yaparken, kazada ağır yaralanan binicinin hastaneye sevk edildiği sırada ambulansta hayatını kaybettiği bildirildi.

Görgü tanıkları, festival yetkililerinin yeterli güvenlik önlemi almamasına tepki gösterdi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала