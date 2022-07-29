https://tr.sputniknews.com/20220729/melih-gokcek-mansur-yavasta-vizyon-yok-ankaparkin-perisan-olusunun-tek-sebebi-o-1059297095.html

Melih Gökçek: Mansur Yavaş'ta vizyon yok, Ankapark'ın perişan olmasının tek sebebi o

Melih Gökçek: Mansur Yavaş'ta vizyon yok, Ankapark'ın perişan olmasının tek sebebi o

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Ankapark tartışmalarına değinerek, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın 'vizyoner'... 29.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-29T22:33+0300

2022-07-29T22:33+0300

2022-07-29T22:34+0300

politika

melih gökçek

mansur yavaş

ankapark

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Melih Gökçek, A Haber'de canlı yayınlanan Memleket Meselesi programına katıldı.Son günlerde kamuoyunu meşgul eden Ankapark tartışmalarına değinen Gökçek, şu anki Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı hedef aldı. Yavaş'ın vizyonunun olmadığını ifade eden Gökçek, "Ankara'nın turizm kenti olması için yola çıktık. Ankapark'ın perişan oluşunun tek sebebi Mansur Yavaş'tır" dedi. Gökçek'in açıklamaları şöyle: "Ankapark'ın perişan oluşunun tek sebebi Mansur Yavaş'tır. Belediye başkanlığımda birinci hedefim sanayiydi. Türkiye'de iki numara yapacaktım Ankara'yı, bir numara oldu. Silah sanayisi sayesinde. Ticarette bir numara olacağız dedim, Ankara birinci oldu AVM metrekaresinde. Ben hep belediye kanununa dayandım. Melih Gökçek olarak bu kanunun en az yüzde 60-70'ini ben yazdım. Ukalalık olsun diye demiyorum. Ankara'da 800 bin civarı geliyordu çoğu diplomat. Ankara'ya turist çekmek zorundaydık. Disneyland gibi bir çalışma yapalım dedik. ABB sayesinde de hayat standartları bir seviyeye geldi ama turizm konusunda bir sıkıntı vardı. Ankara Belediyesine yük olsun istemedim Ankapark'ı. Eskişehir yolu üzerinden 3 milyon metrekarelik arsamız vardı. Disneyland'a verelim dedik, ABD'ye merkezine gittik. Rica minnet ettik ama Ankara'yı kabul etmediler. 1.5 milyon metre karesine konut yapın, kalanına da Disneyland yapın dedik. Bu noktadan hareket ettik. Mansur'un vizyonuyla benimki arasında fark var. Neden bu kadar büyük yapmışım, neden diğerlerinde 90 tane oyuncak var bunda 1217 tane var? Ben bu kadar oyuncak koydurdum. Gelen turist, 1 günde burayı gezemesin minimum 3 gün burada kalsın istedim. AVM'lerde para harcasın istedim. "

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melih gökçek, mansur yavaş, ankapark