https://tr.sputniknews.com/20220729/rizede-dolmuslar-kafa-kafaya-carpisti-17-yarali-1059277959.html

Rize'de dolmuşlar kafa kafaya çarpıştı: 17 yaralı

Rize'de dolmuşlar kafa kafaya çarpıştı: 17 yaralı

Rize'de iki dolmuşun kafa kafaya çarpışması sonucu 17 kişi yaralandı. 29.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-29T14:47+0300

2022-07-29T14:47+0300

2022-07-29T14:47+0300

türkiye

rize

dolmuş

kaza

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Kaza, Merkez’e bağlı İslampaşa Mahallesinde Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi yokuşunda meydana geldi.Edinilen bilgiye göre, M.R.B. yönetiminde 53 M 0340 plakalı şehir içi dolmuşu ile Y.Z.T. idaresindeki 53 M 0503 plakalı dolmuş, RTEÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi yokuşunda kafa kafaya çarpıştı.Kazayı görenler olayı 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Meydana gelen kazada yaralanan 17 kişi kentteki hastanelere kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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rize, dolmuş, kaza