https://tr.sputniknews.com/20220729/rosatom-turkiyeye-nukleer-reaktore-dayali-cesitli-enerji-disi-cozumler-sunmaya-haziriz-1059293257.html
Rosatom: Türkiye’ye, nükleer reaktöre dayalı çeşitli enerji dışı çözümler sunmaya hazırız
Rosatom: Türkiye’ye, nükleer reaktöre dayalı çeşitli enerji dışı çözümler sunmaya hazırız
Akkuyu nükleer güç santralinin dördüncü ünitesinin yapımına başlandığı haberlerinin ardından uzmanlar, nükleer santralin enerji dışı amaçlarla kullanılması... 29.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-29T20:27+0300
2022-07-29T20:27+0300
2022-07-29T20:28+0300
görüş
rosatom
türkiye
akkuyu
nükleer
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Nükleer teknolojilerin özellikle tıp ve tarım gibi alanlarda etkin şekilde kullanılabileceği vurgulanıyor.Rus devlet nükleer enerji kurumu Rosatom’dan Sputnik’e yapılan açıklamada, şirketin sunduğu enerji dışı çözümler, bu alanda diğer ülkelerle yaşanan işbirliği deneyimi ve Türkiye’yle işbirliğini geliştirme planları anlatıldı:“Rosatom’un RIVER markasıyla sunduğu enerji dışı çözümlerin yeni ürün grubu, sağlık dahil farklı sektörlerde nükleer teknolojilere ilgi duyan alıcılar için çeşitli proje çözümlerini sunuyor. Bu grupta, araştırma reaktörü temelinde, farklı ölçek ve işlevlere sahip nükleer bilim ve teknoloji merkezlerinin yapım projeleri bulunuyor.RIVER kapsamında, yurt dışında yürütülen son projeler arasında, Bolivya’da, dünyanın en yüksek noktada bulunan nükleer araştırma ve teknoloji merkezinin yapımıyla ilgili proje başarıyla uygulanıyor. Latin Amerika, Asya ve Afrika ülkeleriyle de işbirliği olanaklarını görüşüyoruz.Kuşkusuz, bir nükleer bilim ve teknoloji merkezinin varlığı ülke için birçok avantaj taşıyor ve biz, Türkiye ile bu yönde işbirliğini geliştirmekten memnuniyet duyacağız. Türkiye, nükleer tıbbın geliştirilmesinde başarılı bir geçmişe ve dünya genelinde radyofarmasötikler için gelişmiş bir tedarik zincirine sahip. İşbirliği umudunu görüyoruz ve böyle bir merkezin inşası konusunda Türkiyeli ortaklarla diyaloğa açığız.”
https://tr.sputniknews.com/20220610/turkiye-60-yildir-nukleer-enerjiyi-tartisiyor-akkuyu-ile-beraber-bunun-gelismesini-konusuyoruz-1057256214.html
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rosatom, türkiye, akkuyu, nükleer
Rosatom: Türkiye’ye, nükleer reaktöre dayalı çeşitli enerji dışı çözümler sunmaya hazırız
20:27 29.07.2022 (güncellendi: 20:28 29.07.2022) Abone ol
Akkuyu nükleer güç santralinin dördüncü ünitesinin yapımına başlandığı haberlerinin ardından uzmanlar, nükleer santralin enerji dışı amaçlarla kullanılması olasılığını daha sık müzakere ediyor hale geldi.
Nükleer teknolojilerin özellikle tıp ve tarım gibi alanlarda etkin şekilde kullanılabileceği vurgulanıyor.
Rus devlet nükleer enerji kurumu Rosatom’dan Sputnik’e yapılan açıklamada, şirketin sunduğu enerji dışı çözümler, bu alanda diğer ülkelerle yaşanan işbirliği deneyimi ve Türkiye’yle işbirliğini geliştirme planları anlatıldı:
“Rosatom’un RIVER markasıyla sunduğu enerji dışı çözümlerin yeni ürün grubu, sağlık dahil farklı sektörlerde nükleer teknolojilere ilgi duyan alıcılar için çeşitli proje çözümlerini sunuyor. Bu grupta, araştırma reaktörü temelinde, farklı ölçek ve işlevlere sahip nükleer bilim ve teknoloji merkezlerinin yapım projeleri bulunuyor.
RIVER kapsamında, yurt dışında yürütülen son projeler arasında, Bolivya’da, dünyanın en yüksek noktada bulunan nükleer araştırma ve teknoloji merkezinin yapımıyla ilgili proje başarıyla uygulanıyor. Latin Amerika, Asya ve Afrika ülkeleriyle de işbirliği olanaklarını görüşüyoruz.
Kuşkusuz, bir nükleer bilim ve teknoloji merkezinin varlığı ülke için birçok avantaj taşıyor ve biz, Türkiye ile bu yönde işbirliğini geliştirmekten memnuniyet duyacağız. Türkiye, nükleer tıbbın geliştirilmesinde başarılı bir geçmişe ve dünya genelinde radyofarmasötikler için gelişmiş bir tedarik zincirine sahip. İşbirliği umudunu görüyoruz ve böyle bir merkezin inşası konusunda Türkiyeli ortaklarla diyaloğa açığız.”