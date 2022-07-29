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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Türkiye'nin her yerinden bankalara yönelik şikayetler artıyor
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Türkiye'nin her yerinden bankalara yönelik şikayetler artıyor
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Üretim, istihdam, yatırım için bankaları daha duyarlı ve yapıcı olmaya davet... 29.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-29T00:42+0300
2022-07-29T00:42+0300
ekonomi
rifat hisarcıklıoğlu
tobb
türkiye odalar ve borsalar birliği (tobb)
banka
kredi
faiz
tepki
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Twitter hesabından açıklama yaptı. Yaptığı paylaşımda Hisarcıklıoğlu, şu ifadeleri kullandı:
https://tr.sputniknews.com/20220726/hisarciklioglu-toggun-fabrikasinin-acilisini-29-ekimde-gerceklestirecegiz-1059172271.html
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rifat hisarcıklıoğlu, tobb, türkiye odalar ve borsalar birliği (tobb), banka, kredi, faiz, tepki

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Türkiye'nin her yerinden bankalara yönelik şikayetler artıyor

00:42 29.07.2022
© AA / Esma Küçükşahin Rifat Hisarcıklıoğlu
Rifat Hisarcıklıoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 29.07.2022
© AA / Esma Küçükşahin
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TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Üretim, istihdam, yatırım için bankaları daha duyarlı ve yapıcı olmaya davet ediyorum" ifadesini kullandı.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Twitter hesabından açıklama yaptı.
Yaptığı paylaşımda Hisarcıklıoğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Banka kredilerine ulaşmak zorlaştı. Türkiye'nin her il ve ilçesinden bankalara yönelik şikayetler artıyor. Firmaların kredi talepleri karşılanmıyor veya çok yüksek maliyetler çıkarılıyor. Üretim, istihdam, yatırım için bankaları daha duyarlı ve yapıcı olmaya davet ediyorum."
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