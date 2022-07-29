https://tr.sputniknews.com/20220729/tobb-baskani-hisarciklioglu-turkiyenin-her-yerinden-bankalara-yonelik-sikayetler-artiyor-1059256230.html

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Türkiye'nin her yerinden bankalara yönelik şikayetler artıyor

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Türkiye'nin her yerinden bankalara yönelik şikayetler artıyor

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Üretim, istihdam, yatırım için bankaları daha duyarlı ve yapıcı olmaya davet... 29.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-29T00:42+0300

2022-07-29T00:42+0300

2022-07-29T00:42+0300

ekonomi

rifat hisarcıklıoğlu

tobb

türkiye odalar ve borsalar birliği (tobb)

banka

kredi

faiz

tepki

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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Twitter hesabından açıklama yaptı. Yaptığı paylaşımda Hisarcıklıoğlu, şu ifadeleri kullandı:

https://tr.sputniknews.com/20220726/hisarciklioglu-toggun-fabrikasinin-acilisini-29-ekimde-gerceklestirecegiz-1059172271.html

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rifat hisarcıklıoğlu, tobb, türkiye odalar ve borsalar birliği (tobb), banka, kredi, faiz, tepki