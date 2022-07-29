https://tr.sputniknews.com/20220729/turkiyenin-5g-yolculugu-istanbul-havalimanindan-basladi-1059287069.html

Türkiye'nin 5G yolculuğu İstanbul Havalimanı'ndan başladı

Türkiye'nin 5G yolculuğu İstanbul Havalimanı'ndan başladı

Bakan Karaismailoğlu, bugünden itibaren İstanbul Havalimanı'nda 5G'nin deneyimlenebileceğini belirterek, "Havalimanında kurulu olan 5G servisini, telefonu 5G... 29.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-29T17:01+0300

2022-07-29T17:01+0300

2022-07-29T17:02+0300

yaşam

türkiye

5g

ulaştırma ve altyapı bakanlığı

adil karaismailoğlu

teknoloji

istanbul

istanbul havalimanı

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İstanbul Havalimanı'nda Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone Türkiye tarafından 5G teknolojisinin test uygulaması başlatıldı.Bu kapsamda havalimanında düzenlenen "Türkiye'nin 5G Yolculuğu" başlıklı etkinlikte ​​​​​​​konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bütün sektörlerde olduğu gibi haberleşmedeki gelişimleri de yakından takip ettiklerini, Türkiye'yi çağın ötesindeki yeniliklerle buluşturmak için büyük bir çaba gösterdiklerini söyledi.Ulaştırmada olduğu gibi Türkiye'nin haberleşme altyapısını da devlet aklıyla planladıklarını, akademik ve bilimsel zeminde değerlendirdiklerini, kamu-özel sektör iş birlikleriyle hayata geçirdiklerini dile getiren Karaismailoğlu, sözünü verdikleri tüm çalışmaları hayata geçirdikleri, 5G'nin de bunlardan birisi olduğunu anlattı.Hedeflerinin 5G'de dünya ile rekabet edecek hızı sunmak olduğunu aktaran Karaismailoğlu, "5G, bağlantılı araçlar, artırılmış gerçeklik ve gelişmiş video ve oyun gibi yeni kullanım durumlarını mümkün kılarak hem profesyonel hem de kişisel yaşamlarımızı tamamen yeniden şekillendirecek." diye konuştu.Karaismailoğlu, gelecekte hedeflenen veri akışında 5G'nin dahi hız ve güvenlik hedeflerini karşılayamayacağını düşündüklerini kaydederek, "Bu bakımdan, elektronik haberleşme şebekelerimizde yerli ve milli donanım ve yazılımların kullanılması, sadece cari açığın azaltılması değil, aynı zamanda günümüzde ülkelerin savunma ve güvenlik politikaları açısından da önemlidir." ifadelerini kullandı.'5G teknolojisini yerli ve milli imkanlarla üretmeliyiz'Bakan Karaismailoğlu, dünyada 2020-2025 arasında mobil şebekelere 1,1 trilyon dolar yatırım yapılacağı ve bunun yaklaşık yüzde 80'inin 5G teknolojisine yönelik olacağının ön görüldüğünden bahsederek, dijital dönüşümün kilit noktasını oluşturan 5G teknolojisini yerli ve milli imkanlarla üretmek durumunda olduklarını vurguladı.Türkiye'nin 5G teknolojisinde önemli ve ciddi atılım stratejilerine sahip olarak yoluna devam edeceğini dile getiren Karaismailoğlu, bu teknolojinin elektronik haberleşme sektörünü şu anki ses, veri ve görüntü iletiminden ileri bir boyuta taşıyacağını, makineler arası iletişim, yapay zeka, artırılmış gerçeklik, medikal, makine öğrenmesi ve robotik gibi pek çok alanda yenilikler getireceğini anlattı.Karaismailoğlu, "5G'deki düşük gecikme süreleri ile robotik, akıllı araçlar ve akıllı ulaşım sistemleri gibi gecikmeye duyarlı yenilikçi hizmetlerin sunulması kolaylaşacaktır. 5G, otomotiv, sanayi, enerji, sağlık, tarım, medya ve eğlence gibi birçok alanda dijital dönüşümü hızlandırarak yenilikçi uygulamaların geliştirilmesi ve kullanılmasında etken olacaktır." açıklamasında bulundu.'İstanbul Havalimanı 5G'li oluyor'Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Avrupa'nın birincisi İstanbul Havalimanı'nın bugün 5G'li havalimanı olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:Karaismailoğlu, 5G destekli cep telefonların sayısının artmasıyla vatandaşların da 5G hizmetlerinden faydalanabilir hale geleceğini kaydederek, bu teknolojiye geçiş süresini hızlandırmak ve daha geniş coğrafyalarda yaygınlaştırmak için yatırımları artıracaklarını söyledi.5G ve ötesi teknolojilere yönelik kritik bileşenlerin millileştirilmesinin temel öncelikleri olduğunu vurgulayan Karaismailoğlu, 5G'ye giden yolda yerli ve milli üretim ekosistemini desteklemeye ve korumaya yönelik önemli adımları attıklarını, bundan sonra da sektör paydaşlarının görüşlerini de alarak en uygun çözümleri geliştirmeye devam edeceklerini anlattı.Karaismailoğlu, bugün burada yerli teknoloji şirketlerinin kurduğu stantlarda Türkiye'nin 5G yolculuğunda geldiği aşamayı göreceklerini bildirdi.

https://tr.sputniknews.com/20220728/yarin-telefonlarda-5g-ibaresi-gorulecek-turkiyede-ilk-kez-istanbul-havalimaninda-test-edilecek-1059229696.html

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türkiye, 5g, ulaştırma ve altyapı bakanlığı, adil karaismailoğlu, teknoloji, istanbul, istanbul havalimanı