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https://tr.sputniknews.com/20220728/yarin-telefonlarda-5g-ibaresi-gorulecek-turkiyede-ilk-kez-istanbul-havalimaninda-test-edilecek-1059229696.html
Yarın telefonlarda '5G' ibaresi görülecek: Türkiye'de ilk kez İstanbul Havalimanı'nda test edilecek
Yarın telefonlarda '5G' ibaresi görülecek: Türkiye'de ilk kez İstanbul Havalimanı'nda test edilecek
İstanbul Havalimanı, Türkiye için yüksek hızda veri iletişimi sağlayacak 5G teknolojisinin kullanılacağı ilk yer olacak. 28.07.2022, Sputnik Türkiye
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2022-07-28T12:14+0300
yaşam
türkiye
5g
ulaştırma ve altyapı bakanlığı
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Türkiye'de hizmet veren 3 GSM operatörü, yarın Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılacağı tanıtım töreniyle ilk kez 5G hızını yolcuların hizmetine sunacak.İlk aşamada test amaçlı faaliyete geçecek 5G şebekesi ile cep telefonu bu teknolojiye uyumlu yolcular 5G hızını test edebilecek.İstanbul Havalimanı'nı kullanan yolcuların telefonlarında ilk kez "5G" ibaresi görülecek.
https://tr.sputniknews.com/20220525/bakan-karaismailoglu-ytu-kampusu-5g-test-alani-olacak-1056664093.html
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türkiye, 5g, ulaştırma ve altyapı bakanlığı

Yarın telefonlarda '5G' ibaresi görülecek: Türkiye'de ilk kez İstanbul Havalimanı'nda test edilecek

12:14 28.07.2022
© Fotoğrafistanbul havalimanı
istanbul havalimanı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.07.2022
© Fotoğraf
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İstanbul Havalimanı, Türkiye için yüksek hızda veri iletişimi sağlayacak 5G teknolojisinin kullanılacağı ilk yer olacak.
Türkiye'de hizmet veren 3 GSM operatörü, yarın Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılacağı tanıtım töreniyle ilk kez 5G hızını yolcuların hizmetine sunacak.
İlk aşamada test amaçlı faaliyete geçecek 5G şebekesi ile cep telefonu bu teknolojiye uyumlu yolcular 5G hızını test edebilecek.
İstanbul Havalimanı'nı kullanan yolcuların telefonlarında ilk kez "5G" ibaresi görülecek.
Bakan Karaismailoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 25.05.2022
TÜRKİYE
Bakan Karaismailoğlu: YTÜ Kampüsü 5G test alanı olacak
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