https://tr.sputniknews.com/20220729/turkiyeye-tatile-gelen-gurbetciler-donuyor-halinize-sukredin-avrupa-bildiginiz-gibi-degil-1059283038.html
Türkiye'ye tatile gelen gurbetçiler dönüyor: 'Halinize şükredin, Avrupa bildiğiniz gibi değil'
Türkiye'ye tatile gelen gurbetçiler dönüyor: 'Halinize şükredin, Avrupa bildiğiniz gibi değil'
Yıllık izinlerini Türkiye'de geçiren gurbetçilerin yaşadıkları Avrupa ülkelerine hüzünlü dönüş yolculuğu başladı. 29.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-29T16:26+0300
2022-07-29T16:26+0300
2022-07-29T16:31+0300
kapıkule sınır kapısı
türkiye
türkiye
gurbetçi
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Avrupa ülkelerinde yaşayan ve yıllık izinlerini anavatan Türkiye'de geçiren gurbetçiler, izinlerinin tamamlanmasına kısa bir süre kala sevdiklerini geride bırakıp yaşadıkları ülkelere dönmenin hüznünü yaşıyor.Çıkış işlemleri için Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen gurbetçiler yoğunluk oluşturdu. Gurbetçiler, özlem ve sevinçle geldikleri Türkiye'den ayrılmanın burukluğunu yaşıyor.Gurbetçi vatandaş Enver Kutlu, Türkiye'ye girişlerinin güzel ve sevinçli olduğunu ancak ayrılmanın hüzünlü olduğunu söyledi. Gurbet elde özlem ve hasretin yeniden başladığını ifade eden Kutlu, "Türkiye'de yaşayan vatandaşlarımız hallerine şükretsinler. Avrupa onların bildiği gibi Avrupa değil. Önce vatan" dedi.‘Türkiye'nin kıymetini bilin’Bir başka gurbetçi vatandaş Mahide Tamtürk de, "Türkiye'de yaşayan vatandaşlarımız ülkemizin kıymetini bilsinler. Ülkemiz çok güzel. Annemi, babamı, ağabey ve ablamı geride bırakıp gitmek benim için çok zor. Fransa'da hiç akrabam bile yok" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220717/kapikulede-tum-zamanlarin-rekoru-kirildi-bir-gunde-35-bin-887-yolcu-giris-yapti-1058793074.html
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kapıkule sınır kapısı, türkiye, gurbetçi
Türkiye'ye tatile gelen gurbetçiler dönüyor: 'Halinize şükredin, Avrupa bildiğiniz gibi değil'
16:26 29.07.2022 (güncellendi: 16:31 29.07.2022) Abone ol
Yıllık izinlerini Türkiye'de geçiren gurbetçilerin yaşadıkları Avrupa ülkelerine hüzünlü dönüş yolculuğu başladı.
Avrupa ülkelerinde yaşayan ve yıllık izinlerini anavatan Türkiye'de geçiren gurbetçiler, izinlerinin tamamlanmasına kısa bir süre kala sevdiklerini geride bırakıp yaşadıkları ülkelere dönmenin hüznünü yaşıyor.
Çıkış işlemleri için Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen gurbetçiler yoğunluk oluşturdu. Gurbetçiler, özlem ve sevinçle geldikleri Türkiye'den ayrılmanın burukluğunu yaşıyor.
Gurbetçi vatandaş Enver Kutlu, Türkiye'ye girişlerinin güzel ve sevinçli olduğunu ancak ayrılmanın hüzünlü olduğunu söyledi. Gurbet elde özlem ve hasretin yeniden başladığını ifade eden Kutlu, "Türkiye'de yaşayan vatandaşlarımız hallerine şükretsinler. Avrupa onların bildiği gibi Avrupa değil. Önce vatan" dedi.
‘Türkiye'nin kıymetini bilin’
Bir başka gurbetçi vatandaş Mahide Tamtürk de, "Türkiye'de yaşayan vatandaşlarımız ülkemizin kıymetini bilsinler. Ülkemiz çok güzel. Annemi, babamı, ağabey ve ablamı geride bırakıp gitmek benim için çok zor. Fransa'da hiç akrabam bile yok" dedi.