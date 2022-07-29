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Yozgat'ta kadın cinayeti: Eşini öldüren erkek intihar etti
Yozgat'ta kadın cinayeti: Eşini öldüren erkek intihar etti
Yozgat'ın Yerköy ilçesinde eşini tüfekle ateş ederek öldürüp eşinin kardeşini yaralayan kişi, aynı silahla intihar etti. 29.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-29T03:42+0300
2022-07-29T03:42+0300
türkiye
yozgat
kadın
kadın cinayeti
kadın cinayetleri
erkek
şiddet
kadına şiddet
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Yozgat Yerköy'de Sedir köyünde henüz belirlenemeyen bir nedenle S.B. ve kayınbiraderi T.B. arasında tartışma çıktı.Kavganın büyümesi üzerine S.B, pompalı tüfekle T.B. ve eşi H.B.'ye ateş ettikten sonra aynı tüfekle intihar etti.112 Acil Servis ekiplerince yapılan incelemede S.B'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.Yerköy Devlet Hastanesine kaldırılan H.B. müdahaleye karşın kurtarılamadı.T.B. ise Yozgat Şehir Hastanesine sevk edildi.
https://tr.sputniknews.com/20220729/samsunda-erkek-siddeti-sokak-ortasinda-kadini-5-yerinden-bicakladi-1059257317.html
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yozgat, kadın, kadın cinayeti, kadın cinayetleri, erkek, şiddet, kadına şiddet

Yozgat'ta kadın cinayeti: Eşini öldüren erkek intihar etti

03:42 29.07.2022
© meltem ulusoy / csgorselarsiv.orgÖldüren sevgi istemiyoruz
Öldüren sevgi istemiyoruz - Sputnik Türkiye, 1920, 29.07.2022
© meltem ulusoy / csgorselarsiv.org
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Yozgat'ın Yerköy ilçesinde eşini tüfekle ateş ederek öldürüp eşinin kardeşini yaralayan kişi, aynı silahla intihar etti.
Yozgat Yerköy'de Sedir köyünde henüz belirlenemeyen bir nedenle S.B. ve kayınbiraderi T.B. arasında tartışma çıktı.
Kavganın büyümesi üzerine S.B, pompalı tüfekle T.B. ve eşi H.B.'ye ateş ettikten sonra aynı tüfekle intihar etti.
112 Acil Servis ekiplerince yapılan incelemede S.B'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Yerköy Devlet Hastanesine kaldırılan H.B. müdahaleye karşın kurtarılamadı.
T.B. ise Yozgat Şehir Hastanesine sevk edildi.
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