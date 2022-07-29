https://tr.sputniknews.com/20220729/yozgatta-kadin-cinayeti-esini-olduren-erkek-intihar-etti-1059260426.html

Yozgat'ta kadın cinayeti: Eşini öldüren erkek intihar etti

Yozgat'ta kadın cinayeti: Eşini öldüren erkek intihar etti

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde eşini tüfekle ateş ederek öldürüp eşinin kardeşini yaralayan kişi, aynı silahla intihar etti. 29.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-29T03:42+0300

2022-07-29T03:42+0300

2022-07-29T03:42+0300

türkiye

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Yozgat Yerköy'de Sedir köyünde henüz belirlenemeyen bir nedenle S.B. ve kayınbiraderi T.B. arasında tartışma çıktı.Kavganın büyümesi üzerine S.B, pompalı tüfekle T.B. ve eşi H.B.'ye ateş ettikten sonra aynı tüfekle intihar etti.112 Acil Servis ekiplerince yapılan incelemede S.B'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.Yerköy Devlet Hastanesine kaldırılan H.B. müdahaleye karşın kurtarılamadı.T.B. ise Yozgat Şehir Hastanesine sevk edildi.

https://tr.sputniknews.com/20220729/samsunda-erkek-siddeti-sokak-ortasinda-kadini-5-yerinden-bicakladi-1059257317.html

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