https://tr.sputniknews.com/20220730/antalyada-kendilerini-istihbaratci-olarak-tanitan-5-zanlidan-4u-tutuklandi-1059299535.html

Antalya'da kendilerini 'istihbaratçı' olarak tanıtan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı

Antalya'da kendilerini 'istihbaratçı' olarak tanıtan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarmaya kendilerini istihbarat görevlisi olarak tanıttıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı. 30.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-30T00:09+0300

2022-07-30T00:09+0300

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İddiaya göre, Interpol tarafından arandığını öğrendikleri Estonya uyruklu H.R'den (49) menfaat elde etmek için Kargıcak Mahallesi'ndeki evine, kendilerini istihbarat görevlisi olarak tanıtan C.T. (43), T.A. (54), İ.Y. (58), Ş.T. (51) ve avukat olduğu öğrenilen M.D.Ç. (32) gitti.H.R'nin evde olmadığını öğrenen zanlılar daha sonra Mahmutlar Jandarma Karakol Komutanlığına giderek kendilerinin istihbarat görevlisi olduklarını ve H.R'nin evinde arama yapılıp gözaltına alınmasını talep etti.Jandarma ekipleri yaptığı çalışmada, zanlıların arama kararı ve istihbarat görevlisi olduğuna dair kimlik belgelerinin sahte olduğu tespit etti.Karakolda gözaltına alınan zanlılar, jandarmadaki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliye sevk edildi.Zanlılardan, C.T, T.A, Ş.T. ve M.D.Ç. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, İ.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Öte yandan Interpol tarafından mavi bültenle arandığı tespit edilen Estonya uyruklu H.R. ise işlemlerinin ardından Antalya Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilmişti.

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