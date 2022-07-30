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Araştırma: Ev işleri demansa karşı koruma sağlıyor
Araştırma: Ev işleri demansa karşı koruma sağlıyor
500 binin üzerinde kişi ile yapılan çalışmada, ev işlerinin beynin fonksiyonlarını aktif hale getirebildiği ve bu nedenle demans ile mücadelede önemli rol... 30.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-30T01:34+0300
2022-07-30T01:34+0300
yaşam
demans
hastalık
ev
ev işi
bunama
koruma
araştırma
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İngiltere’de yapılan yeni bir araştırmada, bulaşık yıkamak, çöp atmak, ev süpürmek gibi temel ev işlerinin demanstan koruduğu açıklandı.500 binden fazla İngiliz üzerinde yapılan çalışmada, temel ev işlerini sıklıkla yapan yaşlıların, yapmayanlara kıyasla demans olma olasılığının beste bir daha az olduğu belirtildi.Çinli bilim insanları tarafından gerçekleştirilen araştırmada, ev işlerinin beynin fonksiyonlarını aktif hale getirebildiği ve bu nedenle demans ile mücadelede önemli rol oynadığı aktarıldı.NTV'nin aktardığına göre Neurology dergisinde yayımlanan araştırmanın başındaki Profesör Huan Song, “Çalışmamız, sağlıklı fiziksel ve zihinsel aktivitelere daha sık katılarak insanların bunama riskini azaltabileceğini buldu. Bulgularımızı doğrulamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç var. Ancak, sonuçlarımız basit yaşam tarzı değişikliklerinin faydalı olabileceğini gösteriyor" şeklinde konuştu.Aktif kalmak, beyin hücrelerinin büyümesini ve hayatta kalmasını teşvik ediyorBilim insanları, aktif kalmanın demans geliştirme riskini azalttığının altını çizerken bunun beyne giden kan akışını koruduğu, beyin hücrelerinin büyümesini ve hayatta kalmasını teşvik edebildiğini aktardı.Çalışmada, tıbbi ve genetik bilgi merkezi olan UK Biobank'tan gelen verileri kullanarak 501 bin 376 İngiliz incelenirken, kişilerin 5 bin 185’inin demans geçirdiği bildirildi.Demans geçiren kişiler arasında ev işlerini 'sıklıkla' yapanların, en az yapanlara kıyasla bunama geliştirme olasılığının yüzde 21 daha az olduğu vurgulanırken, düzenli olarak egzersiz yapan kişilerin, yapmayanlara kıyasla demans teşhisi konma riskinin yüzde 35 daha düşük olduğunun altı çizildi.
https://tr.sputniknews.com/20220426/arastirma-konusma-terapisi-demans-hastalarinin-depresyonunu-hafifletebiliyor-1055874071.html
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demans, hastalık, ev, ev işi, bunama, koruma, araştırma

Araştırma: Ev işleri demansa karşı koruma sağlıyor

01:34 30.07.2022
© AAEv işleri - Ev işi
Ev işleri - Ev işi - Sputnik Türkiye, 1920, 30.07.2022
© AA
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500 binin üzerinde kişi ile yapılan çalışmada, ev işlerinin beynin fonksiyonlarını aktif hale getirebildiği ve bu nedenle demans ile mücadelede önemli rol oynadığı aktarıldı.
İngiltere’de yapılan yeni bir araştırmada, bulaşık yıkamak, çöp atmak, ev süpürmek gibi temel ev işlerinin demanstan koruduğu açıklandı.
500 binden fazla İngiliz üzerinde yapılan çalışmada, temel ev işlerini sıklıkla yapan yaşlıların, yapmayanlara kıyasla demans olma olasılığının beste bir daha az olduğu belirtildi.
Çinli bilim insanları tarafından gerçekleştirilen araştırmada, ev işlerinin beynin fonksiyonlarını aktif hale getirebildiği ve bu nedenle demans ile mücadelede önemli rol oynadığı aktarıldı.
NTV'nin aktardığına göre Neurology dergisinde yayımlanan araştırmanın başındaki Profesör Huan Song, “Çalışmamız, sağlıklı fiziksel ve zihinsel aktivitelere daha sık katılarak insanların bunama riskini azaltabileceğini buldu. Bulgularımızı doğrulamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç var. Ancak, sonuçlarımız basit yaşam tarzı değişikliklerinin faydalı olabileceğini gösteriyor" şeklinde konuştu.

Aktif kalmak, beyin hücrelerinin büyümesini ve hayatta kalmasını teşvik ediyor

Bilim insanları, aktif kalmanın demans geliştirme riskini azalttığının altını çizerken bunun beyne giden kan akışını koruduğu, beyin hücrelerinin büyümesini ve hayatta kalmasını teşvik edebildiğini aktardı.

Çalışmada, tıbbi ve genetik bilgi merkezi olan UK Biobank'tan gelen verileri kullanarak 501 bin 376 İngiliz incelenirken, kişilerin 5 bin 185’inin demans geçirdiği bildirildi.

Demans geçiren kişiler arasında ev işlerini 'sıklıkla' yapanların, en az yapanlara kıyasla bunama geliştirme olasılığının yüzde 21 daha az olduğu vurgulanırken, düzenli olarak egzersiz yapan kişilerin, yapmayanlara kıyasla demans teşhisi konma riskinin yüzde 35 daha düşük olduğunun altı çizildi.
Yaşlı - Yaşlılar - Sosyal Medya - Miras - Sputnik Türkiye, 1920, 26.04.2022
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