https://tr.sputniknews.com/20220730/aysu-turkoglu-mansi-yuzerek-gecen-en-genc-turk-sporcu-oldu--1059289524.html
Aysu Türkoğlu, Manş'ı yüzerek geçen en genç Türk sporcu oldu
Aysu Türkoğlu, Manş'ı yüzerek geçen en genç Türk sporcu oldu
Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi 21 yaşındaki Aysu Türkoğlu, Manş Denizi'ni geçen en genç Türk sporcu olmayı başararak, kendisinin ve... 30.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-30T12:37+0300
2022-07-30T12:37+0300
2022-07-30T12:37+0300
yaşam
aysu türkoğlu
manş denizi
yüzme
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Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi olan Türkoğlu'nun Manş geçisi dün Türkiye saatiyle 12.02'de Dover'dan başladı.Türkoğlu Manş geçişini 16 saat 28 dakika sonunda Fransa'nın Cap Gris-Nez kıyılarında bitirdi.1979'da da Nesrin Olgun Arslan, Manş Denizi'ni yüzerek geçen ilk Türk kadını olmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220729/ak-parti-sozcusu-celik-mans-denizini-yuzerek-gececek-olan-aysu-turkogluna-basarilar-diledi-1059256360.html
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aysu türkoğlu, manş denizi, yüzme
Aysu Türkoğlu, Manş'ı yüzerek geçen en genç Türk sporcu oldu
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Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi 21 yaşındaki Aysu Türkoğlu, Manş Denizi'ni geçen en genç Türk sporcu olmayı başararak, kendisinin ve Türkiye'nin adını tarihe yazdırdı.
Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi olan Türkoğlu'nun Manş geçisi dün Türkiye saatiyle 12.02'de Dover'dan başladı.
Türkoğlu Manş geçişini 16 saat 28 dakika sonunda Fransa'nın Cap Gris-Nez kıyılarında bitirdi.
1979'da da Nesrin Olgun Arslan, Manş Denizi'ni yüzerek geçen ilk Türk kadını olmuştu.