Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220730/cankirida-kagit-fabrikasinda-yangin-1059307633.html
Çankırı'da kağıt fabrikasında yangın
Çankırı'da kağıt fabrikasında yangın
Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde bir kağıt ve karton fabrikasının depolama alanında yangın çıktı. Yangın, ekiplerin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alındı. 30.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-30T08:31+0300
2022-07-30T08:31+0300
türkiye
çankırı
fabrika
yangın
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/1e/1059307477_0:86:1599:985_1920x0_80_0_0_a70daefdceb25287faaa059564ad8ff9.jpg
Yangın, Çerkeş Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir kağıt ve karton fabrikasında meydana geldi.Edinilen bilgiye göre, fabrikanın bahçesinde depolama alanındaki tonlarca kağıt ve karton bilinmeyen bir sebeple alevlere teslim oldu. Kısa sürede büyüyen yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını saatler süren çalışma sonucu kontrol altına alabildi.Yangının sebebi araştırılıyor.
https://tr.sputniknews.com/20220730/denizlide-orman-yangini-buyumeden-sonduruldu-1059307035.html
türkiye
çankırı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/1e/1059307477_86:0:1514:1071_1920x0_80_0_0_d51353a7c260797e6a5acb21a795cd33.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
çankırı, fabrika, yangın

Çankırı'da kağıt fabrikasında yangın

08:31 30.07.2022
© İHAÇankırı'nın Çerkeş ilçesinde bir kağıt ve karton fabrikasının depolama alanında yangın çıktı. Yangın, ekiplerin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alındı.
Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde bir kağıt ve karton fabrikasının depolama alanında yangın çıktı. Yangın, ekiplerin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alındı. - Sputnik Türkiye, 1920, 30.07.2022
© İHA
Abone olTelegram
Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde bir kağıt ve karton fabrikasının depolama alanında yangın çıktı. Yangın, ekiplerin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alındı.
Yangın, Çerkeş Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir kağıt ve karton fabrikasında meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, fabrikanın bahçesinde depolama alanındaki tonlarca kağıt ve karton bilinmeyen bir sebeple alevlere teslim oldu. Kısa sürede büyüyen yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını saatler süren çalışma sonucu kontrol altına alabildi.
Yangının sebebi araştırılıyor.
Denizli’nin Babadağ ilçesinde meydana gelen orman yangını, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı. - Sputnik Türkiye, 1920, 30.07.2022
TÜRKİYE
Denizli’de orman yangını büyümeden söndürüldü
08:07
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала