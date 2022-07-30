https://tr.sputniknews.com/20220730/cankirida-kagit-fabrikasinda-yangin-1059307633.html

Çankırı'da kağıt fabrikasında yangın

Çankırı'da kağıt fabrikasında yangın

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde bir kağıt ve karton fabrikasının depolama alanında yangın çıktı. Yangın, ekiplerin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alındı. 30.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-30T08:31+0300

2022-07-30T08:31+0300

2022-07-30T08:31+0300

türkiye

çankırı

fabrika

yangın

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Yangın, Çerkeş Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir kağıt ve karton fabrikasında meydana geldi.Edinilen bilgiye göre, fabrikanın bahçesinde depolama alanındaki tonlarca kağıt ve karton bilinmeyen bir sebeple alevlere teslim oldu. Kısa sürede büyüyen yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını saatler süren çalışma sonucu kontrol altına alabildi.Yangının sebebi araştırılıyor.

https://tr.sputniknews.com/20220730/denizlide-orman-yangini-buyumeden-sonduruldu-1059307035.html

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çankırı, fabrika, yangın