https://tr.sputniknews.com/20220730/cankirida-kagit-fabrikasinda-yangin-1059307633.html
Çankırı'da kağıt fabrikasında yangın
Çankırı'da kağıt fabrikasında yangın
Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde bir kağıt ve karton fabrikasının depolama alanında yangın çıktı. Yangın, ekiplerin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alındı. 30.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-30T08:31+0300
2022-07-30T08:31+0300
2022-07-30T08:31+0300
türkiye
çankırı
fabrika
yangın
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Yangın, Çerkeş Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir kağıt ve karton fabrikasında meydana geldi.Edinilen bilgiye göre, fabrikanın bahçesinde depolama alanındaki tonlarca kağıt ve karton bilinmeyen bir sebeple alevlere teslim oldu. Kısa sürede büyüyen yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını saatler süren çalışma sonucu kontrol altına alabildi.Yangının sebebi araştırılıyor.
https://tr.sputniknews.com/20220730/denizlide-orman-yangini-buyumeden-sonduruldu-1059307035.html
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çankırı, fabrika, yangın
Çankırı'da kağıt fabrikasında yangın
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Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde bir kağıt ve karton fabrikasının depolama alanında yangın çıktı. Yangın, ekiplerin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alındı.
Yangın, Çerkeş Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir kağıt ve karton fabrikasında meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, fabrikanın bahçesinde depolama alanındaki tonlarca kağıt ve karton bilinmeyen bir sebeple alevlere teslim oldu. Kısa sürede büyüyen yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını saatler süren çalışma sonucu kontrol altına alabildi.
Yangının sebebi araştırılıyor.