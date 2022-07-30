https://tr.sputniknews.com/20220730/denizlide-orman-yangini-buyumeden-sonduruldu-1059307035.html

Denizli’de orman yangını büyümeden söndürüldü

Denizli’de orman yangını büyümeden söndürüldü

Denizli’nin Babadağ ilçesinde meydana gelen orman yangını, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı. 30.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-30T08:07+0300

2022-07-30T08:07+0300

2022-07-30T08:07+0300

türkiye

denizli

orman yangını

müdahale

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Denizli'nin Babadağ ilçesi Taşdelen mevkisinde meydana gelen yangında edinilen bilgilere göre, ormanlık alanda yükselen dumanların kısa sürede yerini alevlere bırakmasının ardından vatandaşlar ihbarda bulundu.İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Ekiplerle beraber olay yerine giden vatandaşlar, hızla büyüyen alevlere müdahale etti.Yoğun dumanın hakim olduğu alanda çalışmalarını hızlandıran ekipler, yangını ilerlemeden söndürdü.Soğutma çalışmalarının ardından yangının çıkış nedeni hakkında çalışma başlatıldı.

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denizli, orman yangını, müdahale