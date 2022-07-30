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Denizli’de orman yangını büyümeden söndürüldü
Denizli’de orman yangını büyümeden söndürüldü
Denizli’nin Babadağ ilçesinde meydana gelen orman yangını, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı. 30.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-30T08:07+0300
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denizli
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müdahale
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Denizli'nin Babadağ ilçesi Taşdelen mevkisinde meydana gelen yangında edinilen bilgilere göre, ormanlık alanda yükselen dumanların kısa sürede yerini alevlere bırakmasının ardından vatandaşlar ihbarda bulundu.İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Ekiplerle beraber olay yerine giden vatandaşlar, hızla büyüyen alevlere müdahale etti.Yoğun dumanın hakim olduğu alanda çalışmalarını hızlandıran ekipler, yangını ilerlemeden söndürdü.Soğutma çalışmalarının ardından yangının çıkış nedeni hakkında çalışma başlatıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220729/bodrum-icmelerde-yangin-yerlesim-yerine-yakin-noktada-mudahale-basladi--1059282033.html
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denizli, orman yangını, müdahale

Denizli’de orman yangını büyümeden söndürüldü

08:07 30.07.2022
© İHADenizli’nin Babadağ ilçesinde meydana gelen orman yangını, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.
Denizli’nin Babadağ ilçesinde meydana gelen orman yangını, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı. - Sputnik Türkiye, 1920, 30.07.2022
© İHA
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Denizli’nin Babadağ ilçesinde meydana gelen orman yangını, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.
Denizli'nin Babadağ ilçesi Taşdelen mevkisinde meydana gelen yangında edinilen bilgilere göre, ormanlık alanda yükselen dumanların kısa sürede yerini alevlere bırakmasının ardından vatandaşlar ihbarda bulundu.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Ekiplerle beraber olay yerine giden vatandaşlar, hızla büyüyen alevlere müdahale etti.
Yoğun dumanın hakim olduğu alanda çalışmalarını hızlandıran ekipler, yangını ilerlemeden söndürdü.
Soğutma çalışmalarının ardından yangının çıkış nedeni hakkında çalışma başlatıldı.
Muğla’nın Marmaris ilçesi İçmeler Mahallesi'nde yerleşim birimlerine yakın bölgede orman yangını çıktı. Orman Müdürlüğü, yangının kontrol altına alındığını duyurdu. - Sputnik Türkiye, 1920, 29.07.2022
TÜRKİYE
Marmaris yangınının yıl dönümünde yine orman yangını: Hızlı müdahale sonucunda kontrol altına alındı
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