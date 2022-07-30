https://tr.sputniknews.com/20220730/denizlide-orman-yangini-buyumeden-sonduruldu-1059307035.html
Denizli’de orman yangını büyümeden söndürüldü
Denizli’de orman yangını büyümeden söndürüldü
Denizli’nin Babadağ ilçesinde meydana gelen orman yangını, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı. 30.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-30T08:07+0300
2022-07-30T08:07+0300
2022-07-30T08:07+0300
türkiye
denizli
orman yangını
müdahale
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Denizli'nin Babadağ ilçesi Taşdelen mevkisinde meydana gelen yangında edinilen bilgilere göre, ormanlık alanda yükselen dumanların kısa sürede yerini alevlere bırakmasının ardından vatandaşlar ihbarda bulundu.İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Ekiplerle beraber olay yerine giden vatandaşlar, hızla büyüyen alevlere müdahale etti.Yoğun dumanın hakim olduğu alanda çalışmalarını hızlandıran ekipler, yangını ilerlemeden söndürdü.Soğutma çalışmalarının ardından yangının çıkış nedeni hakkında çalışma başlatıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220729/bodrum-icmelerde-yangin-yerlesim-yerine-yakin-noktada-mudahale-basladi--1059282033.html
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denizli, orman yangını, müdahale
Denizli’de orman yangını büyümeden söndürüldü
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Denizli’nin Babadağ ilçesinde meydana gelen orman yangını, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.
Denizli'nin Babadağ ilçesi Taşdelen mevkisinde meydana gelen yangında edinilen bilgilere göre, ormanlık alanda yükselen dumanların kısa sürede yerini alevlere bırakmasının ardından vatandaşlar ihbarda bulundu.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Ekiplerle beraber olay yerine giden vatandaşlar, hızla büyüyen alevlere müdahale etti.
Yoğun dumanın hakim olduğu alanda çalışmalarını hızlandıran ekipler, yangını ilerlemeden söndürdü.
Soğutma çalışmalarının ardından yangının çıkış nedeni hakkında çalışma başlatıldı.