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New York'ta maymun çiçeği nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi
New York'ta maymun çiçeği nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi
New York Valisi Kathy Hochul, maymun çiçeği salgını nedeniyle eyalette olağanüstü hal ilan etti. 30.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-30T07:14+0300
2022-07-30T07:14+0300
dünya
new york
maymun çiçeği virüsü
vaka
olağanüstü hal
kathy hochul
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Valiliğin internet sitesinden yayınladığı açıklamasında Hochul, "New York eyletinin maymun çiçeği salgınıyla ilgili son verilerini inceledikten sonra, bu salgınla mücadele çabalarımızı güçlendirmek için olağanüstü hal ilan ediyorum" ifadelerine yer verdi.ABD'de tespit edilen her 4 maymun çiçeği vakasından birinin New York eyaletinde olduğu bilgisini paylaşan Hochul, "Ekibimle birlikte daha fazla aşı tedarik etmek, testleri artırmak ve halkı salgın sırasında nasıl güvende kalacakları konusunda sorumlu bir şekilde eğitmek için gece gündüz çalışıyoruz" dedi.ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), dün New York eyaletinde 1345 maymun çiçeği vakası tespit edildiğini bildirmişti.Vaka sayısında New York'u Kaliforniya izliyor; eyalette şimdiye dek 799 vaka kaydedildi.
https://tr.sputniknews.com/20220727/dso-yuzde-70i-avrupa-yuzde-25i-amerikada-olmak-uzere-maymun-cicegi-virusu-vakalari-18-bini-asti-1059210535.html
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new york, maymun çiçeği virüsü, vaka, olağanüstü hal, kathy hochul

New York'ta maymun çiçeği nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi

07:14 30.07.2022
© AP Photo / Mary AltafferManhattan
Manhattan - Sputnik Türkiye, 1920, 30.07.2022
© AP Photo / Mary Altaffer
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New York Valisi Kathy Hochul, maymun çiçeği salgını nedeniyle eyalette olağanüstü hal ilan etti.
Valiliğin internet sitesinden yayınladığı açıklamasında Hochul, "New York eyletinin maymun çiçeği salgınıyla ilgili son verilerini inceledikten sonra, bu salgınla mücadele çabalarımızı güçlendirmek için olağanüstü hal ilan ediyorum" ifadelerine yer verdi.
ABD'de tespit edilen her 4 maymun çiçeği vakasından birinin New York eyaletinde olduğu bilgisini paylaşan Hochul, "Ekibimle birlikte daha fazla aşı tedarik etmek, testleri artırmak ve halkı salgın sırasında nasıl güvende kalacakları konusunda sorumlu bir şekilde eğitmek için gece gündüz çalışıyoruz" dedi.
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), dün New York eyaletinde 1345 maymun çiçeği vakası tespit edildiğini bildirmişti.
Vaka sayısında New York'u Kaliforniya izliyor; eyalette şimdiye dek 799 vaka kaydedildi.
Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus - Sputnik Türkiye, 1920, 27.07.2022
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DSÖ: Yüzde 70'i Avrupa, yüzde 25'i Amerika'da olmak üzere maymun çiçeği virüsü vakaları 18 bini aştı
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