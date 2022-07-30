https://tr.sputniknews.com/20220730/ukrayna-futbol-federasyonu-fenerbahce-taraftarlarinin-putin-tezahurati-nedeniyle-uefaya-basvurdu-1059314996.html
Ukrayna Futbol Federasyonu, Fenerbahçe taraftarlarının 'Putin tezahüratı' nedeniyle UEFA'ya başvurdu
Ukrayna Futbol Federasyonu, Fenerbahçe taraftarlarının 'Putin tezahüratı' nedeniyle UEFA'ya başvurdu
Ukrayna Futbol Federasyonu, Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş maçında Dinamo Kiev'in golünden sonra Fenerbahçe tribünlerinden yapılan 'Vladimir Putin'... 30.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-30T13:05+0300
2022-07-30T13:05+0300
2022-07-30T13:06+0300
spor
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dinamo kiev
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Ev sahibi takımın UEFA Disiplin Talimatnamesi'ni ihlal etmiş olabileceğine dikkat çeken Ukrayna Futbol Federasyonu, UEFA'dan olayla ilgili inceleme yapmasını talep etti.Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş maçında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i konuk etmiş, karşılaşmanın 57.dakikasında Dinamo Kiev, Vitali Buyalsky'nin golüyle 1-0 öne geçmişti.Buyalskiy, gol sevinci esnasında Fenerbahçe tribünlerine yönelik tahrik edici hareketlerde bulunması sonrası. futbolcuya tepki gösteren Fenerbahçe tribünleri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin lehine tezahüratta bulunmuştu.UEFA, Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçında Fenerbahçe taraftarının 'uygunsuz davranışları' sebebiyle disiplin soruşturması başlattığını açıklamıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220727/dinamo-kieve-2-1-maglup-olan-fenerbahce-sampiyonlar-ligine-veda-etti-1059213822.html
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Ukrayna Futbol Federasyonu, Fenerbahçe taraftarlarının 'Putin tezahüratı' nedeniyle UEFA'ya başvurdu
13:05 30.07.2022 (güncellendi: 13:06 30.07.2022) Abone ol
Ukrayna Futbol Federasyonu, Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş maçında Dinamo Kiev'in golünden sonra Fenerbahçe tribünlerinden yapılan 'Vladimir Putin' tezahüratlarını UEFA'ya şikayet etti.
Ev sahibi takımın UEFA Disiplin Talimatnamesi'ni ihlal etmiş olabileceğine dikkat çeken Ukrayna Futbol Federasyonu, UEFA'dan olayla ilgili inceleme yapmasını talep etti.
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş maçında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i konuk etmiş, karşılaşmanın 57.dakikasında Dinamo Kiev, Vitali Buyalsky'nin golüyle 1-0 öne geçmişti.
Buyalskiy, gol sevinci esnasında Fenerbahçe tribünlerine yönelik tahrik edici hareketlerde bulunması sonrası. futbolcuya tepki gösteren Fenerbahçe tribünleri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin lehine tezahüratta bulunmuştu.
UEFA, Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçında Fenerbahçe taraftarının 'uygunsuz davranışları' sebebiyle disiplin soruşturması başlattığını açıklamıştı.