https://tr.sputniknews.com/20220731/adalet-bakani-bozdag-ankarada-alevi-stkleri-ile-cemevine-saldiriyi-kinadi-1059326771.html
Adalet Bakanı Bozdağ Ankara'da cemevine yapılan saldırıyı kınadı
Adalet Bakanı Bozdağ Ankara'da cemevine yapılan saldırıyı kınadı
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Ankara'da Alevi STK'leri ile cemevine yönelik saldırıyı kınayarak, olayın bütün yönleriyle aydınlatılacağını bildirdi. 31.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-31T08:25+0300
2022-07-31T08:25+0300
2022-07-31T08:26+0300
türkiye
bekir bozdağ
kınama
cemevi
saldırı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0a/1054604476_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_53c9505162bfbe052d53a715d5dd0045.jpg
Bakan Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0a/1054604476_102:0:582:360_1920x0_80_0_0_338376a06bf724d594fed3ae4b93ffc1.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
bekir bozdağ, kınama, cemevi, saldırı
Adalet Bakanı Bozdağ Ankara'da cemevine yapılan saldırıyı kınadı
08:25 31.07.2022 (güncellendi: 08:26 31.07.2022) Abone ol
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Ankara'da Alevi STK'leri ile cemevine yönelik saldırıyı kınayarak, olayın bütün yönleriyle aydınlatılacağını bildirdi.
Bakan Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Ankara'da cemevlerine yapılan saldırıyı ve provokatör saldırganı kınıyorum. Alevi kardeşlerimizin cemevlerine yapılan saldırı, milletimize ve hepimizin manevi değerlerine saldırıdır. Saldırıyla ilgili adli süreç başlatılmıştır. Saldırı bütün yönleriyle aydınlatılacaktır."