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Adalet Bakanı Bozdağ Ankara'da cemevine yapılan saldırıyı kınadı
Adalet Bakanı Bozdağ Ankara'da cemevine yapılan saldırıyı kınadı
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Ankara'da Alevi STK'leri ile cemevine yönelik saldırıyı kınayarak, olayın bütün yönleriyle aydınlatılacağını bildirdi. 31.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-31T08:25+0300
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bekir bozdağ
kınama
cemevi
saldırı
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Bakan Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
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bekir bozdağ, kınama, cemevi, saldırı

Adalet Bakanı Bozdağ Ankara'da cemevine yapılan saldırıyı kınadı

08:25 31.07.2022 (güncellendi: 08:26 31.07.2022)
© AABekir Bozdağ
Bekir Bozdağ - Sputnik Türkiye, 1920, 31.07.2022
© AA
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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Ankara'da Alevi STK'leri ile cemevine yönelik saldırıyı kınayarak, olayın bütün yönleriyle aydınlatılacağını bildirdi.
Bakan Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Ankara'da cemevlerine yapılan saldırıyı ve provokatör saldırganı kınıyorum. Alevi kardeşlerimizin cemevlerine yapılan saldırı, milletimize ve hepimizin manevi değerlerine saldırıdır. Saldırıyla ilgili adli süreç başlatılmıştır. Saldırı bütün yönleriyle aydınlatılacaktır."
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