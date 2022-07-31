https://tr.sputniknews.com/20220731/bakkal-dukkanina-giren-hirsizlar-7-bin-liralik-sigara-caldi-1059327911.html
Bakkal dükkanına giren hırsızlar 7 bin liralık sigara çaldı
Bakkal dükkanına giren hırsızlar 7 bin liralık sigara çaldı
Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde bakkal dükkanına giren hırsız ya da hırsızlar, yaklaşık 7 bin lira değerindeki sigaraları çalarak kayıplara karıştı. 31.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-31T09:27+0300
2022-07-31T09:27+0300
2022-07-31T09:27+0300
türkiye
osmaniye
hırsızlık
sigara
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Meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, gece dükkanını kapatan iş yeri sahibi Veli Alaca, sabah saatlerinde dükkanını açmak için geldiğinde kapının zorlandığını fark etti. Hemen içeriye giren Alaca, sigara rafının tamamen boşaltıldığını gördü. Alaca'nın 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istemesi üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri dükkanda delil çalışması yaparken, hırsız ya da hırsızların yakalanması için çalışma başlatıldı.Yaklaşık 7 bin lira değerinde sigarasının çalındığını ifade eden Veli Alaca, hırsız ya da hırsızların kapıdan içeriye girerek sigara rafını tamamen boşalttıklarını söyledi.
türkiye
osmaniye
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osmaniye, hırsızlık, sigara
Bakkal dükkanına giren hırsızlar 7 bin liralık sigara çaldı
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Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde bakkal dükkanına giren hırsız ya da hırsızlar, yaklaşık 7 bin lira değerindeki sigaraları çalarak kayıplara karıştı.
Meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, gece dükkanını kapatan iş yeri sahibi Veli Alaca, sabah saatlerinde dükkanını açmak için geldiğinde kapının zorlandığını fark etti. Hemen içeriye giren Alaca, sigara rafının tamamen boşaltıldığını gördü. Alaca'nın 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istemesi üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri dükkanda delil çalışması yaparken, hırsız ya da hırsızların yakalanması için çalışma başlatıldı.
Yaklaşık 7 bin lira değerinde sigarasının çalındığını ifade eden Veli Alaca, hırsız ya da hırsızların kapıdan içeriye girerek sigara rafını tamamen boşalttıklarını söyledi.