https://tr.sputniknews.com/20220731/bakkal-dukkanina-giren-hirsizlar-7-bin-liralik-sigara-caldi-1059327911.html

Bakkal dükkanına giren hırsızlar 7 bin liralık sigara çaldı

Bakkal dükkanına giren hırsızlar 7 bin liralık sigara çaldı

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde bakkal dükkanına giren hırsız ya da hırsızlar, yaklaşık 7 bin lira değerindeki sigaraları çalarak kayıplara karıştı. 31.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-31T09:27+0300

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türkiye

osmaniye

hırsızlık

sigara

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Meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, gece dükkanını kapatan iş yeri sahibi Veli Alaca, sabah saatlerinde dükkanını açmak için geldiğinde kapının zorlandığını fark etti. Hemen içeriye giren Alaca, sigara rafının tamamen boşaltıldığını gördü. Alaca'nın 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istemesi üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri dükkanda delil çalışması yaparken, hırsız ya da hırsızların yakalanması için çalışma başlatıldı.Yaklaşık 7 bin lira değerinde sigarasının çalındığını ifade eden Veli Alaca, hırsız ya da hırsızların kapıdan içeriye girerek sigara rafını tamamen boşalttıklarını söyledi.

türkiye

osmaniye

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osmaniye, hırsızlık, sigara