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https://tr.sputniknews.com/20220731/bodrumda-luks-yatta-uyusturucuyla-yakalanan-4-zanli-tutuklandi-1059326388.html
Bodrum'da lüks yatta uyuşturucuyla yakalanan 4 zanlı tutuklandı
Bodrum'da lüks yatta uyuşturucuyla yakalanan 4 zanlı tutuklandı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde Sahil Güvenlik ve polisten kaçan lüks yatın 4 saatlik kovalamaca sonucu zor kullanılarak durdurulduğu ve toplamda 84 kilogram... 31.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-31T07:58+0300
2022-07-31T07:58+0300
türkiye
bodrum
lüks
yat
uyuşturucu
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26 Temmuz tarihinde Güllük Körfezi’nde gerçekleşen olayda limana yanaşan 92 metre boyundaki 'Ocean Blue' isimli ticari gemide uyuşturucu madde bulunduğuna dair ihbar alan Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, ticari gemiyi takibe aldı. Ticari geminin takibi esnasında Güllük Körfezi açıklarında ABD bayraklı 27 metre boyundaki 'Belgor' isimli lüks yatın ticari gemiye yanaşıp ayrılması üzerine ekipler ticari gemiyi durdurdu.4 saat süren takibin ardından yakalandı'Belgor' isimli yat, ekiplerin sesli ve görüntülü tüm ikazlarına rağmen kaçmaya başladı. ABD bayraklı yat, 4 sahil güvenlik botu, 1 sahil güvenlik dalış timi, 1 sahil güvenlik uçağı ve Emniyet Genel Müdürlüğüne ait 1 helikopter tarafından 4 saat süren takibin ardından ateş açılıp zor kullanılarak durduruldu. Şüphelilerin kaçtıkları esnada uyuşturucuyu denize attıkları belirlendi. Olayda teknedeki 4 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.84 kilogram uyuşturucu ele geçirildiBodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından alınan arama kararı doğrultusunda, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik ekiplerince 'Belgor' isimli motor yat ile 'Ocean Blue' isimli ticari gemide ve denizde inceleme başlatıldı. Yapılan incelemeler sonucunda denize atıldığı tespit edilen 60 kilogram kokain ele geçirilirken, kıyıda yapılan incelemelerde de 21 kilogram kokain ele geçirildi. 'Ocean Blue' isimli ticari gemide ise 3 kilogram esrar ele geçirildi. Yakalanan ticari gemide, yatta, denizde ve kıyı şeridinde arama faaliyetlerine devam edildiği öğrenildi.4 şüpheli tutuklandıAdliyeye sevk edilen batık armatör A.K.E. ile M.Ş., A.O. ve İ.Ç. adlı şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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bodrum, lüks, yat, uyuşturucu

Bodrum'da lüks yatta uyuşturucuyla yakalanan 4 zanlı tutuklandı

07:58 31.07.2022
© İHAMuğla'nın Bodrum ilçesinde Sahil Güvenlik ve polisten kaçan lüks yatın 4 saatlik kovalamaca sonucu zor kullanılarak durdurulduğu ve toplamda 84 kilogram uyuşturucunun ele geçirildiği olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde Sahil Güvenlik ve polisten kaçan lüks yatın 4 saatlik kovalamaca sonucu zor kullanılarak durdurulduğu ve toplamda 84 kilogram uyuşturucunun ele geçirildiği olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 31.07.2022
© İHA
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde Sahil Güvenlik ve polisten kaçan lüks yatın 4 saatlik kovalamaca sonucu zor kullanılarak durdurulduğu ve toplamda 84 kilogram uyuşturucunun ele geçirildiği olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
26 Temmuz tarihinde Güllük Körfezi’nde gerçekleşen olayda limana yanaşan 92 metre boyundaki 'Ocean Blue' isimli ticari gemide uyuşturucu madde bulunduğuna dair ihbar alan Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, ticari gemiyi takibe aldı. Ticari geminin takibi esnasında Güllük Körfezi açıklarında ABD bayraklı 27 metre boyundaki 'Belgor' isimli lüks yatın ticari gemiye yanaşıp ayrılması üzerine ekipler ticari gemiyi durdurdu.

4 saat süren takibin ardından yakalandı

'Belgor' isimli yat, ekiplerin sesli ve görüntülü tüm ikazlarına rağmen kaçmaya başladı. ABD bayraklı yat, 4 sahil güvenlik botu, 1 sahil güvenlik dalış timi, 1 sahil güvenlik uçağı ve Emniyet Genel Müdürlüğüne ait 1 helikopter tarafından 4 saat süren takibin ardından ateş açılıp zor kullanılarak durduruldu. Şüphelilerin kaçtıkları esnada uyuşturucuyu denize attıkları belirlendi. Olayda teknedeki 4 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

84 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından alınan arama kararı doğrultusunda, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik ekiplerince 'Belgor' isimli motor yat ile 'Ocean Blue' isimli ticari gemide ve denizde inceleme başlatıldı. Yapılan incelemeler sonucunda denize atıldığı tespit edilen 60 kilogram kokain ele geçirilirken, kıyıda yapılan incelemelerde de 21 kilogram kokain ele geçirildi. 'Ocean Blue' isimli ticari gemide ise 3 kilogram esrar ele geçirildi. Yakalanan ticari gemide, yatta, denizde ve kıyı şeridinde arama faaliyetlerine devam edildiği öğrenildi.

4 şüpheli tutuklandı

Adliyeye sevk edilen batık armatör A.K.E. ile M.Ş., A.O. ve İ.Ç. adlı şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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