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TESK Başkanı Palandöken: Taksimetre güncelleme bedeli düşürülmeli
TESK Başkanı Palandöken: Taksimetre güncelleme bedeli düşürülmeli
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, taksimetre güncelleme bedelinin düşürülmesini talep etti. 31.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-31T10:23+0300
2022-07-31T10:23+0300
türkiye
bendevi palandöken
taksi
taksimetre
türkiye esnaf ve sanatkarları konfederasyonu (tesk)
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TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yazılı açıklamasında, söz konusu ücretin taksici esnafını zorladığını savundu.Son iki yılda akaryakıt fiyatlarındaki artış nedeniyle taksici esnafın yılda 3-4 kez taksimetre güncellemesi yaptırdığına dikkati çeken Palandöken, "Yetkili servisler tarafından yapılan bu güncelleme işlemlerinin bedeli 750 ile 1500 lira arasında değişiyor. Akaryakıttaki değişime bağlı zorunlu yapılan ve kısa zamanlı bir uygulama olan bu hizmetin bedeli düşürülmeli" ifadesini kullandı.Palandöken, ülkenin her yerindeki yolcu portföyünün aynı olmadığını vurgulayarak, özellikle Ankara, İstanbul, İzmir gibi büyükşehirler dışında, yolcu sayısı az olan yerlerde taksimetre güncelleme bedeli yüzünden taksicinin kazanacağı paranın yetkili servislere gittiğini öne sürdü.Konuyla ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile gerekli yazışmalarının yapıldığını aktaran Palandöken, "Taksimetre ayarlama yetkisi ilgili kuruluşlara verilirse mağduriyet ortadan kalkar" ifadesini kullandı.
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bendevi palandöken, taksi, taksimetre, türkiye esnaf ve sanatkarları konfederasyonu (tesk)

TESK Başkanı Palandöken: Taksimetre güncelleme bedeli düşürülmeli

10:23 31.07.2022
© AABendevi Palandöken
Bendevi Palandöken - Sputnik Türkiye, 1920, 31.07.2022
© AA
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Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, taksimetre güncelleme bedelinin düşürülmesini talep etti.
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yazılı açıklamasında, söz konusu ücretin taksici esnafını zorladığını savundu.
Son iki yılda akaryakıt fiyatlarındaki artış nedeniyle taksici esnafın yılda 3-4 kez taksimetre güncellemesi yaptırdığına dikkati çeken Palandöken, "Yetkili servisler tarafından yapılan bu güncelleme işlemlerinin bedeli 750 ile 1500 lira arasında değişiyor. Akaryakıttaki değişime bağlı zorunlu yapılan ve kısa zamanlı bir uygulama olan bu hizmetin bedeli düşürülmeli" ifadesini kullandı.
Palandöken, ülkenin her yerindeki yolcu portföyünün aynı olmadığını vurgulayarak, özellikle Ankara, İstanbul, İzmir gibi büyükşehirler dışında, yolcu sayısı az olan yerlerde taksimetre güncelleme bedeli yüzünden taksicinin kazanacağı paranın yetkili servislere gittiğini öne sürdü.
Konuyla ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile gerekli yazışmalarının yapıldığını aktaran Palandöken, "Taksimetre ayarlama yetkisi ilgili kuruluşlara verilirse mağduriyet ortadan kalkar" ifadesini kullandı.
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