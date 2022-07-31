https://tr.sputniknews.com/20220731/toggun-deneme-uretimine-baslandi-bakan-mus-test-surusu-yapti-1059325844.html

TOGG'un deneme üretimine başlandı: Bakan Muş test sürüşü yaptı

TOGG'un deneme üretimine başlandı: Bakan Muş test sürüşü yaptı

TOGG'un resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda deneme üretimine Gemlik tesisinde başlandığını ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile birlikte test sürüşü... 31.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-31T05:51+0300

2022-07-31T05:51+0300

2022-07-31T05:51+0300

türkiye

togg

yerli otomobil

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/06/1052448601_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_e6bf4a8d2551d900291893e47786d8c2.jpg

Üretim faaliyetlerinin ve Bakan Muş'un test sürüşünün de yer aldığı bir videonun da paylaşıldığı Twitte şu ifadelere yer verildi:Öte yandan, 29 Ekim'de TOGG tesisinin seri üretime hazır hale gelmesi bekleniyor.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

togg, yerli otomobil