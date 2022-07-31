https://tr.sputniknews.com/20220731/toggun-deneme-uretimine-baslandi-bakan-mus-test-surusu-yapti-1059325844.html
TOGG'un deneme üretimine başlandı: Bakan Muş test sürüşü yaptı
TOGG'un deneme üretimine başlandı: Bakan Muş test sürüşü yaptı
TOGG'un resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda deneme üretimine Gemlik tesisinde başlandığını ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile birlikte test sürüşü... 31.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-31T05:51+0300
2022-07-31T05:51+0300
2022-07-31T05:51+0300
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Üretim faaliyetlerinin ve Bakan Muş'un test sürüşünün de yer aldığı bir videonun da paylaşıldığı Twitte şu ifadelere yer verildi:Öte yandan, 29 Ekim'de TOGG tesisinin seri üretime hazır hale gelmesi bekleniyor.
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togg, yerli otomobil
TOGG'un deneme üretimine başlandı: Bakan Muş test sürüşü yaptı
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TOGG'un resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda deneme üretimine Gemlik tesisinde başlandığını ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile birlikte test sürüşü gerçekleştirildiği belirtildi.
Üretim faaliyetlerinin ve Bakan Muş'un test sürüşünün de yer aldığı bir videonun da paylaşıldığı Twitte şu ifadelere yer verildi:
"Bu ayki Yönetim Kurulu toplantımızı deneme üretimlerine başladığımız Gemlik Tesisimizde yaptık. Toplantımızın ardından tesislerimizi ziyaret eden Ticaret Bakanımız Sn. Mehmet Muş ile bir istişare toplantısı ve test sürüşü gerçekleştirdik."
Öte yandan, 29 Ekim'de TOGG tesisinin seri üretime hazır hale gelmesi bekleniyor.