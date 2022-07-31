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Verstappen Macaristan'da zafere ulaştı
Verstappen Macaristan'da zafere ulaştı
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 13. ayağı olan Macaristan Grand Prix'sinde Max Verstappen birinci oldu. 31.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-31T17:59+0300
2022-07-31T18:23+0300
spor
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Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 13. ayağı Macaristan Grand Prix'sinde Red Bull sürücüsü Hollandalı Max Verstappen birinci oldu.Sezonun 13. mücadelesi, başkent Budapeşte'deki 4,3 kilometrelik Hungaroring Pisti'nde 70 tur üzerinden gerçekleştirildi.Yarışı lider tamamlayan Verstappen, bu sezonki 8. zaferini elde etti.Cumartesi günü zorlu şartlarda kariyerinin ilk Formula 1 pole pozisyonunu elde eden George Russell, pazar günkü yarışa ilk sıradan başladı ve startla yerini korurken, ilk dört sırada herhangi bir değişiklik olmadı.İkinci pit stopların da tamamlanmasıyla Verstappen lider, Charles Leclerc ikinci, Russell üçüncü, Carlos Sainz dördüncü ve Hamilton beşinci sıradaydı.Son bölümde, Verstappen ön taraftaki yerini korumayı sürdürdü ve hatasız bir sürüşle damalı bayrağı ilk sırada gördü.Hollandalı pilot, böylelikle 10. sıradan başladığı yarışta zafere ulaşırken, geride kalan 13 yarışta 8. galibiyetini kazandı.Hanesine 25 puan daha yazdıran Verstappen, yaz arasına 258 puanla lider girerken, en yakın rakibi Leclerc ile arasında 80 puan bulunuyor.Bu sezon şu ana kadar Max Verstappen (Red Bull) 8, Charles Leclerc (Ferrari) 3, Sergio Perez (Red Bull) ve Carlos Sainz (Ferrari) ise birer galibiyete sahip durumda.
https://tr.sputniknews.com/20220709/f1-avusturya-grand-prixsinde-sprint-yarisinin-galibi-verstappen-oldu-1058521233.html
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Verstappen Macaristan'da zafere ulaştı

17:59 31.07.2022 (güncellendi: 18:23 31.07.2022)
© REUTERS / HAMAD I MOHAMMEDFormula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun ikinci ayağı Suudi Arabistan Grand Prix'sini Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen kazandı.
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun ikinci ayağı Suudi Arabistan Grand Prix'sini Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen kazandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 31.07.2022
© REUTERS / HAMAD I MOHAMMED
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Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 13. ayağı olan Macaristan Grand Prix'sinde Max Verstappen birinci oldu.
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 13. ayağı Macaristan Grand Prix'sinde Red Bull sürücüsü Hollandalı Max Verstappen birinci oldu.
Sezonun 13. mücadelesi, başkent Budapeşte'deki 4,3 kilometrelik Hungaroring Pisti'nde 70 tur üzerinden gerçekleştirildi.
Yarışı lider tamamlayan Verstappen, bu sezonki 8. zaferini elde etti.
Cumartesi günü zorlu şartlarda kariyerinin ilk Formula 1 pole pozisyonunu elde eden George Russell, pazar günkü yarışa ilk sıradan başladı ve startla yerini korurken, ilk dört sırada herhangi bir değişiklik olmadı.
İkinci pit stopların da tamamlanmasıyla Verstappen lider, Charles Leclerc ikinci, Russell üçüncü, Carlos Sainz dördüncü ve Hamilton beşinci sıradaydı.
Son bölümde, Verstappen ön taraftaki yerini korumayı sürdürdü ve hatasız bir sürüşle damalı bayrağı ilk sırada gördü.
Hollandalı pilot, böylelikle 10. sıradan başladığı yarışta zafere ulaşırken, geride kalan 13 yarışta 8. galibiyetini kazandı.
Hanesine 25 puan daha yazdıran Verstappen, yaz arasına 258 puanla lider girerken, en yakın rakibi Leclerc ile arasında 80 puan bulunuyor.
Bu sezon şu ana kadar Max Verstappen (Red Bull) 8, Charles Leclerc (Ferrari) 3, Sergio Perez (Red Bull) ve Carlos Sainz (Ferrari) ise birer galibiyete sahip durumda.
Max Verstappen - Sputnik Türkiye, 1920, 09.07.2022
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F1 Avusturya Grand Prix'sinde sprint yarışının galibi Verstappen oldu
9 Temmuz, 19:10
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