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ABD’nin Danimarka’ya sağladığı iki F-35 arızalı çıktı
ABD’nin Danimarka’ya sağladığı iki F-35 arızalı çıktı
Danimarka medyası, ABD silah üreticisi Lockheed Martin’in teslim ettiği altı adet F-35 savaş uçağından en az ikisinin fırlatma koltuklarının arızalı olduğunu... 01.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-01T21:20+0300
2022-08-01T21:20+0300
dünya
danimarka
f-35
arıza
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Danimarka radyosu, ABD silah üreticisi Lockheed Martin’in Kopenhag’a teslim ettiği altı adet F-35 savaş uçağından en az ikisinin fırlatma koltuklarında arıza bulunduğunu belirtti.Haberde, “Silahlı kuvvetler tarafından satın alınan altı F-35 uçağından en az ikisinde fırlatma koltuklarının arızalı olduğu tespit edildi. Hata, Martin-Baker tedarikçisinin üretim hatasından kaynaklanıyor” ifadesine yer verildi.Kraliyetin, ABD’den 27 adet F-35 satın almak için 14 milyar 200 milyon kron (yaklaşık 35 milyar TL) harcadığı ifade edilen haberde, alımın ne zaman gerçekleştirdiği belirtilmedi.
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danimarka, f-35, arıza

ABD’nin Danimarka’ya sağladığı iki F-35 arızalı çıktı

21:20 01.08.2022
© AAF-16
F-16 - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2022
© AA
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Danimarka medyası, ABD silah üreticisi Lockheed Martin’in teslim ettiği altı adet F-35 savaş uçağından en az ikisinin fırlatma koltuklarının arızalı olduğunu açıkladı.
Danimarka radyosu, ABD silah üreticisi Lockheed Martin’in Kopenhag’a teslim ettiği altı adet F-35 savaş uçağından en az ikisinin fırlatma koltuklarında arıza bulunduğunu belirtti.
Haberde, “Silahlı kuvvetler tarafından satın alınan altı F-35 uçağından en az ikisinde fırlatma koltuklarının arızalı olduğu tespit edildi. Hata, Martin-Baker tedarikçisinin üretim hatasından kaynaklanıyor” ifadesine yer verildi.
Kraliyetin, ABD’den 27 adet F-35 satın almak için 14 milyar 200 milyon kron (yaklaşık 35 milyar TL) harcadığı ifade edilen haberde, alımın ne zaman gerçekleştirdiği belirtilmedi.
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