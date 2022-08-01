https://tr.sputniknews.com/20220801/adanada-14uncu-kattan-beton-zemine-dusen-genc-agir-yaralandi-1059351815.html

Adana'da, 14'üncü kattan beton zemine düşen genç ağır yaralandı

Adana'da, 14'üncü kattan beton zemine düşen genç ağır yaralandı

Adana'da, 15 katlı apartmanın 14'üncü katından beton zemine düşen 16 yaşındaki B.Y., ağır yaralandı. 01.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-01T03:00+0300

2022-08-01T03:00+0300

2022-08-01T03:00+0300

düşmek

adana

apartman

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Merkez Çukurova ilçesine bağlı Mahfesığmaz Mahallesi’nde iddiaya göre, 15 katlı apartmanın 14’üncü katında oturan B.Y., henüz bilinmeyen nedenle beton zemine düştü. B.Y.’nin düştüğünü gören komşuları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bu sırada yürüyüşe çıktığı öğrenilen doktor anne ve baba da olay yerine geldi. B.Y., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Çukurova Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.Tedaviye alınan B.Y.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı

adana

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

düşmek, adana, apartman