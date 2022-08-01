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Adana'da, 14'üncü kattan beton zemine düşen genç ağır yaralandı
Adana'da, 14'üncü kattan beton zemine düşen genç ağır yaralandı
Adana'da, 15 katlı apartmanın 14'üncü katından beton zemine düşen 16 yaşındaki B.Y., ağır yaralandı. 01.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-01T03:00+0300
2022-08-01T03:00+0300
düşmek
adana
apartman
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Merkez Çukurova ilçesine bağlı Mahfesığmaz Mahallesi’nde iddiaya göre, 15 katlı apartmanın 14’üncü katında oturan B.Y., henüz bilinmeyen nedenle beton zemine düştü. B.Y.’nin düştüğünü gören komşuları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bu sırada yürüyüşe çıktığı öğrenilen doktor anne ve baba da olay yerine geldi. B.Y., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Çukurova Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.Tedaviye alınan B.Y.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı
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düşmek, adana, apartman

Adana'da, 14'üncü kattan beton zemine düşen genç ağır yaralandı

03:00 01.08.2022
© DHAAdana'da, 14'üncü kattan beton zemine düşen genç ağır yaralandı
Adana'da, 14'üncü kattan beton zemine düşen genç ağır yaralandı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2022
© DHA
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Adana'da, 15 katlı apartmanın 14'üncü katından beton zemine düşen 16 yaşındaki B.Y., ağır yaralandı.
Merkez Çukurova ilçesine bağlı Mahfesığmaz Mahallesi’nde iddiaya göre, 15 katlı apartmanın 14’üncü katında oturan B.Y., henüz bilinmeyen nedenle beton zemine düştü.
B.Y.’nin düştüğünü gören komşuları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bu sırada yürüyüşe çıktığı öğrenilen doktor anne ve baba da olay yerine geldi.
B.Y., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Çukurova Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Tedaviye alınan B.Y.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı
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