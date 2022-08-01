https://tr.sputniknews.com/20220801/adanada-bir-kadin-balkonda-uyudugu-sirada-bicaklanarak-olduruldu-1059352202.html

Adana'da bir kadın balkonda uyuduğu sırada bıçaklanarak öldürüldü

Adana'da bir kadın balkonda uyuduğu sırada bıçaklanarak öldürüldü

Adana'da Melek Yıldırım, birlikte yaşadığı Ramazan Ü. tarafından uyuduğu sırada bıçaklanarak öldürüldü. 01.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-01T04:29+0300

2022-08-01T04:29+0300

2022-08-01T04:52+0300

adana

bıçaklama

kadın cinayeti

türkiye

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Merkez Sarıçam ilçesi Orhangazi Mahallesi'ndeki iki katlı evde bir kişinin bıçaklandığı ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Bölgeye ulaşan ekipler, evin balkonunda ağlayan biri bebek iki çocuğun yanındaki anne Melek Yıldırım'ın bıçaklanarak öldürüldüğünü tespit etti.Ekiplerin çalışması sırasında 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan şüpheli Ramazan Ü, birlikte yaşadığı Melek Yıldırım'ı uyuduğu sırada öldürdüğünü ve bir akrabasının evinde olduğunu belirterek, polise teslim oldu.Yıldırım'ın cenazesi, incelemelerin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

adana

türkiye

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

adana, bıçaklama, kadın cinayeti