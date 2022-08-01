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Adana'da bir kadın balkonda uyuduğu sırada bıçaklanarak öldürüldü
Adana'da bir kadın balkonda uyuduğu sırada bıçaklanarak öldürüldü
Adana'da Melek Yıldırım, birlikte yaşadığı Ramazan Ü. tarafından uyuduğu sırada bıçaklanarak öldürüldü. 01.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-01T04:29+0300
2022-08-01T04:52+0300
adana
bıçaklama
kadın cinayeti
türkiye
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Merkez Sarıçam ilçesi Orhangazi Mahallesi'ndeki iki katlı evde bir kişinin bıçaklandığı ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Bölgeye ulaşan ekipler, evin balkonunda ağlayan biri bebek iki çocuğun yanındaki anne Melek Yıldırım'ın bıçaklanarak öldürüldüğünü tespit etti.Ekiplerin çalışması sırasında 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan şüpheli Ramazan Ü, birlikte yaşadığı Melek Yıldırım'ı uyuduğu sırada öldürdüğünü ve bir akrabasının evinde olduğunu belirterek, polise teslim oldu.Yıldırım'ın cenazesi, incelemelerin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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adana, bıçaklama, kadın cinayeti

Adana'da bir kadın balkonda uyuduğu sırada bıçaklanarak öldürüldü

04:29 01.08.2022 (güncellendi: 04:52 01.08.2022)
© DHA Adana'da kadın cinayeti
 Adana'da kadın cinayeti - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2022
© DHA
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Adana'da Melek Yıldırım, birlikte yaşadığı Ramazan Ü. tarafından uyuduğu sırada bıçaklanarak öldürüldü.
Merkez Sarıçam ilçesi Orhangazi Mahallesi'ndeki iki katlı evde bir kişinin bıçaklandığı ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Bölgeye ulaşan ekipler, evin balkonunda ağlayan biri bebek iki çocuğun yanındaki anne Melek Yıldırım'ın bıçaklanarak öldürüldüğünü tespit etti.
Ekiplerin çalışması sırasında 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan şüpheli Ramazan Ü, birlikte yaşadığı Melek Yıldırım'ı uyuduğu sırada öldürdüğünü ve bir akrabasının evinde olduğunu belirterek, polise teslim oldu.
Yıldırım'ın cenazesi, incelemelerin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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