https://tr.sputniknews.com/20220801/ak-partili-kulunk-kavcioglunun-aciklamalari-suc-duyurusu-niteliginde-hesabi-sorulmali-1059367843.html

AK Partili Külünk: Kavcıoğlu'nun açıklamaları suç duyurusu niteliğinde, hesabı sorulmalı

AK Partili Külünk: Kavcıoğlu'nun açıklamaları suç duyurusu niteliğinde, hesabı sorulmalı

AK Partili Metin Külünk, Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'nun "Sanayici ucuz kredi alıp stokçuluk yapıyor" açıklamasına ilişkin "Suç duyurusu niteliğinde... 01.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-01T13:55+0300

2022-08-01T13:55+0300

2022-08-01T13:56+0300

politika

şahap kavcıoğlu

merkez bankası

ak parti

metin külünk

suç duyurusu

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AK Parti MKYK üyesi Metin Külünk, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun "Sanayici ucuz kredi alıp stokçuluk yapıyor" açıklamasının suç duyurusu niteliğinde olduğunu belirterek, şirket bilgilerinin kamuoyuyla paylaşılması çağrısı yaptı.Külünk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Merkez Bankası Başkanı Sayın Kavcıoğlu'nun açıklamaları bir suç duyurusu niteliğindedir. Bu açıklamaların bir an önce soruşturulması ve ülke kaynaklarını gasp eden 20 şirketin bilgilerinin kamuoyu ile paylaşılması gerekiyor. İthalat ile alakasız kasasında fazla döviz bulunduran ve bununla yetinmeyip dış ticareti desteklemek adına verilen Eximbank kredilerini döviz stokçuluğu için kullanan şirketler kimlerdir? 90 milyar doları olduğu halde 15 milyar dolar kredi kullananlar kimlerdir?" diye sordu.Külünk şu ifadeleri kullandı:

https://tr.sputniknews.com/20220729/kavcioglu-ucuz-finansmanin-uretim-ve-yatirim-istihdam-ve-ihracat-icin-harcanmasi-gerekiyor-1059295578.html

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şahap kavcıoğlu, merkez bankası, ak parti, metin külünk, suç duyurusu