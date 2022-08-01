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AK Partili Külünk: Kavcıoğlu'nun açıklamaları suç duyurusu niteliğinde, hesabı sorulmalı
AK Partili Külünk: Kavcıoğlu'nun açıklamaları suç duyurusu niteliğinde, hesabı sorulmalı
AK Partili Metin Külünk, Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'nun "Sanayici ucuz kredi alıp stokçuluk yapıyor" açıklamasına ilişkin "Suç duyurusu niteliğinde... 01.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-01T13:55+0300
2022-08-01T13:56+0300
politika
şahap kavcıoğlu
merkez bankası
ak parti
metin külünk
suç duyurusu
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AK Parti MKYK üyesi Metin Külünk, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun "Sanayici ucuz kredi alıp stokçuluk yapıyor" açıklamasının suç duyurusu niteliğinde olduğunu belirterek, şirket bilgilerinin kamuoyuyla paylaşılması çağrısı yaptı.Külünk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Merkez Bankası Başkanı Sayın Kavcıoğlu'nun açıklamaları bir suç duyurusu niteliğindedir. Bu açıklamaların bir an önce soruşturulması ve ülke kaynaklarını gasp eden 20 şirketin bilgilerinin kamuoyu ile paylaşılması gerekiyor. İthalat ile alakasız kasasında fazla döviz bulunduran ve bununla yetinmeyip dış ticareti desteklemek adına verilen Eximbank kredilerini döviz stokçuluğu için kullanan şirketler kimlerdir? 90 milyar doları olduğu halde 15 milyar dolar kredi kullananlar kimlerdir?" diye sordu.Külünk şu ifadeleri kullandı:
https://tr.sputniknews.com/20220729/kavcioglu-ucuz-finansmanin-uretim-ve-yatirim-istihdam-ve-ihracat-icin-harcanmasi-gerekiyor-1059295578.html
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şahap kavcıoğlu, merkez bankası, ak parti, metin külünk, suç duyurusu

AK Partili Külünk: Kavcıoğlu'nun açıklamaları suç duyurusu niteliğinde, hesabı sorulmalı

13:55 01.08.2022 (güncellendi: 13:56 01.08.2022)
© AA / Güven YılmazMetin Külünk
Metin Külünk - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2022
© AA / Güven Yılmaz
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AK Partili Metin Külünk, Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'nun "Sanayici ucuz kredi alıp stokçuluk yapıyor" açıklamasına ilişkin "Suç duyurusu niteliğinde, gerçekler ortaya çıkarılıp hesabı sorulmalıdır" dedi.
AK Parti MKYK üyesi Metin Külünk, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun "Sanayici ucuz kredi alıp stokçuluk yapıyor" açıklamasının suç duyurusu niteliğinde olduğunu belirterek, şirket bilgilerinin kamuoyuyla paylaşılması çağrısı yaptı.
Külünk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Merkez Bankası Başkanı Sayın Kavcıoğlu'nun açıklamaları bir suç duyurusu niteliğindedir. Bu açıklamaların bir an önce soruşturulması ve ülke kaynaklarını gasp eden 20 şirketin bilgilerinin kamuoyu ile paylaşılması gerekiyor. İthalat ile alakasız kasasında fazla döviz bulunduran ve bununla yetinmeyip dış ticareti desteklemek adına verilen Eximbank kredilerini döviz stokçuluğu için kullanan şirketler kimlerdir? 90 milyar doları olduğu halde 15 milyar dolar kredi kullananlar kimlerdir?" diye sordu.
Külünk şu ifadeleri kullandı:
"Katma değer üretmeyen bir de üstüne devletin uygun finansman kaynaklarını yeterli dövizleri olduğu halde döviz stokçuluğu için heba edenler bunun hesabını hem millete hem devlete vermek zorundadır. Pandemi ve savaş gibi iki büyük küresel sorunla mücadele ederken Devlete ve Millete ihanet derecesinde hareket eden şirketlere karşı derhal mali inceleme ve hukuki süreç başlatılmalıdır. Devlet küresel ekonomik sıkıntıları aşmak için millet adına fedakarlık yaparken ülke kaynaklarını talan edenlerin durumu savaşta saf değiştirenlerin durumu gibidir. İddialar ve açıklamalar vahimdir. Gerçekler ortaya çıkarılıp hesabı sorulmalıdır."
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