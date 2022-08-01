https://tr.sputniknews.com/20220801/akkuyu-nukleer-as-tsm-enerji-ile-sozlesme-imzaladi-1059367719.html

Akkuyu Nükleer A.Ş., TSM Enerji ile sözleşme imzaladı

Akkuyu Nükleer A.Ş., TSM Enerji ile sözleşme imzaladı

Akkuyu Nükleer A.Ş., TSM Enerji İnşaat Sanayi Limited Şirketi ile sözleşme imzaladı. 01.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-01T13:54+0300

2022-08-01T13:54+0300

2022-08-01T14:05+0300

akkuyu nükleer a.ş

türkiye

nükleer anlaşma

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Akkuyu Nükleer A.Ş., TSM Enerji İnşaat Sanayi Limited Şirketi (TSM) ile sözleşme imzalandığını, mevcut alt sözleşmeler kapsamında devam eden tüm işlerin TSM'ye devredileceğini duyurdu.Şirketten yapılan açıklamada, Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) sahasındaki çalışmaların dört güç ünitesinin tümünde hızla devam ettiği belirtildi.Önümüzdeki süreçte 1. ünitede türbin binası ekipmanının kurulumu ve devreye alınması için hazırlıklar yapılacağı ifade edilen açıklamada, 2, 3 ve 4. ünitelerdeki inşaat ve kurulum operasyonlarında kalitenin sağlanması ve işlerin taahhüt edilen tarihlere uygun gerçekleştirilebilmesi için yoğun bir tempo ile çalışılacağı vurgulandı.Açıklamada, projede yer alan şirketlerin de bu inşaat çalışmalarına özgü yeterliliklere sahip olması gerektiği kaydedilerek, proje yönetimi tarafından Akkuyu NGS Projesi’nde çalışmalarını tamamlayan IC İçtaş İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile yapılan sözleşmenin feshedildiği anımsatıldı.İnşaat sürecinde yer alan proje katılımcılarının yeniden yapılandırılmasına karar verildiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:Açıklamada, ayrıca sahadaki tüm çalışmaların bağımsız yapı denetim kuruluşlarının ve Nükleer Düzenleme Kurumu'nun (NDK) sürekli denetimi altında, planlanan takvime uygun olarak gerçekleştirildiği vurgulandı.

https://tr.sputniknews.com/20220618/akkuyu-ngsnin-birinci-unitesinde-kullanilacak-polar-vinc-insaat-sahasina-ulasti-1057597046.html

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akkuyu nükleer a.ş, nükleer anlaşma