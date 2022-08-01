https://tr.sputniknews.com/20220801/bidendan-rusya-ve-cine-nukleer-silahlarin-azaltilmasini-muzakere-etme-teklifi-1059377444.html

Biden'dan Rusya ve Çin'e nükleer silahların azaltılmasını müzakere etme teklifi

Biden'dan Rusya ve Çin'e nükleer silahların azaltılmasını müzakere etme teklifi

Rusya'ya Yeni START'ın yerini alacak protokoller için görüşme açma çağrısı yapan ABD Başkanı, nükleer siaharın kontrolü için yeni anlaşmaya Çin'in de müdahil... 01.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-01T17:20+0300

2022-08-01T17:20+0300

2022-08-01T17:41+0300

dünya

joe biden

abd

çin

rusya

yeni stratejik silahları azaltma anlaşması (new start)

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ABD yönetiminin Ukrayna üzerinden Rusya ve Tayvan üzerinden Çin ile tırmandırdığı krizler Demir Perde atmosferi ve 3. Dünya Savaşı korkusu yayarken, Rusya yaptırımlarının körüklediği hayat pahalılığı krizi yüzünden halk desteğinin dibe vurduğu dönemde Başkan Joe Biden'dan Rusya ve Çin'e görüşme çağrısı geldi.2021 yılında 2026'ya dek uzatılan Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması'nın (Yeni START) yerini alacak yeni protokollerin hazırlanması gerektiğini belirten Biden, bunun çerçevesini Rusya ile görüşmeye hazır olduklarını, görüşmelere Çin'in de müdahil olması gerektiğini söyledi. Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması (NPT) için her 5 yılda bir düzenlenen gözden geçirme konferansının 10'uncusu öncesi açıklama yapan Biden, "Yönetimim yeni STARTın süresi 2026'da dolduğunda yerini alacak yeni bir silah kontrol çerçevesi için süratle istikşafi müzakerelere hazır. Ancak müzakere, iyi niyetle hareket eden istekli bir ortak gerektirir" dedi. Aynı zamanda 'Rusya'nın kışkırtılmadığı halde Ukrayna'da acımasız bir askeri operasyon düzenleyerek uluslararası düzenin temel ilkelerine saldırdığını ve Avrupa'da barışı paramparça ettiğini' iddia eden Biden, "Bu bağlamda Rusya, ABD ile nükleer silahların kontrolüne yönelik çalışmalara yeniden başlamaya hazır olduğunu göstermelidir” diye çıkıştı. Pekin'i de nükleer silahsızlanma müzakerelerine katılmaya çağıran Biden, 'NPT'ye taraf nükleer silahlı devlet ve BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesinden biri olarak Çin'in yanlış hesaplama riskini azaltacak ve istikrarı bozan askeri dinamikleri ele alacak müzakerelere girmek gibi bir sorumluluğu olduğunu' dile getirdi. Rusya ile ABD arasında yürürlükte kalan son büyük silah kontrol anlaşması olan Yeni START, Biden'ın Ocak 2021'de göreve başlaması sonrası süresinin dolmasına ramak kala kurtarıldı. Moskova, Washington'a Yeni START'ın koşulsuz olarak 5 yıl daha uzatılması için defalarca çağrı yaptı. Washington ise anlaşmanın değiştirilmesiyle ilgili çeşitli önerilerde bulunurken Çin'i de katılmaya çağırdı.Bugüne dek ABD yönetimlerinin kendisini nükleer silahsızlanma çerçevesine çekme ve ABD-Rusya anlaşmasının genişletilmesine ilişkin müzakerelerine katma girişimlerini sürekli olarak reddeden Pekin, ABD ve Rusya'nın stoklarına kıyasla çok küçük bir nükleer cephaneliği olduğu görüşünde.

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joe biden, abd, çin, rusya, yeni stratejik silahları azaltma anlaşması (new start)