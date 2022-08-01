Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini başlatıyoruz

Rusya ve Ukrayna tarafıyla her seviyede görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Tahıl krizinin aşılması konusunda atılan adımın tamamen ülkemizin gayretlerinin ürünü olduğu herkes tarafından kabul edilmektedir. Guterres bunu teşekkürleriyle ifade etti. Artık bugün adım atıldı ve gemiler de yola çıktı. Rusya ve Ukrayna tarafıyla her seviyede görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Tahıl krizinin aşılması konusunda atılan adımın tamamen ülkemizin gayretlerinin ürünü olduğu herkes tarafından kabul edilmektedir. Guterres bunu teşekkürleriyle ifade etti. Artık bugün adım atıldı ve gemiler de yola çıktı.

İstanbul'da 22 Temmuz'da yapılan anlaşmalar, Rusya-Ukrayna pazarındaki çözümün açısından tarihi bir dönüm olmuştur. Bu süreci takip edecek Müşterek Koordinasyon Merkezi, 23 Temmuz'da faaliyete geçti. Tahıl yüklü gemi Odessa'dan hareket etti. Bu gemi İstanbul Boğazı'na ulaştığında, Rusya, Ukrayna, Türkiye ve BM uzmanları tarafından kontrol edilecek. Benzer diplomatik çalışmaları enerji başta olmak üzere diğer alanlara da teşmil edebiliriz. Rusya-Ukrayna savaşının iki taraf açısından da adil bir barış için sona ermesi için çok çaba sarf ettik. İstanbul'da 22 Temmuz'da yapılan anlaşmalar, Rusya-Ukrayna pazarındaki çözümün açısından tarihi bir dönüm olmuştur. Bu süreci takip edecek Müşterek Koordinasyon Merkezi, 23 Temmuz'da faaliyete geçti. Tahıl yüklü gemi Odessa'dan hareket etti. Bu gemi İstanbul Boğazı'na ulaştığında, Rusya, Ukrayna, Türkiye ve BM uzmanları tarafından kontrol edilecek. Benzer diplomatik çalışmaları enerji başta olmak üzere diğer alanlara da teşmil edebiliriz. Rusya-Ukrayna savaşının iki taraf açısından da adil bir barış için sona ermesi için çok çaba sarf ettik.

İstanbul'un tarihi ve potansiyeliyle önde gelen ilçelerinden Eyüpsultan'da açılış törenine katıldık. Aynı gün İstanbul Arkeoloji sergilerinin açılışını da gerçekleştirerek tarih kokan İstanbulumuz'u hatırladık. 24 milyar liralık Ankara-Kayseri hızlı tren projesinin temelini attık. 70 bin kişinin katıldığı bu törenlerde alana ulaşana kadar bütün halkımızın ilgisi bizim için teveccühtür. 2 hafta boyunca çok sayıda kabul, toplantı ve görüşmeyle sorumluluklarımızı yerine getirmeye çalıştık. Bu cumartesi de Kocaeli'de halkımızla, kardeşlerimizle toplu açılışlar, bütünleşmeyi yaşayacağız. İstanbul'un tarihi ve potansiyeliyle önde gelen ilçelerinden Eyüpsultan'da açılış törenine katıldık. Aynı gün İstanbul Arkeoloji sergilerinin açılışını da gerçekleştirerek tarih kokan İstanbulumuz'u hatırladık. 24 milyar liralık Ankara-Kayseri hızlı tren projesinin temelini attık. 70 bin kişinin katıldığı bu törenlerde alana ulaşana kadar bütün halkımızın ilgisi bizim için teveccühtür. 2 hafta boyunca çok sayıda kabul, toplantı ve görüşmeyle sorumluluklarımızı yerine getirmeye çalıştık. Bu cumartesi de Kocaeli'de halkımızla, kardeşlerimizle toplu açılışlar, bütünleşmeyi yaşayacağız.

Her ne kadar muhalefet idrak edemese de öncülüğümüzde başlayan çalışma, önemli bir diplomatik başarıdır. İnşallah enerji başta olmak üzere diğer alanlarda da devam ettirebiliriz. MGK Temmuz ayı toplantısında NATO'dan teröre, Yunanistan'dan Kıbrıs'a kadar enine boyuna değerlendirdik. Her ne kadar muhalefet idrak edemese de öncülüğümüzde başlayan çalışma, önemli bir diplomatik başarıdır. İnşallah enerji başta olmak üzere diğer alanlarda da devam ettirebiliriz. MGK Temmuz ayı toplantısında NATO'dan teröre, Yunanistan'dan Kıbrıs'a kadar enine boyuna değerlendirdik.

İstanbul'da imzalanan anlaşmalar dünyanın neredeyse 3'te 1'ini karşılayan tahıl konusunun tarihi dönüm noktası olmuştur. İstanbul'da imzalanan anlaşmalar dünyanın neredeyse 3'te 1'ini karşılayan tahıl konusunun tarihi dönüm noktası olmuştur.

Son 20 yılda terör örgütleriyle mücadelemizi sınır ötesine taşıyarak, 81 ilimizin tamamında insanımızın güven içinde yaşayacakları bir ortam hazırladık. Her alanda hedeflerimizi büyüttük. Gelecek bir ayımızı bile göremediğimiz bir yerden 2053 vizyonumuzu belirleyen bir ülke haline geldik. Son 20 yılda terör örgütleriyle mücadelemizi sınır ötesine taşıyarak, 81 ilimizin tamamında insanımızın güven içinde yaşayacakları bir ortam hazırladık. Her alanda hedeflerimizi büyüttük. Gelecek bir ayımızı bile göremediğimiz bir yerden 2053 vizyonumuzu belirleyen bir ülke haline geldik.

Mevcut sıkıntılarımızın üstesinden çok çalışarak, azmederek geleceğiz. Ülkemize yapılan iç ve dış dayatmaları reddediyoruz. Artık bu ülkeyi terör, darbeci sivil ve askeri bürokrasi, üretmek yerine rantiyeyle beslenen iş dünyası ve kifayetsiz siyasetçilerle oyalama devri bitmiştir. Mevcut sıkıntılarımızın üstesinden çok çalışarak, azmederek geleceğiz. Ülkemize yapılan iç ve dış dayatmaları reddediyoruz. Artık bu ülkeyi terör, darbeci sivil ve askeri bürokrasi, üretmek yerine rantiyeyle beslenen iş dünyası ve kifayetsiz siyasetçilerle oyalama devri bitmiştir.

Bir ara 26.5 milyona kadar gerilen istihdamın ekonomik ve sosyal dönüşlerini biz biliyoruz. İhracatımızı 250 milyon dolar sınıra getirdik. Geçtiğimiz yıl elde ettiğimiz yüzde 11'lik büyümeyle G20 ülkeleri içinde ilk sıraya yerleştik. IMF ülkemizin büyüme rakamını yukarı yönlü güncellemiştir. Küresel emtia fiyatlarındaki dengesizlikler bizi de etkiliyor. Bir ara 26.5 milyona kadar gerilen istihdamın ekonomik ve sosyal dönüşlerini biz biliyoruz. İhracatımızı 250 milyon dolar sınıra getirdik. Geçtiğimiz yıl elde ettiğimiz yüzde 11'lik büyümeyle G20 ülkeleri içinde ilk sıraya yerleştik. IMF ülkemizin büyüme rakamını yukarı yönlü güncellemiştir. Küresel emtia fiyatlarındaki dengesizlikler bizi de etkiliyor.

Yılın ilk yarısındaki gerçekleşmeler 2022'yi 47 milyon turist ve 37 milyar dolar turizm geliriyle bir seviyede kapatacağımıza işaret ediyor. İlerleyen tarihlerde bu rakamları aşacağımıza inanıyorum. Yeni pazarlar arayışında olan ihracatçılarımızın gayretlerimizi yakından takip ediyoruz. Yılın ilk yarısındaki gerçekleşmeler 2022'yi 47 milyon turist ve 37 milyar dolar turizm geliriyle bir seviyede kapatacağımıza işaret ediyor. İlerleyen tarihlerde bu rakamları aşacağımıza inanıyorum. Yeni pazarlar arayışında olan ihracatçılarımızın gayretlerimizi yakından takip ediyoruz.

Küresel fiyatlardaki dengesizliği istismar edenlerin, otomobilden konuta, gıdadan elektroniğe kadar yaptıkları manipülasyonları yakından takip ediyoruz." Küresel fiyatlardaki dengesizliği istismar edenlerin, otomobilden konuta, gıdadan elektroniğe kadar yaptıkları manipülasyonları yakından takip ediyoruz."

Aldığımız ve alacağımız tedbirlerle, bu istismarcıların kötü niyetlerini ellerinde patlatmakta kararlıyız. Aldığımız ve alacağımız tedbirlerle, bu istismarcıların kötü niyetlerini ellerinde patlatmakta kararlıyız.

Bugüne kadar hayata geçirdiğimiz reformlar sayesinde başarıyla sürdürüyoruz. Yılın ilk yarısındaki gerçekleşmeler, 2022'yi 47 milyon turist ve 37 milyar dolar Turizm geliriyle hedeflerimizin üzerinde bir seviyede kapatacağımıza işarete ediyor. İnşallah ilerleyen dönemde bu seviyeyi de aşacağımıza inanıyorum. Gördünüz, Ordu'da fındık fiyatlarını açıkladık. Bay Kemal yine şaşırdı. Diyor ki '72 TL olarak düşündüm'. Sen düşünmeye devam et. Biz icraattan bahsediyoruz Bay Kemal. Senin icraatın var mı? Yavru ortağı da 75 düşünüyormuş. 1 dolardan, 3 doların üzerine fındık fiyatlarını nasıl getirdik buna bakın. Vatandaşın dili, gönlü başka, vatandaşın dilinden ve gönlünden geçeni biz meydanda açıkladık. Bugüne kadar hayata geçirdiğimiz reformlar sayesinde başarıyla sürdürüyoruz. Yılın ilk yarısındaki gerçekleşmeler, 2022'yi 47 milyon turist ve 37 milyar dolar Turizm geliriyle hedeflerimizin üzerinde bir seviyede kapatacağımıza işarete ediyor. İnşallah ilerleyen dönemde bu seviyeyi de aşacağımıza inanıyorum. Gördünüz, Ordu'da fındık fiyatlarını açıkladık. Bay Kemal yine şaşırdı. Diyor ki '72 TL olarak düşündüm'. Sen düşünmeye devam et. Biz icraattan bahsediyoruz Bay Kemal. Senin icraatın var mı? Yavru ortağı da 75 düşünüyormuş. 1 dolardan, 3 doların üzerine fındık fiyatlarını nasıl getirdik buna bakın. Vatandaşın dili, gönlü başka, vatandaşın dilinden ve gönlünden geçeni biz meydanda açıkladık.

Küresel enerji dar boğazına karşı, vatandaşlarımızı mevcut kaynakları verimli bir şekilde kullanmaya davet ediyorum. Geçtiğimiz yıl 50 milyar dolarlık enerji ithalatı yapan, bu yıl aynı faturanın 2 katına çıkma ihtimali olan bir ülke durumundayız. Tasarrufla bu oranda yüzde 10'luk bir düşüş sağmamamız, 10 milyar dolarlık katkı sağlayacaktır. Hanelerdeki ısı yalıtımı çalışımı için daire başı 50 bin liraya kadar uygun kredi imkanı sunuyoruz. Küresel enerji dar boğazına karşı, vatandaşlarımızı mevcut kaynakları verimli bir şekilde kullanmaya davet ediyorum. Geçtiğimiz yıl 50 milyar dolarlık enerji ithalatı yapan, bu yıl aynı faturanın 2 katına çıkma ihtimali olan bir ülke durumundayız. Tasarrufla bu oranda yüzde 10'luk bir düşüş sağmamamız, 10 milyar dolarlık katkı sağlayacaktır. Hanelerdeki ısı yalıtımı çalışımı için daire başı 50 bin liraya kadar uygun kredi imkanı sunuyoruz.

Yeni yılın ilk aylarıyla birlikte enflasyonun düşüş trendine gireceğini ümit ediyoruz. Yeni yılın ilk aylarıyla birlikte enflasyonun düşüş trendine gireceğini ümit ediyoruz.

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini başlatıyoruz. İlk kez ev sahibi olacakların sabırsızlıkla beklediği projenin hazırlıkları bitmek üzere. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini başlatıyoruz. İlk kez ev sahibi olacakların sabırsızlıkla beklediği projenin hazırlıkları bitmek üzere.

Vatandaşlarımızı kira öder gibi taksitlerle, yerel ve yatay mimari anlayışına göre inşa edilmiş konut projeleriyle ev sahibi yapacağız. Vatandaşlarımızı kira öder gibi taksitlerle, yerel ve yatay mimari anlayışına göre inşa edilmiş konut projeleriyle ev sahibi yapacağız.

(Sosyal konut projesi) Şehit yakınları ve gazilerimiz ile emeklilerimize özel kontenjan ayıracağız. İlk defa evlenen gençlerimiz projede kota sahibi olacak" (Sosyal konut projesi) Şehit yakınları ve gazilerimiz ile emeklilerimize özel kontenjan ayıracağız. İlk defa evlenen gençlerimiz projede kota sahibi olacak"

Önümüzdeki süreçte arz güvenliğiyle fiyat istikrarını birlikte gerçekleştirecek, tüm ihtimalleri hesaba katan yeni adımların hazırlıklarını sürdürüyoruz. Önümüzdeki süreçte arz güvenliğiyle fiyat istikrarını birlikte gerçekleştirecek, tüm ihtimalleri hesaba katan yeni adımların hazırlıklarını sürdürüyoruz.