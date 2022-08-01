https://tr.sputniknews.com/20220801/cumhurbaskanligi-kabinesi-toplaniyor-sosyal-konut-ve-kart-borclari-masada-1059353292.html

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor: Sosyal konut ve kart borçları masada

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor: Sosyal konut ve kart borçları masada

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı bugün Beştepe'de gerçekleştirilecek. Gündemde ise dar gelirli vatandaşa yönelik yeni destekler, takibe düşmüş kredi borçlar... 01.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-01T06:15+0300

2022-08-01T06:15+0300

2022-08-01T06:35+0300

ekonomi

kabine toplantısı

kredi kartı

borç

haciz

konut

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantının ana gündem başlığı yine ekonomi.Toplantıda iki konu öne çıkıyor. 81 ilde yapılacak sosyal konut projesinin ayrıntılarının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor.Konuyla ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da bir açıklama yaptı. Kurum, "Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini 81 ilimizde başlatıyor olacağız" diyerek ağustos ayını işaret etti.Kabine'nin gündemindeki diğer başlık ise dar gelirli vatandaşların haciz sorunu. Adalet ile Hazine ve Maliye bakanlıklarının yetkilileri uzun süredir, dar gelirli vatandaşların haciz sorununu çözmek için bir çalışma yürütüyor.Kabine'de o çalışmaya son şekli verilecek. Bu çalışmanın detaylarının da toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklanması bekleniyor.Takibe düşen kart borcu için ise 3 formül öne çıkıyor: Borç öteleme, yapılandırma, takip süresini uzatma. Tahıl sevkiyatına ilişkin gelişmeler ele alınacakÖte yandan, Rusya ile Ukrayna arasında Türkiye’de imzalan tahıl sevkiyatı anlaşması ile ilgili son durum değerlendirilecek. İki ülke arasında ateşkesin sağlanması için atılabilecek adımlar da görüşülecek.Koronavirüs de masada olacakKoronavirüs salgınında artan vaka sayıları da kabine gündeminde olacak.Vaka sayılarının hastanelere yatış oranına etkisinin yanı sıra aşılamadaki son rakamlar gözden geçirilecek.

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kabine toplantısı, kredi kartı, borç, haciz, konut