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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220801/denizcilik-genel-mudurlugu-kisa-zamanda-turk-gemilerimiz-de-ukrayna-limanlarindan-ayrilacak-1059390439.html
Denizcilik Genel Müdürlüğü: Kısa zamanda Türk gemilerimiz de Ukrayna limanlarından ayrılacak
Denizcilik Genel Müdürlüğü: Kısa zamanda Türk gemilerimiz de Ukrayna limanlarından ayrılacak
Tahıl koridorunda ilk gemi 26.526 ton mısır yükünü Lübnan’ın Tripoli limanına ulaştırmak üzere bu sabah Odessa Limanı’ndan ayrıldı. Denizcilik Genel Müdürlüğü... 01.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-01T23:38+0300
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ukrayna krizi
tahıl
koridor
odessa
ukrayna
mısır
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Ülkeler arası yapılan görüşmeler sonucunda, çatışmalar sonrası tahıl koridorunda ilk gemi çıkışı Ukrayna limanlarından bugün sağlandı.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı Denizcilik Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada şöyle denildi: “Tahıl koridorunda ilk gemi 26.526 ton mısır yükünü Lübnan'ın Tripoli limanına ulaştırmak üzere bu sabah Odessa Limanı'ndan ayrıldı. Geminin yarın gece yarısı İstanbul Boğazı’na varması bekleniyor.”Türk gemilerinin durumuyla ilgili de Denizcilik Genel Müdürlüğü, “Kısa zamanda Türk gemilerimiz de Ukrayna limanlarından ayrılacaklar” açıklamasında bulundu.
https://tr.sputniknews.com/20220801/norvecten-ukraynadan-ayrilan-tahil-yuklu-gemi-icin-turkiye-ve-bmye-tesekkur--1059381842.html
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tahıl, koridor, odessa, ukrayna, mısır

Denizcilik Genel Müdürlüğü: Kısa zamanda Türk gemilerimiz de Ukrayna limanlarından ayrılacak

23:38 01.08.2022 (güncellendi: 23:39 01.08.2022)
© AARusya'nın Rostov-On-Don Limanı'nda, sevkiyatı yapılacak tahıllar gemilere yükleniyor
Rusya'nın Rostov-On-Don Limanı'nda, sevkiyatı yapılacak tahıllar gemilere yükleniyor - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2022
© AA
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Tahıl koridorunda ilk gemi 26.526 ton mısır yükünü Lübnan’ın Tripoli limanına ulaştırmak üzere bu sabah Odessa Limanı’ndan ayrıldı. Denizcilik Genel Müdürlüğü, "Kısa zamanda Türk gemilerimiz de Ukrayna limanlarından ayrılacaklar" açıklamasında bulundu.
Ülkeler arası yapılan görüşmeler sonucunda, çatışmalar sonrası tahıl koridorunda ilk gemi çıkışı Ukrayna limanlarından bugün sağlandı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı Denizcilik Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada şöyle denildi:
“Tahıl koridorunda ilk gemi 26.526 ton mısır yükünü Lübnan'ın Tripoli limanına ulaştırmak üzere bu sabah Odessa Limanı'ndan ayrıldı. Geminin yarın gece yarısı İstanbul Boğazı’na varması bekleniyor.”
Türk gemilerinin durumuyla ilgili de Denizcilik Genel Müdürlüğü, “Kısa zamanda Türk gemilerimiz de Ukrayna limanlarından ayrılacaklar” açıklamasında bulundu.
Norveç bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2022
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Norveç'ten, Ukrayna'dan ayrılan tahıl yüklü gemi için Türkiye ve BM'ye teşekkür
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