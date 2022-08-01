https://tr.sputniknews.com/20220801/denizcilik-genel-mudurlugu-kisa-zamanda-turk-gemilerimiz-de-ukrayna-limanlarindan-ayrilacak-1059390439.html

Denizcilik Genel Müdürlüğü: Kısa zamanda Türk gemilerimiz de Ukrayna limanlarından ayrılacak

Denizcilik Genel Müdürlüğü: Kısa zamanda Türk gemilerimiz de Ukrayna limanlarından ayrılacak

Tahıl koridorunda ilk gemi 26.526 ton mısır yükünü Lübnan’ın Tripoli limanına ulaştırmak üzere bu sabah Odessa Limanı’ndan ayrıldı. Denizcilik Genel Müdürlüğü... 01.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-01T23:38+0300

2022-08-01T23:38+0300

2022-08-01T23:39+0300

ukrayna krizi

tahıl

koridor

odessa

ukrayna

mısır

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Ülkeler arası yapılan görüşmeler sonucunda, çatışmalar sonrası tahıl koridorunda ilk gemi çıkışı Ukrayna limanlarından bugün sağlandı.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı Denizcilik Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada şöyle denildi: “Tahıl koridorunda ilk gemi 26.526 ton mısır yükünü Lübnan'ın Tripoli limanına ulaştırmak üzere bu sabah Odessa Limanı'ndan ayrıldı. Geminin yarın gece yarısı İstanbul Boğazı’na varması bekleniyor.”Türk gemilerinin durumuyla ilgili de Denizcilik Genel Müdürlüğü, “Kısa zamanda Türk gemilerimiz de Ukrayna limanlarından ayrılacaklar” açıklamasında bulundu.

https://tr.sputniknews.com/20220801/norvecten-ukraynadan-ayrilan-tahil-yuklu-gemi-icin-turkiye-ve-bmye-tesekkur--1059381842.html

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tahıl, koridor, odessa, ukrayna, mısır