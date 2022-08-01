https://tr.sputniknews.com/20220801/denizcilik-genel-mudurlugu-kisa-zamanda-turk-gemilerimiz-de-ukrayna-limanlarindan-ayrilacak-1059390439.html
Denizcilik Genel Müdürlüğü: Kısa zamanda Türk gemilerimiz de Ukrayna limanlarından ayrılacak
Denizcilik Genel Müdürlüğü: Kısa zamanda Türk gemilerimiz de Ukrayna limanlarından ayrılacak
Tahıl koridorunda ilk gemi 26.526 ton mısır yükünü Lübnan’ın Tripoli limanına ulaştırmak üzere bu sabah Odessa Limanı’ndan ayrıldı. Denizcilik Genel Müdürlüğü... 01.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-01T23:38+0300
2022-08-01T23:38+0300
2022-08-01T23:39+0300
ukrayna krizi
tahıl
koridor
odessa
ukrayna
mısır
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Ülkeler arası yapılan görüşmeler sonucunda, çatışmalar sonrası tahıl koridorunda ilk gemi çıkışı Ukrayna limanlarından bugün sağlandı.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı Denizcilik Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada şöyle denildi: “Tahıl koridorunda ilk gemi 26.526 ton mısır yükünü Lübnan'ın Tripoli limanına ulaştırmak üzere bu sabah Odessa Limanı'ndan ayrıldı. Geminin yarın gece yarısı İstanbul Boğazı’na varması bekleniyor.”Türk gemilerinin durumuyla ilgili de Denizcilik Genel Müdürlüğü, “Kısa zamanda Türk gemilerimiz de Ukrayna limanlarından ayrılacaklar” açıklamasında bulundu.
https://tr.sputniknews.com/20220801/norvecten-ukraynadan-ayrilan-tahil-yuklu-gemi-icin-turkiye-ve-bmye-tesekkur--1059381842.html
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Denizcilik Genel Müdürlüğü: Kısa zamanda Türk gemilerimiz de Ukrayna limanlarından ayrılacak
23:38 01.08.2022 (güncellendi: 23:39 01.08.2022) Abone ol
Tahıl koridorunda ilk gemi 26.526 ton mısır yükünü Lübnan’ın Tripoli limanına ulaştırmak üzere bu sabah Odessa Limanı’ndan ayrıldı. Denizcilik Genel Müdürlüğü, "Kısa zamanda Türk gemilerimiz de Ukrayna limanlarından ayrılacaklar" açıklamasında bulundu.
Ülkeler arası yapılan görüşmeler sonucunda, çatışmalar sonrası tahıl koridorunda ilk gemi çıkışı Ukrayna limanlarından bugün sağlandı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı Denizcilik Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada şöyle denildi:
“Tahıl koridorunda ilk gemi 26.526 ton mısır yükünü Lübnan'ın Tripoli limanına ulaştırmak üzere bu sabah Odessa Limanı'ndan ayrıldı. Geminin yarın gece yarısı İstanbul Boğazı’na varması bekleniyor.”
Türk gemilerinin durumuyla ilgili de Denizcilik Genel Müdürlüğü, “Kısa zamanda Türk gemilerimiz de Ukrayna limanlarından ayrılacaklar” açıklamasında bulundu.