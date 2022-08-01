https://tr.sputniknews.com/20220801/irak-basbakani-kazimiden-sadr-yanlisi-protestoculara-cagri-devlet-kurumlarini-bosaltin-1059389937.html
Irak Başbakanı Kazımi’den Sadr yanlısı protestoculara çağrı: Devlet kurumlarını boşaltın
Irak Başbakanı Kazımi’den Sadr yanlısı protestoculara çağrı: Devlet kurumlarını boşaltın
Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, başkent Bağdat'ta hükümet binalarının bulunduğu Yeşil Bölge’deki oturma eylemlerini sürdüren Sadr Hareketi mensuplarına... 01.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-01T23:18+0300
2022-08-01T23:18+0300
2022-08-01T23:21+0300
dünya
irak
sadr hareketi
sadr
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Kazımi, ülkede yaşanan son gelişmelerle ilgili yaptığı açıklamada, siyasi gruplar arasında ulusal diyalog ve uzlaşı çağrısında bulundu.Yeşil Bölge’deki Meclis binasında oturum eylemi yapan Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr’a bağlı protestoculara da seslenen Kazımi, şunları kaydetti:Kazımi’nin açıklaması sonrası Sadr’a yakın sosyal medya hesabından “Devam ediyoruz” paylaşımı yapıldı.Şii lider Sadr, Başbakan Kazımi’nin çağrısının ardından Yeşil Bölge’den çekilme olmayacağı mesajı verdi.- Sadr yanlıları, Yeşil Bölge'yi basmıştıIrak'ta Ekim 2021'de yapılan seçimlerden galip çıkan Şii siyasi ve dini lider Mukteda es-Sadr, İran yanlısı partilerle hükümet kurmaya yanaşmamış ve ardından siyasetten çekildiğini açıklamıştı. Sadr sonrası hükümet kurma işi rakibi Koordinasyon Çerçevesi'ne geçmişti.Koordinasyon Çerçevesi, 25 Temmuz'da başbakan adayı olarak eski Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Muhammed Şiya Sudani'yi seçtiğini duyurmuştu.Sadr yanlıları, İran’a yakın Şii siyasi çatı kuruluş Koordinasyon Çerçevesi’nin başbakan adayı Sudani’yi protesto etmek amacıyla 30 Temmuz Cumartesi günü Yeşil Bölge’ye girerek Meclis binasını basmış ve burada oturma eylemi başlatmıştı.
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Irak Başbakanı Kazımi’den Sadr yanlısı protestoculara çağrı: Devlet kurumlarını boşaltın
23:18 01.08.2022 (güncellendi: 23:21 01.08.2022) Abone ol
Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, başkent Bağdat'ta hükümet binalarının bulunduğu Yeşil Bölge’deki oturma eylemlerini sürdüren Sadr Hareketi mensuplarına seslenerek, devlet kurumlarını boşaltmalarını istedi.
Kazımi, ülkede yaşanan son gelişmelerle ilgili yaptığı açıklamada, siyasi gruplar arasında ulusal diyalog ve uzlaşı çağrısında bulundu.
Yeşil Bölge’deki Meclis binasında oturum eylemi yapan Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr’a bağlı protestoculara da seslenen Kazımi, şunları kaydetti:
“Mesajınız nettir ve soğukkanlı davranmanız takdire şayandır. Ulusal tüm tarafların üzerinde anlaşabileceği ulusal çözüm projesinin hayata geçirilmesinin zamanı geldi. Protestocuları, güvenlik güçleriyle dayanışma içinde olmaya çağırıyorum ve devlet kurumlarına saygı gösterip oraları boşaltmalarını ve genel düzeni korumalarını istiyorum.”
Kazımi’nin açıklaması sonrası Sadr’a yakın sosyal medya hesabından “Devam ediyoruz” paylaşımı yapıldı.
Şii lider Sadr, Başbakan Kazımi’nin çağrısının ardından Yeşil Bölge’den çekilme olmayacağı mesajı verdi.
- Sadr yanlıları, Yeşil Bölge'yi basmıştı
Irak'ta Ekim 2021'de yapılan seçimlerden galip çıkan Şii siyasi ve dini lider Mukteda es-Sadr, İran yanlısı partilerle hükümet kurmaya yanaşmamış ve ardından siyasetten çekildiğini açıklamıştı. Sadr sonrası hükümet kurma işi rakibi Koordinasyon Çerçevesi'ne geçmişti.
Koordinasyon Çerçevesi, 25 Temmuz'da başbakan adayı olarak eski Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Muhammed Şiya Sudani'yi seçtiğini duyurmuştu.
Sadr yanlıları, İran’a yakın Şii siyasi çatı kuruluş Koordinasyon Çerçevesi’nin başbakan adayı Sudani’yi protesto etmek amacıyla 30 Temmuz Cumartesi günü Yeşil Bölge’ye girerek Meclis binasını basmış ve burada oturma eylemi başlatmıştı.