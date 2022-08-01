Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220801/irak-basbakani-kazimiden-sadr-yanlisi-protestoculara-cagri-devlet-kurumlarini-bosaltin-1059389937.html
Irak Başbakanı Kazımi’den Sadr yanlısı protestoculara çağrı: Devlet kurumlarını boşaltın
Irak Başbakanı Kazımi’den Sadr yanlısı protestoculara çağrı: Devlet kurumlarını boşaltın
Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, başkent Bağdat'ta hükümet binalarının bulunduğu Yeşil Bölge’deki oturma eylemlerini sürdüren Sadr Hareketi mensuplarına... 01.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-01T23:18+0300
2022-08-01T23:21+0300
dünya
irak
sadr hareketi
sadr
mukteda el-sadr
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/01/1059389746_0:84:2000:1209_1920x0_80_0_0_d85b873cdeba5d4f00e516eb6cea6e90.jpg
Kazımi, ülkede yaşanan son gelişmelerle ilgili yaptığı açıklamada, siyasi gruplar arasında ulusal diyalog ve uzlaşı çağrısında bulundu.Yeşil Bölge’deki Meclis binasında oturum eylemi yapan Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr’a bağlı protestoculara da seslenen Kazımi, şunları kaydetti:Kazımi’nin açıklaması sonrası Sadr’a yakın sosyal medya hesabından “Devam ediyoruz” paylaşımı yapıldı.Şii lider Sadr, Başbakan Kazımi’nin çağrısının ardından Yeşil Bölge’den çekilme olmayacağı mesajı verdi.- Sadr yanlıları, Yeşil Bölge'yi basmıştıIrak'ta Ekim 2021'de yapılan seçimlerden galip çıkan Şii siyasi ve dini lider Mukteda es-Sadr, İran yanlısı partilerle hükümet kurmaya yanaşmamış ve ardından siyasetten çekildiğini açıklamıştı. Sadr sonrası hükümet kurma işi rakibi Koordinasyon Çerçevesi'ne geçmişti.Koordinasyon Çerçevesi, 25 Temmuz'da başbakan adayı olarak eski Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Muhammed Şiya Sudani'yi seçtiğini duyurmuştu.Sadr yanlıları, İran’a yakın Şii siyasi çatı kuruluş Koordinasyon Çerçevesi’nin başbakan adayı Sudani’yi protesto etmek amacıyla 30 Temmuz Cumartesi günü Yeşil Bölge’ye girerek Meclis binasını basmış ve burada oturma eylemi başlatmıştı.
irak
sadr
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/01/1059389746_138:0:1863:1294_1920x0_80_0_0_7a8dfd390b5c9b5aa937bab5fe96a731.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
irak, sadr hareketi, sadr, mukteda el-sadr

Irak Başbakanı Kazımi’den Sadr yanlısı protestoculara çağrı: Devlet kurumlarını boşaltın

23:18 01.08.2022 (güncellendi: 23:21 01.08.2022)
© Twitter/Irak BaşbakanlığıIrak Başbakanı Mustafa el-Kazımi
Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2022
© Twitter/Irak Başbakanlığı
Abone olTelegram
Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, başkent Bağdat'ta hükümet binalarının bulunduğu Yeşil Bölge’deki oturma eylemlerini sürdüren Sadr Hareketi mensuplarına seslenerek, devlet kurumlarını boşaltmalarını istedi.
Kazımi, ülkede yaşanan son gelişmelerle ilgili yaptığı açıklamada, siyasi gruplar arasında ulusal diyalog ve uzlaşı çağrısında bulundu.
Yeşil Bölge’deki Meclis binasında oturum eylemi yapan Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr’a bağlı protestoculara da seslenen Kazımi, şunları kaydetti:
“Mesajınız nettir ve soğukkanlı davranmanız takdire şayandır. Ulusal tüm tarafların üzerinde anlaşabileceği ulusal çözüm projesinin hayata geçirilmesinin zamanı geldi. Protestocuları, güvenlik güçleriyle dayanışma içinde olmaya çağırıyorum ve devlet kurumlarına saygı gösterip oraları boşaltmalarını ve genel düzeni korumalarını istiyorum.”
Kazımi’nin açıklaması sonrası Sadr’a yakın sosyal medya hesabından “Devam ediyoruz” paylaşımı yapıldı.
Şii lider Sadr, Başbakan Kazımi’nin çağrısının ardından Yeşil Bölge’den çekilme olmayacağı mesajı verdi.

- Sadr yanlıları, Yeşil Bölge'yi basmıştı

Irak'ta Ekim 2021'de yapılan seçimlerden galip çıkan Şii siyasi ve dini lider Mukteda es-Sadr, İran yanlısı partilerle hükümet kurmaya yanaşmamış ve ardından siyasetten çekildiğini açıklamıştı. Sadr sonrası hükümet kurma işi rakibi Koordinasyon Çerçevesi'ne geçmişti.
Koordinasyon Çerçevesi, 25 Temmuz'da başbakan adayı olarak eski Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Muhammed Şiya Sudani'yi seçtiğini duyurmuştu.
Sadr yanlıları, İran’a yakın Şii siyasi çatı kuruluş Koordinasyon Çerçevesi’nin başbakan adayı Sudani’yi protesto etmek amacıyla 30 Temmuz Cumartesi günü Yeşil Bölge’ye girerek Meclis binasını basmış ve burada oturma eylemi başlatmıştı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала