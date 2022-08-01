https://tr.sputniknews.com/20220801/irak-basbakani-kazimiden-sadr-yanlisi-protestoculara-cagri-devlet-kurumlarini-bosaltin-1059389937.html

Irak Başbakanı Kazımi’den Sadr yanlısı protestoculara çağrı: Devlet kurumlarını boşaltın

Irak Başbakanı Kazımi’den Sadr yanlısı protestoculara çağrı: Devlet kurumlarını boşaltın

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, başkent Bağdat'ta hükümet binalarının bulunduğu Yeşil Bölge’deki oturma eylemlerini sürdüren Sadr Hareketi mensuplarına... 01.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-01T23:18+0300

2022-08-01T23:18+0300

2022-08-01T23:21+0300

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sadr hareketi

sadr

mukteda el-sadr

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Kazımi, ülkede yaşanan son gelişmelerle ilgili yaptığı açıklamada, siyasi gruplar arasında ulusal diyalog ve uzlaşı çağrısında bulundu.Yeşil Bölge’deki Meclis binasında oturum eylemi yapan Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr’a bağlı protestoculara da seslenen Kazımi, şunları kaydetti:Kazımi’nin açıklaması sonrası Sadr’a yakın sosyal medya hesabından “Devam ediyoruz” paylaşımı yapıldı.Şii lider Sadr, Başbakan Kazımi’nin çağrısının ardından Yeşil Bölge’den çekilme olmayacağı mesajı verdi.- Sadr yanlıları, Yeşil Bölge'yi basmıştıIrak'ta Ekim 2021'de yapılan seçimlerden galip çıkan Şii siyasi ve dini lider Mukteda es-Sadr, İran yanlısı partilerle hükümet kurmaya yanaşmamış ve ardından siyasetten çekildiğini açıklamıştı. Sadr sonrası hükümet kurma işi rakibi Koordinasyon Çerçevesi'ne geçmişti.Koordinasyon Çerçevesi, 25 Temmuz'da başbakan adayı olarak eski Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Muhammed Şiya Sudani'yi seçtiğini duyurmuştu.Sadr yanlıları, İran’a yakın Şii siyasi çatı kuruluş Koordinasyon Çerçevesi’nin başbakan adayı Sudani’yi protesto etmek amacıyla 30 Temmuz Cumartesi günü Yeşil Bölge’ye girerek Meclis binasını basmış ve burada oturma eylemi başlatmıştı.

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irak, sadr hareketi, sadr, mukteda el-sadr