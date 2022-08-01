https://tr.sputniknews.com/20220801/iran-atom-bombasi-yapma-kabiliyetine-sahibiz-1059385308.html
İran: Atom bombası yapma kabiliyetine sahibiz
İran: Atom bombası yapma kabiliyetine sahibiz
İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, ülkesinin teknik olarak atom bombası yapma kabiliyetine sahip olduğunu fakat böyle bir projenin... 01.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-01T21:29+0300
2022-08-01T21:29+0300
2022-08-01T21:34+0300
dünya
iran
kapsamlı ortak eylem planı/koep
uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea)
atom
abd
donald trump
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"Entekhab" haber sitesine göre İslami, ülkesinin nükleer faaliyetleri ve Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan 2015 yılında 5+1 ülkeleriyle imzalanan ancak uygulanamayan nükleer anlaşmaya yönelik açıklamalarda bulundu.İslami, "İran'ın atom bombası yapacak teknik yeteneği var ama böyle bir program gündemde değil" dedi.Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile ilişkilerinde yapıcı işbirliğine sahip olduklarını dile getiren İslami, ülkesinin nükleer faaliyetlerine yönelik asılsız suçlamalarla KOEP'in hayata geçirilmesine engel olunduğunu savundu.İranlı yetkili, "Karşı tarafta KOEP'e dönme iradesi varsa asılsız suçlamalarda bulunmamalı, KOEP'e dönmek istemiyorlarsa da tarafların zamanını boşa harcamamalıdırlar" diye konuştu.İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başmüzakereci Ali Bakıri, dün Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, ABD'nin de hazır olması durumunda İran'ın müzakereleri kısa sürede sonuçlandırmaya hazır olduğunu belirtmişti. Viyana'dan Doha'ya nükleer müzakerelerİran'ın nükleer faaliyetleri konusundaki Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan anlaşmanın ilki, 2015 yılında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi (İngiltere, ABD, Çin, Fransa, Rusya) ve Almanya ile İran arasında imzalanmıştı.Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 2018'de ülkesini tek taraflı olarak anlaşmadan çekmesinin ardından İran'a yönelik ekonomik yaptırımlar tekrar uygulamaya konulmuştu. Bunun üzerine Tahran yönetimi nükleer faaliyetlerine aşamalı olarak geri dönmüştü.KOEP'in yürürlüğe konulması için geçen yıl Avusturya'nın başkenti Viyana'da yeniden başlayan görüşmeler, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'ın tabiriyle "dış etkenler" nedeniyle 11 Mart'ta askıya alınmıştı.Borrell'in 25 Haziran'daki Tahran ziyaretinde, varılan anlaşmalar çerçevesinde, nükleer anlaşmanın hayata geçirilmesi kapsamındaki görüşmelerin Katar'ın başkenti Doha'da sürmesine karar verilmişti. 28-29 Haziran'da ABD ve İran temsilcilerinin dolaylı görüşmelerinden de bir sonuç alınamamıştı.Yakın tarihte görüşmelerin tekrar başlaması bekleniyor.
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iran, kapsamlı ortak eylem planı/koep, uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea), atom, abd, donald trump
İran: Atom bombası yapma kabiliyetine sahibiz
21:29 01.08.2022 (güncellendi: 21:34 01.08.2022) Abone ol
İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, ülkesinin teknik olarak atom bombası yapma kabiliyetine sahip olduğunu fakat böyle bir projenin gündemlerinde olmadığını söyledi.
"Entekhab" haber sitesine göre İslami, ülkesinin nükleer faaliyetleri ve Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan 2015 yılında 5+1 ülkeleriyle imzalanan ancak uygulanamayan nükleer anlaşmaya yönelik açıklamalarda bulundu.
İslami, "İran'ın atom bombası yapacak teknik yeteneği var ama böyle bir program gündemde değil" dedi.
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile ilişkilerinde yapıcı işbirliğine sahip olduklarını dile getiren İslami, ülkesinin nükleer faaliyetlerine yönelik asılsız suçlamalarla KOEP'in hayata geçirilmesine engel olunduğunu savundu.
İranlı yetkili, "Karşı tarafta KOEP'e dönme iradesi varsa asılsız suçlamalarda bulunmamalı, KOEP'e dönmek istemiyorlarsa da tarafların zamanını boşa harcamamalıdırlar" diye konuştu.
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başmüzakereci Ali Bakıri, dün Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, ABD'nin de hazır olması durumunda İran'ın müzakereleri kısa sürede sonuçlandırmaya hazır olduğunu belirtmişti.
Viyana'dan Doha'ya nükleer müzakereler
İran'ın nükleer faaliyetleri konusundaki Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan anlaşmanın ilki, 2015 yılında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi (İngiltere, ABD, Çin, Fransa, Rusya) ve Almanya ile İran arasında imzalanmıştı.
Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 2018'de ülkesini tek taraflı olarak anlaşmadan çekmesinin ardından İran'a yönelik ekonomik yaptırımlar tekrar uygulamaya konulmuştu. Bunun üzerine Tahran yönetimi nükleer faaliyetlerine aşamalı olarak geri dönmüştü.
KOEP'in yürürlüğe konulması için geçen yıl Avusturya'nın başkenti Viyana'da yeniden başlayan görüşmeler, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'ın tabiriyle "dış etkenler" nedeniyle 11 Mart'ta askıya alınmıştı.
Borrell'in 25 Haziran'daki Tahran ziyaretinde, varılan anlaşmalar çerçevesinde, nükleer anlaşmanın hayata geçirilmesi kapsamındaki görüşmelerin Katar'ın başkenti Doha'da sürmesine karar verilmişti. 28-29 Haziran'da ABD ve İran temsilcilerinin dolaylı görüşmelerinden de bir sonuç alınamamıştı.
Yakın tarihte görüşmelerin tekrar başlaması bekleniyor.