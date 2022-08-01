https://tr.sputniknews.com/20220801/macaristanda-3-gunde-1650-kacak-gocmenin-ulkeye-girisi-engellendi-1059385578.html
Macaristan'da 3 günde 1650 kaçak göçmenin ülkeye girişi engellendi
Macaristan'da 3 günde 1650 kaçak göçmenin ülkeye girişi engellendi
Macaristan'da 3 günde 1650 kaçak göçmenin ülkeye girişinin güvenlik güçlerince engellendiği bildirildi. 01.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-01T21:49+0300
2022-08-01T21:49+0300
2022-08-01T21:49+0300
dünya
macaristan
ab
göçmen krizi
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Ulusal Polis Merkezinden yapılan açıklamada, son 3 günde ülkeye girmeye çalışan 1650 düzensiz göçmenin sınırlardan geri çevrildiği, son bir haftada da 40 kişinin insan kaçakçılığı şüphesiyle gözaltına alındığı belirtildi.Açıklamada, 18-24 Temmuz'da 4 bin 37, 25-31 Temmuz'da ise 4 bin 156 göçmenin ülkeye girişinin engellendiği ifade edildi.Macaristan, düzensiz göçmenleri durdurmak amacıyla Sırbistan ile Hırvatistan sınırlarına dikenli tel örgü çekmiş, sınır bölgelerinde olağanüstü hal ilan ederek yasa dışı geçişler için uygulanan cezaları artırmıştı.Ülke genelinde yakalanan düzensiz göçmenler, tel örgülerle çevrili sınırdan Macaristan dışına çıkarılıyor.
https://tr.sputniknews.com/20220704/macaristanda-3-gunde-1654-kacak-gocmenin-ulkeye-girisi-engellendi-1058299713.html
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macaristan, ab, göçmen krizi
Macaristan'da 3 günde 1650 kaçak göçmenin ülkeye girişi engellendi
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Macaristan'da 3 günde 1650 kaçak göçmenin ülkeye girişinin güvenlik güçlerince engellendiği bildirildi.
Ulusal Polis Merkezinden yapılan açıklamada, son 3 günde ülkeye girmeye çalışan 1650 düzensiz göçmenin sınırlardan geri çevrildiği, son bir haftada da 40 kişinin insan kaçakçılığı şüphesiyle gözaltına alındığı belirtildi.
Açıklamada, 18-24 Temmuz'da 4 bin 37, 25-31 Temmuz'da ise 4 bin 156 göçmenin ülkeye girişinin engellendiği ifade edildi.
Macaristan, düzensiz göçmenleri durdurmak amacıyla Sırbistan ile Hırvatistan sınırlarına dikenli tel örgü çekmiş, sınır bölgelerinde olağanüstü hal ilan ederek yasa dışı geçişler için uygulanan cezaları artırmıştı.
Ülke genelinde yakalanan düzensiz göçmenler, tel örgülerle çevrili sınırdan Macaristan dışına çıkarılıyor.